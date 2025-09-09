M o s c a , 9 s e t . ( A d n k r o n o s ) - I l p r e s i d e n t e r u s s o V l a d i m i r P u t i n h a c o n f e r i t o l a m e d a g l i a a l v a l o r e a l g e n e r a l e V a l e r y G e r a s i m o v , g i à c o l p i t o d a u n m a n d a t o d i a r r e s t o i n t e r n a z i o n a l e p e r p r e s u n t i c r i m i n i c o n t r o l ' u m a n i t à i n r e l a z i o n e a l l ' i n v a s i o n e d e l l ' U c r a i n a . I l c a p o d i S t a t o m a g g i o r e d e l l e F o r z e a r m a t e r u s s e è s t a t o i n s i g n i t o d e l l ' ' O r d i n e d e l C o r a g g i o ' " p e r i l c o r a g g i o e l a d e d i z i o n e d i m o s t r a t i n e l l ' a d e m p i m e n t o d e l d o v e r e m i l i t a r e " , s i l e g g e n e l d e c r e t o d i c o n f e r i m e n t o d e l l ' o n o r i f i c e n z a . G e r a s i m o v , c h e i e r i h a c o m p i u t o 7 0 a n n i , è u n o d e g l i u o m i n i p i ù p o t e n t i d e l l ' e s e r c i t o r u s s o e d è c o n s i d e r a t o i l p r i n c i p a l e a r t e f i c e d e l l a s t r a t e g i a d i g u e r r a m o d e r n a d e l l a R u s s i a . G l i S t a t i U n i t i l o h a n n o s a n z i o n a t o i l g i o r n o d o p o l ' i n v a s i o n e d e l l ' U c r a i n a n e l f e b b r a i o 2 0 2 2 , a f f e r m a n d o c h e n e e r a t r a i d i r e t t i r e s p o n s a b i l i , e n e l g i u g n o d e l l o s c o r s o a n n o l a C o r t e p e n a l e i n t e r n a z i o n a l e ( C p i ) h a e m e s s o u n m a n d a t o d i a r r e s t o n e i s u o i c o n f r o n t i , c o s ì c o m e p e r l ' e x m i n i s t r o d e l l a D i f e s a S e r g e i S h o i g u , p e r p r e s u n t i c r i m i n i d i g u e r r a i n U c r a i n a . S i a G e r a s i m o v c h e S h o i g u s o n o a c c u s a t i d i c r i m i n i d i g u e r r a p e r a v e r d i r e t t o a t t a c c h i c o n t r o o b i e t t i v i c i v i l i e p e r a v e r c a u s a t o d a n n i i n c i d e n t a l i e c c e s s i v i a c i v i l i o d a n n i a o b i e t t i v i c i v i l i , e s o n o a n c h e a c c u s a t i d i c r i m i n i c o n t r o l ' u m a n i t à . L a C p i h a s c r i t t o c h e " c i s o n o r a g i o n e v o l i m o t i v i p e r r i t e n e r e c h e i d u e s o s p e t t a t i s i a n o r e s p o n s a b i l i d e g l i a t t a c c h i m i s s i l i s t i c i e f f e t t u a t i d a l l e f o r z e a r m a t e r u s s e c o n t r o l ' i n f r a s t r u t t u r a e l e t t r i c a u c r a i n a d a l 1 0 o t t o b r e 2 0 2 2 f i n o a d a l m e n o i l 9 m a r z o 2 0 2 3 " . L a R u s s i a , c h e n o n r i c o n o s c e l a C p i , h a a f f e r m a t o c h e l ' i n f r a s t r u t t u r a e l e t t r i c a i n U c r a i n a r a p p r e s e n t a u n o b i e t t i v o m i l i t a r e l e g i t t i m o e h a n e g a t o d i a v e r p r e s o d i m i r a c i v i l i o i n f r a s t r u t t u r e c i v i l i .