R o m a , 2 0 g e n ( A d n k r o n o s ) - L e c o m m i s s i o n i E s t e r i e D i f e s a d e l l a C a m e r a , i n s e d u t a r i u n i t a , h a n n o d i c h i a r a t o a m m i s s i b i l i i 1 2 e m e n d a m e n t i p r e s e n t a t i a l d l U c r a i n a . C o m p r e s o q u e l l o s o t t o s c r i t t o d a F d I , L e g a , F I e N m c h e c h i e d e d i e l i m i n a r e l a p a r o l a " m i l i t a r i " d a l t i t o l o d e l d e c r e t o s u g l i a i u t i a K i e v . I l v o t o d e l l e c o m m i s s i o n i s u l p r o v v e d i m e n t o è p r e v i s t o p e r d o m a n i . S e m p r e d o m a n i , i n c o m m i s s i o n e D i f e s a , è p r e v i s t a a n c h e l a d i s c u s s i o n e ( s e n z a v o t a z i o n i ) d e l l a r i s o l u z i o n e p r e s e n t a r e d a l l a L e g a s u l p o t e n z i a m e n t o d e l l ' o p e r a z i o n e ' S t r a d e s i c u r e ' .