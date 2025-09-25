M o s c a , 2 5 s e t . ( A d n k r o n o s ) - L a p o r t a v o c e u f f i c i a l e d e l M i n i s t e r o d e g l i E s t e r i r u s s o , M a r i a Z a k h a r o v a , h a d e s c r i t t o l ' a t t a c c o c o n i d r o n i d e l l ' U c r a i n a a l l a s e d e d e l C o n s o r z i o d e l g a s d o t t o d e l C a s p i o n e l l a c i t t à p o r t u a l e r u s s a d i N o v o r o s s i y s k , s u l M a r N e r o , c o m e u n s e g n a l e a l l ' U n i o n e E u r o p e a , i n v i t a n d o l a a n o n s o r p r e n d e r s i q u a n d o i l r e g i m e d i K i e v i n i z i e r à a d a f f i n a r e " l e s u e c a p a c i t à t e r r o r i s t i c h e " a t t a c c a n d o l e i n f r a s t r u t t u r e e u r o p e e . " I l r e g i m e d i K i e v s t a c o l p e n d o i n f r a s t r u t t u r e c i v i l i , c e n t r a l i e l e t t r i c h e , a e r o p o r t i . Q u e s t o è u n s e g n a l e p e r l ' U e : n o n d o v r e b b e s o r p r e n d e r l i q u a n d o B a n k o v a y a ( i l n o m e d e l l a s t r a d a d o v e h a s e d e l ' a m m i n i s t r a z i o n e p r e s i d e n z i a l e u c r a i n a ) i n i z i e r à a d a f f i n a r e s e m p r e d i p i ù l e s u e c a p a c i t à t e r r o r i s t i c h e , q u e s t a v o l t a p r e n d e n d o d i m i r a i s u o i a e r o p o r t i , d e p o s i t i d i p e t r o l i o e g a s d o t t i " , h a d i c h i a r a t o a l l a T a s s . I e r i , N o v o r o s s i j s k è s t a t a a t t a c c a t a d a v e i c o l i a e r e i s e n z a p i l o t a ( U a v ) u c r a i n i . I d r o n i h a n n o c o l p i t o i l c e n t r o d e l l a c i t t à , v i c i n o a l N o v o r o s s i j s k H o t e l . S e c o n d o g l i u l t i m i d a t i , d u e p e r s o n e s o n o m o r t e e 1 2 s o n o r i m a s t e f e r i t e . V e n t i v e i c o l i , s e t t e e d i f i c i r e s i d e n z i a l i , c o m p r e s i e d i f i c i a p i ù p i a n i , e l ' h o t e l s o n o s t a t i d a n n e g g i a t i . A N o v o r o s s i j s k è s t a t o d i c h i a r a t o l o s t a t o d i e m e r g e n z a .