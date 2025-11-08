R o m a , 7 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " L a p r e s e n z a d e l p r e s i d e n t e M a t t a r e l l a t e s t i m o n i a a n c o r a u n a v o l t a l a p r o f o n d a a t t e n z i o n e c h e l e i s t i t u z i o n i p o n g o n o a l l a l o t t a c o n t r o i l c a n c r o , c h e r a p p r e s e n t a u n a p r i o r i t à a s s o l u t a d e l G o v e r n o e d e l m i n i s t e r o d e l l a S a l u t e . U n i m p e g n o c h e s i t r a d u c e i n i n v e s t i m e n t i n e l l a r i c e r c a o n c o l o g i c a , n e l p o t e n z i a m e n t o d e i s e r v i z i d i c u r a e a s s i s t e n z a e n e l s o s t e g n o q u o t i d i a n o a i p a z i e n t i e a l l e l o r o f a m i g l i e . G r a z i e a g l i s t r a o r d i n a r i p r o g r e s s i d e l l a r i c e r c a , o g g i d i s p o n i a m o d i c u r e p i ù e f f i c a c i e t a s s i d i s o p r a v v i v e n z a p i ù e l e v a t i . I d a t i d i m o s t r a n o p i e n a m e n t e i l v a l o r e d e l l ' o n c o l o g i a i t a l i a n a : t r a i l 2 0 2 0 e i l 2 0 2 5 è s t i m a t a u n a r i d u z i o n e d e i t a s s i d i m o r t a l i t à p e r c a n c r o d e l 1 4 , 5 % n e g l i u o m i n i e d e l 5 % n e l l e d o n n e . R i s u l t a t i m i g l i o r i r i s p e t t o a l l a m e d i a e u r o p e a e a i p r i n c i p a l i S t a t i d e l l ' U n i o n e " . C o s ì i l m i n i s t r o d e l l a S a l u t e , O r a z i o S c h i l l a c i , i n u n m e s s a g g i o i n v i a t o a l 2 7 e s i m o C o n g r e s s o n a z i o n a l e A i o m - A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a o n c o l o g i a m e d i c a , a p e r t o o g g i p o m e r i g g i o a R o m a a l l a p r e s e n z a d e l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a S e r g i o M a t t a r e l l a . " I l s e r v i z i o s a n i t a r i o i t a l i a n o c o n t i n u a a e s s e r e r i c o n o s c i u t o c o m e u n o d e i m i g l i o r i d e l m o n d o , g r a z i e s o p r a t t u t t o a l l a v o r o d e g l i o p e r a t o r i s a n i t a r i a i q u a l i v a l a n o s t r a r i c o n o s c e n z a - h a p o i a g g i u n t o S c h i l l a c i - S i a m o c o n s a p e v o l i d e l l a n e c e s s i t à d i r a f f o r z a r e i l s i s t e m a , c o n n u o v e r i c o r s e e p i ù p e r s o n a l e . E d è l a d i r e z i o n e c h e a b b i a m o i n t r a p r e s o . L a n u o v a F i n a n z i a r i a p r e v e d e f o n d i p e r a s s u m e r e p i ù m e d i c i e i n f e r m i e r i e p e r p o t e n z i a r e g l i s c r e e n i n g o n c o l o g i c i d e l c a n c r o a l l a m a m m e l l a , d e l c o l o n - r e t t o e d e l c a n c r o a l p o l m o n e . A l c o n t e m p o , c o n t i n u i a m o a p r o m u o v e r e s t i l i d i v i t a c o r r e t t i p e r c o n t r a s t a r e i f a t t o r i d i r i s c h i o : i l 4 0 % d e l l e m o r t i p e r c a n c r o è e v i t a b i l e a t t r a v e r s o c o m p o r t a m e n t i s a l u t a r i . L a p r e v e n z i o n e r e s t a l a n o s t r a p r i m a c u r a : l a v o r i a m o p e r c o s t r u i r e u n a s a n i t à s e m p r e p i ù p r o a t t i v a e v i c i n a a l l e p e r s o n e " . " L a l o t t a a l c a n c r o r i c h i e d e u n i t à e t r o v a f o r z a n e l l a c o l l a b o r a z i o n e c o n t i n u a e f a t t i v a t r a i s t i t u z i o n i e s o c i e t à s c i e n t i f i c h e . L ' A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a d i o n c o l o g i a m e d i c a r a p p r e s e n t a u n p u n t o d i r i f e r i m e n t o e i l c o n t r i b u t o d e g l i o n c o l o g i i t a l i a n i è f o n d a m e n t a l e p e r a f f r o n t a r e i n s i e m e l e s f i d e d e l S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e " , h a c o n c l u s o i l m i n i s t r o .