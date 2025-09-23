B r u x e l l e s , 2 3 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " L e i n t e r f e r e n z e d e l s e g n a l e G p s s t a n n o d i v e n t a n d o u n p r o b l e m a m o l t o d i f f u s o , u n a s f i d a e u n a m i n a c c i a i n t u t t i i c i e l i e u r o p e i . Q u a n d o v o l a v a m o c o n l a p r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e , a b b i a m o a f f r o n t a t o p r o b l e m i d i q u e s t o g e n e r e . N o n s a p p i a m o s e l e i n t e r f e r e n z e f o s s e r o m i r a t e s p e c i f i c a m e n t e a l n o s t r o a e r e o o s e i n t e r e s s a s s e r o l ’ i n t e r a z o n a , m a a d o g g i c i r c a i l 4 0 % d e i v o l i i n E u r o p a a t t r a v e r s a a r e e d i s t u r b a t e d a a p p a r e c c h i a t u r e r u s s e . S i t r a t t a d i u n f e n o m e n o d a v v e r o d i a m p i a p o r t a t a " . L o h a d e t t o a O p e n , d i r e t t o d a F r a n c o B e c h i s , A n d r i u s K u b i l i u s , e x p r e m i e r l i t u a n o e a t t u a l e c o m m i s s a r i o U e p e r l a D i f e s a e p e r l o S p a z i o , a g g i u n g e n d o , r i g u a r d o l e a l t r e p r o v o c a z i o n i r u s s e , c h e " s t i a m o a f f r o n t a n d o c a s o p e r c a s o l e i n t r u s i o n i i n P o l o n i a , L i t u a n i a , R o m a n i a e a l t r i P a e s i . S i t r a t t a d i p r o v o c a z i o n i c h e l a R u s s i a s t a f a c e n d o d e l i b e r a t a m e n t e , p r o b a b i l m e n t e p e r t e s t a r e l a n o s t r a r i s p o s t a e l e n o s t r e c a p a c i t à d i d i f e s a , c h e v a n n o r a f f o r z a t e m o l t o p r e s t o . E c c o p e r c h é a b b i a m o i n i z i a t o a p a r l a r e d e l c o s i d d e t t o ' m u r o d e i d r o n i ' a l c o n f i n e c h e d i v i d e l ’ U n i o n e E u r o p e a d a R u s s i a e B i e l o r u s s i a " . S u l l a p o s s i b i l i t à c h e P u t i n a t t a c c h i l ’ E u r o p a n e l p r o s s i m o f u t u r o , K u b i l i u s r i c o r d a c h e " i s e r v i z i s e g r e t i d i G e r m a n i a , P o l o n i a , D a n i m a r c a e P a e s i B a s s i s t a n n o a f f e r m a n d o p u b b l i c a m e n t e c h e , s e c o n d o l a l o r o v a l u t a z i o n e , l a R u s s i a p u ò e s s e r e p r o n t a a d a t t a c c a r e l ’ E u r o p a p e r t e s t a r e l ’ A r t i c o l o 5 d e l l a N a t o n e i p r o s s i m i t r e o q u a t t r o a n n i . È p e r q u e s t o c h e s t i a m o a c c e l e r a n d o l a n o s t r a p r o n t e z z a d i f e n s i v a e d è p e r q u e s t o c h e l a n o s t r a s t r a t e g i a g u a r d a a l 2 0 3 0 . È i l m o m e n t o d i f a r e i c o m p i t i e c o l m a r e l e c a r e n z e d e l l e n o s t r e c a p a c i t à d i d i f e s a . D o b b i a m o m e t t e r e a p u n t o p i a n i r e g i o n a l i c o n g i u n t i . È c i ò d i c u i d i s c u t e r e m o m o l t o p r e s t o c o n i m i n i s t r i d e i v e n t i s e t t e P a e s i , c o m p r e s i i r a p p r e s e n t a n t i e i m i n i s t r i d e l l ’ U c r a i n a , d a c u i p o s s i a m o i m p a r a r e m o l t o . I r a d a r c h e a b b i a m o i n s t a l l a t o p e r d i f e n d e r e i l n o s t r o s p a z i o a e r e o d a m i s s i l i o c a c c i a n o n s o n o s e m p r e e f f i c a c i q u a n d o s i t r a t t a d i r i l e v a r e i d r o n i . P e r d i s t r u g g e r e i d r o n i , o g g i , s o n o n e c e s s a r i e t r e c o s e : i n t e r c e t t o r i a n t i - d r o n e , c a p a c i t à d i g u e r r a e l e t t r o n i c a e c a p a c i t à t r a d i z i o n a l i , c o m e l ’ a r t i g l i e r i a Z e n i t , i n g r a d o d i a b b a t t e r e i d r o n i " . Q u a n t o a l c o n t r i b u t o a l l a d i f e s a c h e p o t r e b b e i n f u t u r o f o r n i r e l ' U c r a i n a , I l C o m m i s s a r i o a l l a D i f e s a a f f e r m a c h e " v o g l i a m o d a v v e r o c h e l ’ U c r a i n a f a c c i a p a r t e d i q u e s t o p i a n o , p e r c h é i l l o r o k n o w - h o w è f o n d a m e n t a l e . E l o s t e s s o v a l e p e r a l t r i s e t t o r i d e l l ’ i n d u s t r i a d e l l a d i f e s a . L ’ U c r a i n a è r i u s c i t a a d a u m e n t a r e l a p r o d u z i o n e d e l l ’ i n d u s t r i a d e l l a d i f e s a d a 1 m i l i a r d o d i e u r o n e l 2 0 2 2 a g l i a t t u a l i 3 5 m i l i a r d i d i e u r o . Q u e s t ’ a n n o , i n o l t r e , è r i u s c i t a a p r o d u r r e m i l i o n i d i d r o n i . Q u i n d i s ì , c i s o n o m o l t e c o s e c h e d o b b i a m o i m p a r a r e . E p o s s i a m o g i à d i r e c h e n o i s t i a m o s u p p o r t a n d o l ’ U c r a i n a e l ’ U c r a i n a s t a s u p p o r t a n d o n o i . E c c o p e r c h é s t i a m o c e r c a n d o d i c r e a r e n u o v e i n i z i a t i v e e p i a t t a f o r m e c o n g i u n t e " . S u l l o s c e t t i c i s m o n e l l ’ o p i n i o n e p u b b l i c a d e i P a e s i d e l S u d E u r o p a , I t a l i a c o m p r e s a , s u l l ' a u m e n t a r e l e s p e s e m i l i t a r i , p r o s e g u e : " I P a e s i d e l M e d i t e r r a n e o s o n o p i ù d i s t a n t i d a l l a R u s s i a e f o r s e h a n n o l a s e n s a z i o n e c h e s i a c o s ì l o n t a n a d a n o n p o t e r l i t o c c a r e . M a i n r e a l t à , s e a d o t t i a m o u n o s g u a r d o p i ù g e o p o l i t i c o , s c o p r i a m o c h e l a R u s s i a s i t r o v a a n c h e n e l M e d i t e r r a n e o , i n N o r d A f r i c a . E c c o p e r c h é n o n m i s o r p r e n d e c h e i g o v e r n i d i I t a l i a , S p a g n a e F r a n c i a a b b i a n o d e c i s o d i a c c e t t a r e u n a q u a n t i t à c o n s i d e r e v o l e d i c o s i d d e t t i ' p r e s t i t i s i c u r i ' p e r i n v e s t i r e n e l l o s v i l u p p o d e l l e c a p a c i t à d i d i f e s a . L ’ I t a l i a , p e r a l t r o , h a u n ’ i n d u s t r i a d e l l a d i f e s a e u n ’ i n d u s t r i a s p a z i a l e d a v v e r o f o r t i " . " L a p r o n t e z z a a l l a d i f e s a n o n r i c h i e d e s o l o a r m i e p e r s o n a l e m i l i t a r e a d d e s t r a t o - p r e c i s a K u b i l i u s - m a a n c h e p r e p a r a r e l a s o c i e t à c i v i l e a q u a l s i a s i e v e n i e n z a . È q u a n t o h a s c r i t t o a n c h e l ’ e x p r e s i d e n t e f i n l a n d e s e S a u l i N i i n i s t ö n e l s u o r a p p o r t o , c h e è d i v e n t a t o p o i l a b a s e p e r l a s t r a t e g i a R e a d i n e s s 2 0 3 0 d e l l ’ U e . È i m p o r t a n t e p r e s t a r e m o l t a a t t e n z i o n e a t u t t i i d i v e r s i s e r v i z i n e c e s s a r i a l l a s o c i e t à , s o p r a t t u t t o i n c a s o d i a g g r e s s i o n e b e l l i c a , e g l i o s p e d a l i n e f a n n o p a r t e . S e s i g u a r d a a l l ’ e s p e r i e n z a f i n l a n d e s e , p e r e s e m p i o , l ì h a n n o s e m p r e a v u t o q u e s t o t i p o d i p r e p a r a z i o n e n e i l o r o o s p e d a l i e n e g l i a l t r i s e r v i z i p u b b l i c i . D o b b i a m o i m p a r a r e a f a r e c o m e l o r o " .