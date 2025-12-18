M o s c a , 1 8 d i c . ( A d n k r o n o s / A f p ) - U n c i t t a d i n o b r i t a n n i c o è s t a t o c o n d a n n a t o i n R u s s i a a 1 3 a n n i d i c a r c e r e c o n l ' a c c u s a d i e s s e r e s t a t o u n m e r c e n a r i o c o m b a t t e n d o p e r K i e v s u l f r o n t e u c r a i n o . L o h a r i f e r i t o l a P r o c u r a g e n e r a l e r u s s a i n u n c o m u n i c a t o . L a C o r t e S u p r e m a d i D o n e t s k , c i t t à d e l l ' U c r a i n a o r i e n t a l e s o t t o i l c o n t r o l l o r u s s o , h a r i c o n o s c i u t o c o l p e v o l e H a y d e n D a v i e s , f a t t o p r i g i o n i e r o n e l 2 0 2 4 , d i a v e r " p a r t e c i p a t o c o m e m e r c e n a r i o a u n c o n f l i t t o a r m a t o " , p r e c i s a i l c o m u n i c a t o .