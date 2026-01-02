M o s c a , 2 g e n . ( A d n k r o n o s ) - N e s s u n a n o m i n a a c a p o d e l l ' u f f i c i o a i u t e r à V o l o d y m y r Z e l e n s k y , " n o n p u ò v i v e r e c o m u n q u e " . L o h a a f f e r m a t o i l v i c e p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o d i s i c u r e z z a r u s s o D m i t r y M e d v e d e v , c o m m e n t a n d o a l l a T a s s l a d e c i s i o n e d e l p r e s i d e n t e u c r a i n o d i o f f r i r e a K i r i l l B u d a n o v l ' i n c a r i c o d i c a p o d e l s u o u f f i c i o a l p o s t o d i A n d r i y Y e r m a k . " E ' u n p e c c a t o c h e c i s i a s o l o u n p o s t o v a c a n t e " , h a a g g i u n t o M e d v e d e v , a l t r i m e n t i l ' a l t r o " a v r e b b e d o v u t o e s s e r e o f f e r t o a l c a p o d e l r e g i m e d i K i e v " , l ' e x c o m a n d a n t e i n c a p o d e l l e f o r z e a r m a t e u c r a i n e V a l e r i y Z a l u z h n y . " E s p a z z a r e v i a i m m e d i a t a m e n t e d a l l a s c a c c h i e r a e n t r a m b i i p o t e n z i a l i r i v a l i p r e s i d e n z i a l i . T u t t a v i a , è i m p r o b a b i l e c h e q u e s t o a i u t i l a b a m b o l a d i p e z z a c o n i l n a s o d a c o c a i n a . M a n g i a f u o c o l o c o n s e g n e r à a l l a f o r n a c e " .