W a s h i n g t o n , 2 g e n . ( A d n k r o n o s / A f p ) - N e l 2 0 2 5 l e f o r z e r u s s e h a n n o c o m p i u t o l ' a v a n z a t a p i ù s i g n i f i c a t i v a i n U c r a i n a , r i s p e t t o a l 2 0 2 3 e a l 2 0 2 4 . L o r i v e l a u n ' a n a l i s i d e l l ' I s t i t u t o a m e r i c a n o p e r l o s t u d i o d e l l a g u e r r a ( I s w ) c o n d o t t a a s s i e m e a l P r o g e t t o m i n a c c e c r i t i c h e ( C t p ) , s e c o n d o c u i l a R u s s i a h a c o n q u i s t a t o n e l l ' u l t i m o a n n o o l t r e 5 . 6 0 0 k m 2 d i t e r r i t o r i o , p i ù c h e n e l 2 0 2 4 e n e l 2 0 2 3 m e s s i i n s i e m e . U n t e r r i t o r i o p a r i a l l o 0 , 9 4 % d e l l a s u p e r f i c i e t o t a l e d e l l ' U c r a i n a . N e l 2 0 2 2 , l e f o r z e r u s s e a v e v a n o c o n q u i s t a t o q u a s i 6 4 . 0 0 0 k m 2 . N o n o s t a n t e l ' i n t e n s i f i c a r s i d e g l i s f o r z i d i p l o m a t i c i d a l m e s e d i n o v e m b r e i n t o r n o a u n p i a n o a m e r i c a n o v o l t o a p o r r e f i n e a l c o n f l i t t o , i c o m b a t t i m e n t i s u l c a m p o c o n t i n u a n o . U n p i a n o i n 2 0 p u n t i n e g o z i a t o a l l a f i n e d i d i c e m b r e t r a K i e v e W a s h i n g t o n p r e v e d e i n p a r t i c o l a r e i l c o n g e l a m e n t o d e l f r o n t e n e l l e r e g i o n i d i Z a p o r i z h z h i a e K h e r s o n , n e l s u d , n o n c h é D o n e t s k e L u g a n s k n e l l ' e s t , l e o b l a s t c h e f o r m a n o i l D o n b a s s . A d i c e m b r e M o s c a h a c o n q u i s t a t o 2 4 4 k m 2 , i l s u o p r o g r e s s o m e n s i l e p i ù d e b o l e d a m a r z o , m a h a a c c e l e r a t o l a s u a o f f e n s i v a n e l D o n b a s s , l a r e g i o n e o r i e n t a l e c h e c e r c a d i a n n e t t e r e . T u t t a v i a , i f o r t i p r o g r e s s i c o m p i u t i d a l l a p r i m a v e r a , i n p a r t i c o l a r e a n o v e m b r e ( 7 0 1 k m 2 ) , c o n s e n t o n o a l l a R u s s i a d i s u p e r a r e i p r o g r e s s i c u m u l a t i v i d e l 2 0 2 4 ( 4 . 0 0 0 k m 2 ) e d e l 2 0 2 3 ( 5 8 0 k m 2 ) . L a R u s s i a h a a n c h e g u a d a g n a t o 1 3 1 k m ² n e l l a r e g i o n e d i Z a p o r i z h z h i a ( s u d ) , d o v e i b o m b a r d a m e n t i s i s o n o i n t e n s i f i c a t i n e g l i u l t i m i m e s i . A l l a f i n e d i d i c e m b r e , M o s c a c o n t r o l l a v a t o t a l m e n t e o p a r z i a l m e n t e i l 1 9 , 4 % d e l t e r r i t o r i o u c r a i n o . C i r c a i l 7 % , c o m p r e s a l a C r i m e a e a l c u n e z o n e d e l D o n b a s s , e r a g i à s o t t o i l c o n t r o l l o r u s s o p r i m a d e l l ' i n v a s i o n e d e l f e b b r a i o 2 0 2 2 . L a R u s s i a h a t u t t a v i a p e r s o 1 2 5 k m ² n e l l a r e g i o n e d i K h a r k i v ( e s t ) e 5 5 k m ² i n q u e l l a d i D n i p r o p e t r o v s k ( c e n t r o - e s t ) , d u e z o n e d a c u i i l p i a n o a m e r i c a n o p r o p o n e i l r i t i r o r u s s o . Q u e s t e r i c o n q u i s t e u c r a i n e s o n o l e p i ù i m p o r t a n t i d a l g i u g n o 2 0 2 3 , d u r a n t e u n a v a s t a c o n t r o f f e n s i v a c o n t r o M o s c a . N e i s u o i a u g u r i p e r i l 2 0 2 6 , i l p r e s i d e n t e u c r a i n o V o l o d y m y r Z e l e n s k y h a a f f e r m a t o c h e u n a c c o r d o p e r p o r r e f i n e a l l a g u e r r a è " p r o n t o a l 9 0 % " , a v v e r t e n d o p e r ò c h e i l r e s t a n t e 1 0 % d e t e r m i n e r à i l " d e s t i n o d e l l a p a c e " , c o n i l f u t u r o d e i t e r r i t o r i o c c u p a t i d a l l a R u s s i a c h e r i m a n e u n o d e i p u n t i c h i a v e .