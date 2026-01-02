K i e v , 2 g e n . ( A d n k r o n o s / A f p ) - I l p r e s i d e n t e u c r a i n o V o l o d y m y r Z e l e n s k y h a d i c h i a r a t o d i v o l e r s o s t i t u i r e i l m i n i s t r o d e l l a D i f e s a e d i a v e r o f f e r t o l ' i n c a r i c o a l l ' a t t u a l e m i n i s t r o d e l l a t r a s f o r m a z i o n e d i g i t a l e . " H o d e c i s o d i c a m b i a r e l a s t r u t t u r a d e l M i n i s t e r o d e l l a D i f e s a u c r a i n o " , h a d i c h i a r a t o Z e l e n s k y n e l s u o d i s c o r s o q u o t i d i a n o t r a s m e s s o s u i s o c i a l m e d i a . " H o o f f e r t o a M i k h a i l o F e d o r o v l a c a r i c a d i n u o v o M i n i s t r o d e l l a D i f e s a u c r a i n o " .