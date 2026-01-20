K i e v , 2 0 g e n . ( A d n k r o n o s ) - L a c e n t r a l e n u c l e a r e d i C h e r n o b y l è s t a t a r i c o l l e g a t a a l l a r e t e e l e t t r i c a u c r a i n a o g g i p o m e r i g g i o . L o h a d i c h i a r a t o i l d i r e t t o r e , S e r g u i ï T a r a k a n o v , d o p o c h e l ' A i e a a v e v a a n n u n c i a t o l a c h i u s u r a d e l l ' a l i m e n t a z i o n e e l e t t r i c a e s t e r n a n e l l a m a t t i n a t a a s e g u i t o d e g l i a t t a c c h i r u s s i . T a r a k a n o v i n u n c o m u n i c a t o h a p r e c i s a t o c h e l a s i t u a z i o n e a t t u a l e n o n r a p p r e s e n t a " a l c u n a m i n a c c i a p e r l ' a m b i e n t e o l a p o p o l a z i o n e " .