R o m a , 2 0 g e n . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - L ' u n i v e r s i t à d i R o m a T o r V e r g a t a f a p a r t e d e g l i a t e n e i c h e a l i v e l l o n a z i o n a l e s o n o s o s t e n u t i d a A i r c , F o n d a z i o n e i m p e g n a t a d a l 1 9 6 5 n e l s o s t e g n o d e l l a r i c e r c a s u l c a n c r o . " R o m a T o r V e r g a t a h a u n a c o n s o l i d a t a t r a d i z i o n e d i p r o g e t t i s o s t e n u t i d a A i r c , c h e s p a z i a n o d a l l a r i c e r c a d i b a s e a l l a r i c e r c a t r a s l a z i o n a l e f i n o a l l a t r a s l a z i o n e d e i r i s u l t a t i a l l e t t o d e l p a z i e n t e " , a f f e r m a M a s s i m o F e d e r i c i , o r d i n a r i o d e l D i p a r t i m e n t o d i M e d i c i n a d e i s i s t e m i e p r o r e t t o r e a l l a R i c e r c a d e l l ' u n i v e r s i t à d i R o m a T o r V e r g a t a . " N e l l ' u l t i m a e d i z i o n e d e i b a n d i e m e s s i d a A i r c - s p i e g a - i l n o s t r o a t e n e o h a o t t e n u t o 2 0 f i n a n z i a m e n t i : 9 p e r p r o g e t t i d i r i c e r c a t o r i s e n i o r , 8 p e r p r o g e t t i d i r i c e r c a t o r i j u n i o r e 3 b o r s e d i s t u d i o p o s t - d o c . C i s a r a n n o q u i n d i 2 0 s c i e n z i a t i d e l l a n o s t r a c o m u n i t à a c c a d e m i c a c h e , i n s i e m e a i l o r o g r u p p i , s t u d i e r a n n o i m e c c a n i s m i m o l e c o l a r i d e l l ' o n c o g e n e s i , v a l u t e r a n n o n u o v i a p p r o c c i t e r a p e u t i c i i n s t u d i p r e c l i n i c i e p r o d u r r a n n o e v i d e n z e p e r l ' u t i l i z z o i n c l i n i c a d e l l e l o r o s c o p e r t e . P i ù d e l l a m e t à d e i p r o g e t t i a p p r o v a t i è g u i d a t o d a g i o v a n i r i c e r c a t o r i , a t e s t i m o n i a n z a d i c o m e l ' e s p e r i e n z a d e l n o s t r o a t e n e o n e l c a m p o d e l l ' o n c o l o g i a s p e r i m e n t a l e e c l i n i c a s i s t a a r r i c c h e n d o d i u n a n u o v a l e v a d i s c i e n z i a t i " . D e i p r o g e t t i d R o m a T o r V e r g a t a s o s t e n u t i d a A i r c c o n u n c o n t r i b u t o c o m p l e s s i v o d i o l t r e 2 m i l i o n i e 1 0 0 m i l a e u r o - d e t t a g l i a u n a n o t a - q u e s t i s o n o i 3 m a g g i o r m e n t e f i n a n z i a t i . 1 . I l p r o g e t t o ' E x p l o r i n g t h e t u m o u r s u p p r e s s i v e f u n c t i o n s o f Z N F 7 5 0 i n s q u a m o u s c a r c i n o g e n e s i s ' è u n o s t u d i o f o c a l i z z a t o s u l l e f u n z i o n i d e l g e n e o n c o s o p p r e s s o r e Z N F 7 5 0 n e l l a c a r c i n o g e n e s i a c e l l u l e s q u a m o s e , s u p e r v i s i o n a t o d a G e n n a r o M e l i n o , o r d i n a r i o d i B i o c h i m i c a a l D i p a r t i m e n t o d i M e d i c i n a s p e r i m e n t a l e . I l f i n a n z i a m e n t o , p e r i l q u a r t o a n n o d i p r o g e t t o , è d i 2 0 0 m i l a e u r o . I l p r o g e t t o ' D e f i n i n g t h e r o l e o f S - n i t r o s y l a t i o n i n r h a b d o m y o s a r c o m a g e n e s i s ' m i r a a i d e n t i f i c a r e n u o v e t e r a p i e p e r i l r a b d o m i o s a r c o m a , u n t u m o r e i n f a n t i l e c h e i n a l c u n i c a s i p u ò e s s e r e a n c o r a d i f f i c i l e d a c u r a r e . L o s t u d i o è c o n d o t t o d a G i u s e p p e F i l o m e n i , o r d i n a r i o d i B i o c h i m i c a a l D i p a r t i m e n t o d i B i o l o g i a . I l f i n a n z i a m e n t o , p e r i l t e r z o a n n o d i p r o g e t t o , è d i 1 9 0 m i l a e u r o . I n f i n e c o n l o s t u d i o ' E x p l o r i n g t h e o n c o g e n i c r o l e o f p 6 3 a n d i t s n o v e l c o - b i n d i n g f a c t o r Z N F 1 4 8 i n h e a d a n d n e c k s q u a m o u s c e l l c a r c i n o m a ' , s i a p p r o f o n d i s c e i l c a r c i n o m a s q u a m o - c e l l u l a r e d e l l a t e s t a e d e l c o l l o , c h e m o s t r a u n a p r o g n o s i p i u t t o s t o s f a v o r e v o l e n e g l i s t a d i a v a n z a t i . E l e o n o r a C a n d i , o r d i n a r i a d i B i o c h i m i c a e c o o r d i n a t r i c e d e l c o r s o d i l a u r e a i n M e d i c i n a v e t e r i n a r i a , c o n d u c e i l p r o g e t t o e i l f i n a n z i a m e n t o , p e r i l s e c o n d o a n n o d i p r o g e t t o , è d i 1 8 8 m i l a e u r o . E s a b a t o 2 4 g e n n a i o t o r n a n o ' L e a r a n c e d e l l a s a l u t e ' d i F o n d a z i o n e A i r c : s i n d a l l e p r i m e o r e d e l m a t t i n o , i n c o n t e m p o r a n e a i n m i g l i a i a d i p i a z z e i n t u t t a I t a l i a , l e v o l o n t a r i e e i v o l o n t a r i a l l e s t i s c o n o i b a n c h e t t i e o r g a n i z z a n o l a d i s t r i b u z i o n e d i a r a n c e e m a r m e l l a t e . I n s i e m e a i p r o d o t t i u n a p u b b l i c a z i o n e s p e c i a l e c o n i n d i c a z i o n i u t i l i p e r d i s t i n g u e r e l e i n f o r m a z i o n i f a l s e d a q u e l l e a t t e n d i b i l i e f o n d a t e s u l l a s c i e n z a , e p e r s f a t a r e a l c u n i m i t i s u a l i m e n t a z i o n e , a t t i v i t à f i s i c a e c o m p o r t a m e n t i s a l u t a r i . T e s t i m o n i d i q u e s t a e d i z i o n e l a r i c e r c a t r i c e - t e d o f o r a P a o l a S t o r t i e l a c a m p i o n e s s a d e l l o s c i S o f i a G o g g i a .