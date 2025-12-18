B r u x e l l e s , 1 8 d i c . ( A d n k r o n o s / A f p ) - I l p r i m o m i n i s t r o b e l g a B a r t D e W e v e r h a d i c h i a r a t o c h e l e g a r a n z i e o f f e r t e d a l l ' U e i n m e r i t o a l p i a n o d i u t i l i z z a r e r i s o r s e r u s s e p e r l ' U c r a i n a s o n o f i n o r a " i n s u f f i c i e n t i " . " I l B e l g i o n o n a c c e t t e r à u n a s o l u z i o n e i n c u i s a r e m o g l i u n i c i a s o p p o r t a r e s i a i r i s c h i c h e l a r e s p o n s a b i l i t à " , h a d i c h i a r a t o D e W e v e r a i l e g i s l a t o r i b e l g i . " N o n h o v i s t o u n t e s t o c h e p o s s a c o n v i n c e r m i a d a r e i l c o n s e n s o d e l B e l g i o . N o n l ' h o a n c o r a v i s t o ; s p e r o d i v e d e r l o o g g i , m a n o n l ' h o a n c o r a v i s t o " , h a a g g i u n t o .