R o m a , 8 s e t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - O l t r e 2 . 2 0 0 c h i l o m e t r i i n b i c i c l e t t a , d a M o n a c o a L o n d r a , p e r d a r e v o c e e s u p p o r t o a i p a z i e n t i o n c o l o g i c i . E ' l a m i s s i o n e d e l l a ' C o u n t r y 2 C o u n t r y 4 C a n c e r ' ( C 2 C 4 C ) , s t a f f e t t a c i c l i s t i c a p r o m o s s a d a B r i s t o l M y e r s S q u i b b , g i u n t a a l l a d o d i c e s i m a e d i z i o n e . Q u e s t ' a n n o p i ù d i 9 5 d i p e n d e n t i p r o v e n i e n t i d a 1 9 P a e s i e u r o p e i p a r t e c i p e r a n n o a l l ' i n i z i a t i v a , u n i t i d a l l ' o b i e t t i v o c o m u n e d i r a c c o g l i e r e f o n d i p e r o r g a n i z z a z i o n i a d e r e n t i a l l a U n i o n f o r I n t e r n a t i o n a l C a n c e r C o n t r o l ( U i c c ) , i m p e g n a t e n e l l a l o t t a c o n t r o i l c a n c r o . I l t e a m i t a l i a n o , ' B i k e r s 4 P a t i e n t s ' , p e d a l e r à d a l l ' 8 a l 1 0 s e t t e m b r e p e r 3 6 0 c h i l o m e t r i , d a B o u d r y ( S v i z z e r a ) a N i m e s ( F r a n c i a ) , i n s i e m e a i c o l l e g h i d i A u s t r i a e S v i z z e r a . " Q u e s t ' a n n o - a f f e r m a R e g i n a V a s i l i o u , V i c e P r e s i d e n t , G e n e r a l M a n a g e r d i B r i s t o l M y e r s S q u i b b I t a l i a - i l n o s t r o i m p e g n o è d e d i c a t o a l p r o g e t t o ' S p e r a n z a e v i t a : O g n i g i o r n o u n a n u o v a o p p o r t u n i t à ' , p r o m o s s o d a T u t o r - A s s o c i a z i o n e t u m o r i t o r a c i c i r a r i A p s E t s . N o n s i t r a t t a s o l o d i u n g e s t o s o l i d a l e , m a d i u n a i u t o c o n c r e t o p e r c h i a f f r o n t a d i a g n o s i c o m p l e s s e c o m e t i m o m a , c a r c i n o m a t i m i c o o m e s o t e l i o m a . Q u a n d o s i r i c e v e u n a d i a g n o s i d i t u m o r e r a r o e a g g r e s s i v o , l a v i t a c a m b i a a l l ' i m p r o v v i s o . Q u e s t o p r o g e t t o n a s c e p e r o f f r i r e s t r u m e n t i u t i l i l u n g o i l p e r c o r s o d i c u r a , a i u t a n d o p a z i e n t i e f a m i l i a r i a r i t r o v a r e u n e q u i l i b r i o a t t r a v e r s o i n c o n t r i d i g r u p p o , s u p p o r t o p s i c o l o g i c o , m i n d f u l n e s s e t e c n i c h e d i r i l a s s a m e n t o . E ' u n ' i n i z i a t i v a c h e m e t t e a l c e n t r o l a p e r s o n a , n o n o s t a n t e l a m a l a t t i a " . " Q u e s t e i n i z i a t i v e r a p p r e s e n t a n o u n s e g n o t a n g i b i l e d i v i c i n a n z a e s o s t e g n o p e r c h i d e v e a f f r o n t a r e o g n i g i o r n o u n t u m o r e t o r a c i c o r a r o - d i c h i a r a L a u r a A b a t e - D a g a , p r e s i d e n t e d i A s s o c i a z i o n e t u m o r i t o r a c i c i r a r i A p s E t s , T u t o r - C o n i l p r o g e t t o ' S p e r a n z a e v i t a ' c i i m p e g n i a m o a r e s t i t u i r e f i d u c i a , d i g n i t à e u n a q u o t i d i a n i t à p o s s i b i l e , a n c h e d i f r o n t e a d i a g n o s i c o m p l e s s e c o m e t i m o m a , c a r c i n o m a t i m i c o e m e s o t e l i o m a . O f f r i a m o s t r u m e n t i c o n c r e t i p e r a f f r o n t a r e n o n s o l o l a m a l a t t i a , m a a n c h e i l c a r i c o e m o t i v o c h e e s s a c o m p o r t a , p r o m u o v e n d o a l t e m p o s t e s s o l a c o n o s c e n z a d i q u e s t e p a t o l o g i e r a r e , a n c o r a t r o p p o p o c o n o t e . I l s o s t e g n o d i B r i s t o l M y e r s S q u i b b e d e i s u o i d i p e n d e n t i a t t r a v e r s o l a C 2 C 4 C r a p p r e s e n t a p e r n o i u n a l l e a t o p r e z i o s o : i n s i e m e p o s s i a m o c o s t r u i r e u n a r e t e d i s e n s i b i l i z z a z i o n e , c o n s a p e v o l e z z a e s o l i d a r i e t à . P e r c h é c i a s c u n o d i n o i , c o n u n g e s t o , u n ' a z i o n e , u n a p e d a l a t a , u n a s c e l t a , p u ò f a r e d a v v e r o l a d i f f e r e n z a n e l l a v i t a d i c h i a f f r o n t a o g n i g i o r n o l a m a l a t t i a " . N a t a n e l 2 0 1 4 n e g l i S t a t i U n i t i , l a C 2 C 4 C è d i v e n t a t a n e g l i a n n i u n a t r a d i z i o n e g l o b a l e p e r B r i s t o l M y e r s S q u i b b - r i c o r d a l ' a z i e n d a i n u n a n o t a - c o i n v o l g e n d o a n c h e E u r o p a , G i a p p o n e e A m e r i c a L a t i n a . D a l s u o e s o r d i o , h a p e r m e s s o d i d o n a r e o l t r e 1 9 m i l i o n i d i d o l l a r i a l i v e l l o m o n d i a l e , d i c u i p i ù d i 3 , 7 m i l i o n i s o l o i n E u r o p a d a l 2 0 1 6 . P e r i r i d e r l a m o t i v a z i o n e a p a r t e c i p a r e a q u e s t a i n i z i a t i v a è p e r s o n a l e : c ' è c h i p e d a l a i n m e m o r i a d i u n a p e r s o n a c a r a , c h i l o f a p e r c h i s t a a n c o r a l o t t a n d o e c h i h a v i s s u t o l a m a l a t t i a i n p r i m a p e r s o n a . " I l n o s t r o i m p e g n o v a o l t r e l a r i c e r c a s c i e n t i f i c a e l o s v i l u p p o d i t e r a p i e i n n o v a t i v e - s o t t o l i n e a V a s i l i o u - V o g l i a m o f a r e l a d i f f e r e n z a n e l l a v i t a d e i p a z i e n t i , a n c h e c o n s e r v i z i c h e l i a c c o m p a g n i n o l u n g o i l p e r c o r s o d i c u r a . L a C 2 C 4 C n o n è u n a g a r a , m a u n ' e s p e r i e n z a d i s q u a d r a c h e t e s t i m o n i a i l p r o f o n d o i m p e g n o d i B r i s t o l M y e r s S q u i b b v e r s o i p a z i e n t i c h e c i i s p i r a n o o g n i g i o r n o e c h e s o n o a l c e n t r o d e l l a n o s t r a m i s s i o n e d i s c o p r i r e , s v i l u p p a r e e r e n d e r e d i s p o n i b i l i f a r m a c i i n n o v a t i v i p e r c o m b a t t e r e g r a v i m a l a t t i e . 