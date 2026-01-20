K i e v , 2 0 g e n . ( A d n k r o n o s / A f p ) - I r a i d r u s s i d e l l a n o t t e s c o r s a c o n t r o l a r e t e e n e r g e t i c a u c r a i n a h a n n o l a s c i a t o i l p a l a z z o d e l p a r l a m e n t o d i K i e v s e n z a e l e t t r i c i t à , r i s c a l d a m e n t o e a c q u a . L o h a r i f e r i t o s u i s o c i a l i l p r e s i d e n t e d e l p a r l a m e n t o R u s l a n S t e f a n c h u k . " D o p o u n a l t r o a t t a c c o m i s s i l i s t i c o e c o n d r o n i r u s s i - h a s c r i t t o - l e c i t t à u c r a i n e s o n o r i m a s t e s e n z a e l e t t r i c i t à , a c q u a e r i s c a l d a m e n t o . A n c h e l a V e r k h o v n a R a d a ( i l p a r l a m e n t o ) d e l l ' U c r a i n a è a t t u a l m e n t e p r i v a d i q u e s t i s e r v i z i d i b a s e " .