R o m a , 1 4 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - G u a r d a a l f u t u r o c o n o t t i m i s m o e c o n c r e t e z z a , l a r i c e r c a s u l m i e l o m a m u l t i p l o . È i l m e s s a g g i o e m e r s o d a l l a c o n f e r e n z a i n t e r n a z i o n a l e ‘ M y e l o m a s ’ , p r o m o s s a d a l l ’ I s t i t u t o R o m a g n o l o p e r l o s t u d i o d e i t u m o r i ( I r s t ) D i n o A m a d o r i I r c c s , c h e h a r i u n i t o a R o m a a l c u n i t r a i m a s s i m i e s p e r t i i t a l i a n i e i n t e r n a z i o n a l i p e r f a r e i l p u n t o s u u n a d e l l e n e o p l a s i e e m a t o l o g i c h e p i ù d i f f u s e e c o m p l e s s e , c o n 3 4 m i l a l e p e r s o n e c h e c o n v i v o n o c o n l a m a l a t t i a i n I t a l i a e o l t r e 5 . 7 0 0 n u o v e d i a g n o s i o g n i a n n o . L a d u e g i o r n i ( 1 0 e 1 1 o t t o b r e ) d i c o n f r o n t o s c i e n t i f i c o a d a l t i s s i m o l i v e l l o - a p o c h i m e s i d a l c o n g r e s s o d e l l ’ I n t e r n a t i o n a l M y e l o m a S o c i e t y ( I m s ) d i T o r o n t o e i n v i s t a d e l l ’ A m e r i c a n S o c i e t y o f H e m a t o l o g y ( A s h ) d i d i c e m b r e - h a c o n f e r m a t o i l r u o l o d e l l ’ I t a l i a c o m e h u b d i r i c e r c a e c l i n i c a d i r i f e r i m e n t o i n t e r n a z i o n a l e . A c c a n t o a i p r i n c i p a l i e s p e r t i i t a l i a n i - i n f o r m a n o g l i o r g a n i z z a t o r i i n u n a n o t a - s o n o i n t e r v e n u t e f i g u r e d i a s s o l u t o r i l i e v o m o n d i a l e c o m e B r i a n D u r i e ( C e d a r s - S i n a i M e d i c a l C e n t e r , L o s A n g e l e s ) , P a u l R i c h a r d s o n ( D a n a - F a r b e r C a n c e r I n s t i t u t e , B o s t o n ) , J o s h u a R i c h t e r ( M o u n t S i n a i H o s p i t a l , N e w Y o r k ) , A n d r e a s B e i l h a c k ( U n i v e r s i t à d i W ü r z b u r g , G e r m a n i a ) e F r e d r i k S c h j e s v o l d ( O s l o U n i v e r s i t y H o s p i t a l , N o r v e g i a ) , a t e s t i m o n i a r e l a v o l o n t à c o n d i v i s a d i c o s t r u i r e u n a r e t e g l o b a l e d i c o n o s c e n z e e s p e r i m e n t a z i o n i . A l c e n t r o d e i l a v o r i è s t a t o i l p r i n c i p i o d e l l a p e r s o n a l i z z a z i o n e d e l l e c u r e , f o n d a t o s i a s u l l ’ i d e n t i f i c a z i o n e d e i b e r s a g l i m o l e c o l a r i s i a s u l l a s c e l t a e c o m b i n a z i o n e o t t i m a l e d e i f a r m a c i p e r c i a s c u n p a z i e n t e . I n p a r t i c o l a r e , g r a n d e a t t e n z i o n e è s t a t a r i s e r v a t a a l l e q u a d r u p l e t t e t e r a p e u t i c h e ( r e g i m i a q u a t t r o f a r m a c i b a s a t i s u a n t i - C D 3 8 ) c h e s i s t a n n o a f f e r m a n d o c o m e n u o v o s t a n d a r d d i c u r a i n p r i m a l i n e a , c o n l ’ o b i e t t i v o d i o t t e n e r e l a n e g a t i v i t à d e l l a m a l a t t i a m i n i m a r e s i d u a ( M r d ) – u n p a r a m e t r o c h e , s e c o n d o l e e v i d e n z e p i ù r e c e n t i - r i c o r d a n o g l i e s p e r t i - p o t r e b b e r a p p r e s e n t a r e i l v e r o c o r r e l a t o b i o l o g i c o d e l l a g u a r i g i o n e . I m p o r t a n t i c o n f e r m e s o n o a r r i v a t e a n c h e s u l f r o n t e d e l l e i m m u n o t e r a p i e d i n u o v a g e n e r a z i o n e , c o m e C a r - T e a n t i c o r p i b i s p e c i f i c i , n e i p a z i e n t i r e c i d i v a t i o r e f r a t t a r i . I n q u e s t o a m b i t o , l ’ I r s t h a p r e s e n t a t o d a t i s i g n i f i c a t i v i g r a z i e a i c o n t r i b u t i d i M a t t e o M a r c h e s i n i ( a n a l i s i m o l e c o l a r i ) e A l i c e R o s s i ( a p p l i c a z i o n i r a d i o m i c h e ) , a s u p p o r t o d i u n m o n i t o r a g g i o d i a g n o s t i c o s e m p r e p i ù a c c u r a t o e m u l t i d i m e n s i o n a l e . " L a s t o r i a n a t u r a l e d e l m i e l o m a è c a m b i a t a r a d i c a l m e n t e – s o t t o l i n e a C l a u d i o C e r c h i o n e , e m a t o l o g o I r s t – e o g g i s i a m o i n g r a d o d i d i s e g n a r e t e r a p i e s e m p r e p i ù s u m i s u r a , i n t e g r a t e d a u n m o n i t o r a g g i o m o l e c o l a r e e r a d i o l o g i c o e v o l u t o . L a p r o s p e t t i v a d e l l a g u a r i g i o n e , c h e p e r a n n i è s t a t a u n s o g n o , n o n è p i ù c o s ì l o n t a n a " . A g g i u n g e N i c o l a N o r m a n n o , d i r e t t o r e s c i e n t i f i c o d e l l ’ I s t i t u t o e p r e s i d e n t e o n o r a r i o d e l l ’ e v e n t o : " I n I r s t s t i a m o s v i l u p p a n d o u n a p p r o c c i o m u l t i - o m i c o , c h e i n t e g r a g e n o m i c a , t r a s c r i t t o m i c a , r a d i o m i c a e i m m u n o p r o f i l a z i o n e p e r a f f i n a r e l a d i a g n o s i e l a p r o g n o s i d e i p a z i e n t i . È q u e s t a l a c h i a v e p e r u n a m e d i c i n a d i p r e c i s i o n e r e a l m e n t e p e r s o n a l i z z a t a " . S o t t o l i n e a G e r a r d o M u s u r a c a , d i r e t t o r e E m a t o l o g i a e t r a p i a n t i d i I r s t e c o - c h a i r d e l m e e t i n g i n s i e m e a C e r c h i o n e : " A b b i a m o v o l u t o c r e a r e u n ’ o c c a s i o n e d i c o n f r o n t o d i r e t t o e i n t e n s i v o t r a r e a l t à i n t e r n a z i o n a l i e i t a l i a n e p e r f a v o r i r e u n a g g i o r n a m e n t o s c i e n t i f i c o a l m a s s i m o l i v e l l o e d e l i n e a r e i n s i e m e l e n u o v e t r a i e t t o r i e t e r a p e u t i c h e , o g g i s e m p r e p i ù o r i e n t a t e a l l a p o s s i b i l i t à c o n c r e t a d i g u a r i g i o n e " L ’ e v e n t o - p r o m o s s o d a I r s t D i n o A m a d o r i I r c c s c o n i l s u p p o r t o d i A i o m - A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a o n c o l o g i a m e d i c a , G i t m o - G r u p p o i t a l i a n o p e r i l t r a p i a n t o d i m i d o l l o o s s e o , c e l l u l e s t a m i n a l i e m o p o i e t i c h e e t e r a p i a c e l l u l a r e , S i e - S o c i e t à i t a l i a n a d i e m a t o l o g i a , S i e s - S o c i e t à i t a l i a n a d i e m a t o l o g i a s p e r i m e n t a l e , S o h o I t a l y e c o n i l p a t r o c i n i o d i A i l - A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a c o n t r o l e l e u c e m i e - l i n f o m i e m i e l o m a - h a c o n f e r m a t o i l r u o l o d i p r i m o p i a n o d e l l a r i c e r c a i t a l i a n a n e l c a m p o d e l l ’ o n c o e m a t o l o g i a - c o n c l u d e l a n o t a - e l a m i s s i o n e d e l l ’ I s t i t u t o r o m a g n o l o n e l t r a d u r r e l ’ i n n o v a z i o n e s c i e n t i f i c a i n b e n e f i c i c o n c r e t i p e r i p a z i e n t i .