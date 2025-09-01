R o m a , 1 s e t . ( A d n k r o n o s ) - Q u a s i 1 1 m i l i o n i d i i t a l i a n i , p i ù d i u n o s u c i n q u e , h a n n o r i n u n c i a t o a l l e v a c a n z e q u e s t a e s t a t e . S e c o n d o u n s o n d a g g i o s u l l e a b i t u d i n i e s u l l ’ i m p a t t o d e i r i n c a r i p e r l a s t a g i o n e 2 0 2 5 , r e a l i z z a t o d a I z i , a z i e n d a d i a n a l i s i e v a l u t a z i o n i e c o n o m i c h e e p o l i t i c h e , i l 2 2 , 4 % d e g l i i t a l i a n i s o n o p o t e n z i a l i v a c a n z i e r i c h e , a c a u s a d e i r i n c a r i , h a n n o r i n u n c i a t o a v i a g g i a r e . P e r q u a n t o r i g u a r d a l e v a c a n z e a l m a r e , a l l ’ i n t e r n o d e l 6 8 , 6 p e r c e n t o c h e s o l i t a m e n t e t r a s c o r r e p a r t e d e l l e f e r i e i n l o c a l i t à b a l n e a r i , b e n 1 i t a l i a n o s u 4 , h a r i n u n c i a t o a l l e s p i a g g e p e r i c o s t i t r o p p o e l e v a t i . I l 7 0 % d i c h i h a c e r c a t o m e t e a l t e r n a t i v e a l l ’ e s t e r o l o h a f a t t o p e r i c o s t i t r o p p o e l e v a t i i n I t a l i a . A l l a d o m a n d a s u q u a l i i n c r e m e n t i d e i p r e z z i a b b i a n o i n f l u i t o m a g g i o r m e n t e n e l l e s c e l t e p e r q u e s t e v a c a n z e e s t i v e , i l 5 7 , 4 % d e g l i i n t e r v i s t a t i h a r i s p o s t o c h e h a n n o p e s a t o i r i n c a r i d e g l i a l l o g g i , i l 4 9 % q u e l l i d e i r i s t o r a n t i e d i l 4 2 , 5 % r i t i e n e c h e i c o s t i d e i s e r v i z i i n s p i a g g i a s i a n o p r o i b i t i v i . I l c a r o o m b r e l l o n i s i f a s e n t i r e i n s o m m a , e q u a s i i l 4 0 % d e g l i i n t e r v i s t a t i h a o p t a t o p e r l e s p i a g g e l i b e r e c o m e s t r a t e g i a d i c o n t r a s t o a i p r e z z i s a l a t i , m e n t r e i l 4 5 , 7 % , q u a s i u n i t a l i a n o s u d u e , h a r i d o t t o i g i o r n i d i v a c a n z a a c a u s a d e i r i n c a r i g e n e r a l i e d e l l ’ i n f l a z i o n e p e r c e p i t a . P e r i l f u t u r o , s e i p r e z z i d e i s e r v i z i d o v e s s e r o m a n t e n e r s i s u l i v e l l i p r o i b i t i v i , g l i i t a l i a n i p r i v i l e g e r a n n o v a c a n z e i n b a s s a s t a g i o n e , p e r i l 2 7 , 4 % , o f a r a n n o v a c a n z e p i ù b r e v i e l o w c o s t , p e r i l 2 3 , 2 % . “ C e r t a m e n t e l ’ a s p e t t o e c o n o m i c o è i l p i ù r i l e v a n t e n e l c a m b i a m e n t o e n e l l a r i d u z i o n e d e l l e v a c a n z e p e r q u e s t a e s t a t e c h e s i a v v i a a l l a f i n e ” , d i c e G i a c o m o S p a i n i , p r e s i d e n t e e c e o d i I z i “ N e l l a r i n u n c i a a l l e v a c a n z e d i l u n g o p e r i o d o c ’ è p e r ò i l c o n s o l i d a r s i d i u n t r e n d c h e v a i n q u e s t a d i r e z i o n e o r m a i d a t e m p o . I p r e z z i a l t i n o n a i u t a n o l a p r o g r e s s i v a c o n t r a z i o n e d e l l e v a c a n z e i n u n t e m p o s e m p r e p i ù b r e v e e t u t t o c i ò f a s ì c h e a n c h e l ’ o f f e r t a d i s e r v i z i , s o p r a t u t t o b a l n e a r i , s i a c o n c e n t r a t a i n u n s o l o m e s e . È e v i d e n t e d a l n o s t r o s o n d a g g i o l a n e c e s s i t à d i a l l u n g a r e l a s t a g i o n e , o f f r e n d o s e r v i z i p e r u n n u m e r o d i m e s i a d e g u a t o a l l e p o t e n z i a l i t à d e l l e n o s t r e s p i a g g e . S o l o c o s ì s a r à p o s s i b i l e a b b a t t e r e i c o s t i e a u m e n t a r e l e p r e s e n z e t u r i s t i c h e ” .