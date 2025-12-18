K i e v , 1 8 d i c . ( A d n k r o n o s ) - M e n t r e a b b a n d o n a l a s p e r a n z a d i e n t r a r e a f a r p a r t e d e l l a N a t o n e l b r e v e p e r i o d o , l ' U c r a i n a c e r c a l a m i g l i o r e a l t e r n a t i v a : g a r a n z i e d i s i c u r e z z a s i m i l i a q u e l l e d e l l ' a r t i c o l o 5 d e l l ' A l l e a n z a . I l p r e s i d e n t e V o l o d y m y r Z e l e n s k y e a l t r i f u n z i o n a r i s o n o s t a t i c h i a r i : q u a l s i a s i a c c o r d o d i p a c e n o n s u p p o r t a t o d a u n a v e r a f o r z a i n v i t a a f u t u r e a g g r e s s i o n i r u s s e . D o p o i r e c e n t i i n c o n t r i a B e r l i n o t r a f u n z i o n a r i u c r a i n i - s c r i v e i l K y e v I n d e p e n d e n t - s t a t u n i t e n s i e d e u r o p e i , W a s h i n g t o n s e m b r a d i s p o s t a a f o r n i r e l e c o s i d d e t t e g a r a n z i e d i s i c u r e z z a " s i m i l i a l l ' a r t i c o l o 5 " , m a n o n è s t a t o a n c o r a d e c i s o c o m e s i p r e s e n t e r e b b e r o n e l l a p r a t i c a . S e c o n d o g l i o s s e r v a t o r i o c c i d e n t a l i e u c r a i n i , a m e n o c h e l ' O c c i d e n t e n o n i m p e g n i t r u p p e p r o n t e a l c o m b a t t i m e n t o s u l t e r r i t o r i o , l e g a r a n z i e n o n s c o r a g g e r e b b e r o l a R u s s i a . M o s c a h a e s c l u s o d i a c c e t t a r e u n ' o f f e r t a d i p a c e c h e p r e v e d a l a p r e s e n z a d i t r u p p e N a t o i n U c r a i n a . C o m e a f f e r m a i l p a r l a m e n t a r e u c r a i n o O l e k s a n d r M e r e z h k o , i l C r e m l i n o a c c e t t e r à s o l o u n a c c o r d o c h e n o n g l i i m p e d i s c a , i n f u t u r o , d i " d i s t r u g g e r e o s o t t o m e t t e r e l ' U c r a i n a " . P a r l a n d o c o n i g i o r n a l i s t i d o p o i c o l l o q u i d i B e r l i n o , Z e l e n s k y h a a f f e r m a t o c h e i l t e a m d i T r u m p s e m b r a " p r o n t o " a f o r n i r e a K i e v l e a m b i t e g a r a n z i e d i s i c u r e z z a s i m i l i a q u e l l e d e l l a N a t o , c e r t i f i c a t e d a l C o n g r e s s o d e g l i S t a t i U n i t i . S e b b e n e i d e t t a g l i s i a n o a n c o r a s c a r s i , u n a d i c h i a r a z i o n e c o n g i u n t a i n s e i p u n t i d e i l e a d e r e u r o p e i o f f r e q u a l c h e c h i a r i m e n t o s u c o s a p o t r e b b e r o o f f r i r e q u e s t e g a r a n z i e . U n a f o r z a g u i d a t a d a l l ' E u r o p a e s o s t e n u t a d a g l i S t a t i U n i t i v e r r e b b e s c h i e r a t a n e l l e r e t r o v i e d e l l ' U c r a i n a p e r c o n t r i b u i r e a l l a r i c o s t r u z i o n e d e l l ' e s e r c i t o u c r a i n o e a l l a s i c u r e z z a d e i m a r i e d e i c i e l i . G l i S t a t i U n i t i c o n t r i b u i r e b b e r o a n c h e a l m o n i t o r a g g i o d e l c e s s a t e i l f u o c o . L a C o a l i z i o n e d e i v o l e n t e r o s i h a c e r c a t o a l u n g o u n " s u p p o r t o " s t a t u n i t e n s e i n U c r a i n a , a d e s e m p i o s o t t o f o r m a d i i n t e l l i g e n c e o s u p p o r t o a e r e o . T u t t o c i ò s a r e b b e a n c o r a t o a u n " i m p e g n o g i u r i d i c a m e n t e v i n c o l a n t e " d a p a r t e d e i p a r t n e r a " r i p r i s t i n a r e l a p a c e e l a s i c u r e z z a " i n c a s o d i u n f u t u r o a t t a c c o , a t t r a v e r s o m i s u r e c h e i n c l u d o n o " f o r z a a r m a t a , i n t e l l i g e n c e e a s s i s t e n z a l o g i s t i c a , a z i o n i e c o n o m i c h e e d i p l o m a t i c h e " . L a f o r m u l a z i o n e s e m b r a c o n c e d e r e a l l e p a r t i a m p i a d i s c r e z i o n a l i t à n e l l a s c e l t a d e g l i s t r u m e n t i c h e i n t e n d o n o u t i l i z z a r e . E i n e f f e t t i - r i l e v a i l g i o r n a l e u c r a i n o - r i e c h e g g i a l ' a r t i c o l o 5 d e l l a N a t o , c h e a f f e r m a c h e l ' a s s i s t e n z a a u n a l l e a t o " p u ò o n o n p u ò c o m p o r t a r e l ' u s o d e l l a f o r z a a r m a t a " . M e r e z h k o s o s t i e n e c h e l ' a r t i c o l o 5 f u n z i o n a c o m e d e t e r r e n t e e f f i c a c e s o l o p e r c h é è " p a r t e d i u n ' i s t i t u z i o n e " , s o s t e n u t a d a t u t t a l a p o t e n z a d e l l a N a t o . L ' u n i c o m o d o i n c u i u n a s i m i l e g a r a n z i a p o t r e b b e f u n z i o n a r e p e r l ' U c r a i n a , a g g i u n g e , è s e i n q u a d r a s s e q u a l s i a s i a t t a c c o c o n t r o l ' U c r a i n a c o m e u n a t t a c c o c o n t r o g l i S t a t i U n i t i , r i s p e c c h i a n d o u n ' a l t r a p a r t e f o n d a m e n t a l e d e l l ' a r t i c o l o 5 . " P e r c h é a l t r i m e n t i p o t r e b b e r o t e n t a r e d i n u o v o d i i n g a n n a r c i c o n v u o t e g a r a n z i e n o n l e g a l i , c o m e n e l c a s o d e l M e m o r a n d u m d i B u d a p e s t " , h a a v v e r t i t o M e r e z h k o . P e r l a p r i m a v o l t a , W a s h i n g t o n h a s e g n a l a t o l a p r o p r i a d i s p o n i b i l i t à a r i s p o n d e r e c o n m e z z i m i l i t a r i s e l a R u s s i a r i n n o v a s s e l a s u a a g g r e s s i o n e , h a a f f e r m a t o i l p r i m o m i n i s t r o p o l a c c o D o n a l d T u s k . T u t t a v i a , l a p o r t a t a e l a f o r m a d i q u e s t o c o i n v o l g i m e n t o p r o m e s s o r e s t a n o p o c o c h i a r e e g l i S t a t i U n i t i s o n o s t a t i i r r e m o v i b i l i , a n c h e p r i m a d e l r i t o r n o d i T r u m p a l p o t e r e , n e l d i r e c h e n o n s c h i e r e r a n n o l e l o r o t r u p p e i n U c r a i n a . L a C o a l i z i o n e d e i V o l e n t e r o s i a g u i d a e u r o p e a è q u a n t o m e n o p r o n t a a s c h i e r a r e g l i u o m i n i s u l t e r r e n o . I l c a n c e l l i e r e t e d e s c o F r i e d r i c h M e r z h a p e r s i n o s u g g e r i t o c h e l e f o r z e d i p a c e p o t r e b b e r o m o n i t o r a r e u n a p o s s i b i l e " z o n a s m i l i t a r i z z a t a " e , e v e n t u a l m e n t e , " a g i r e c o n t r o l e c o r r i s p o n d e n t i i n c u r s i o n i e a t t a c c h i r u s s i " . M a t h i e u B o u l e g u e , e s p e r t o d i s i c u r e z z a e u r a s i a t i c a , h a d e f i n i t o i p a r a g o n i c o n l ' a r t i c o l o 5 u n " t e r m i n e i m p r o p r i o " , s o t t o l i n e a n d o c h e l ' a l l e a n z a n o n è s t a t a c h i a r a s u l s i g n i f i c a t o d e l l e g a r a n z i e i n t e r m i n i d i c o i n v o l g i m e n t o m i l i t a r e . " S i t r a t t a d a v v e r o d i q u a n t o s i a m o c r e d i b i l i i n t e r m i n i d i c o n t r o l l o d e l l ' e s c a l a t i o n e d e l l e d i n a m i c h e d i e s c a l a t i o n c o n t r o i l C r e m l i n o " , h a d e t t o B o u l e g u e a l K y i v I n d e p e n d e n t . " E a l m o m e n t o , q u e s t a c r e d i b i l i t à è m o l t o b a s s a , s e n o n i n e s i s t e n t e " . L ' a t t e n z i o n e d i Z e l e n s k y s u l l ' a p p r o v a z i o n e d a p a r t e d e l C o n g r e s s o d e l l e g a r a n z i e s t a t u n i t e n s i h a u n a c h i a r a i m p l i c a z i o n e : s e l a R u s s i a a t t a c c a s s e d i n u o v o , n o n è c h i a r o s e T r u m p o n o r e r e b b e l a s u a p r o m e s s a . S e c o n d o l ' e s p e r t o d i p o l i t i c a e s t e r a s t a t u n i t e n s e D a n H a m i l t o n , i l C o n g r e s s o p o t r e b b e r a f f o r z a r e l e g a r a n z i e i s p i r a n d o s i a l T a i w a n R e l a t i o n s A c t , c h e p r e v e d e u n s o s t e g n o a l l a d i f e s a p i ù c o n c r e t o r i s p e t t o a l l ' a r t i c o l o 5 d e l l a N a t o . I l d o c u m e n t o " p r e v e d e i n o l t r e s p e c i f i c a m e n t e u n r u o l o p e r i l C o n g r e s s o e p e r i l p r e s i d e n t e " , a g g i u n g e . T u t t a v i a , J e n n y M a t h e r s , d o c e n t e d i p o l i t i c a i n t e r n a z i o n a l e p r e s s o l ' U n i v e r s i t à d i A b e r y s t w y t h , a v v e r t e c h e " n u l l a i m p e d i s c e a T r u m p d i i n f r a n g e r e l e s u e p r o m e s s e o a d d i r i t t u r a d i i g n o r a r e l a l e g i s l a z i o n e a p p r o v a t a d a l C o n g r e s s o , s e l o d e s i d e r a " . L ' e s p e r t o s o s t i e n e c h e T r u m p h a g i à d i m o s t r a t o i l s u o d i s p r e z z o p e r i l p o t e r e l e g i s l a t i v o n e l l a p o l i t i c a i n t e r n a , p o i c h é " o l t r e p a s s a s i s t e m a t i c a m e n t e l a s u a a u t o r i t à c o s t i t u z i o n a l e " . I n o l t r e , n o n è s o l o l ' U c r a i n a a d a v e r e p r o b l e m i d i f i d u c i a c o n T r u m p . D o p o i l p r i m o a n n o d e l l a s u a p r e s i d e n z a , p e r s i n o l ' a r t i c o l o 5 d e l l a N a t o n o n s e m b r a p i ù c o s ì i n a t t a c c a b i l e . A m a r z o , i l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i h a d i c h i a r a t o c h e n o n a v r e b b e d i f e s o i m e m b r i d e l l a N a t o c h e n o n s p e n d o n o a b b a s t a n z a p e r l a d i f e s a .