R o m a , 9 n v . - ( A d n k r o n o s ) - “ I l t u m o r e d e l l a m a m m e l l a n o n è s o l o u n a m a l a t t i a c h e c o l p i s c e l a s i n g o l a d o n n a : è , a t u t t i g l i e f f e t t i , u n t u m o r e s o c i a l e . L ’ e s p e r i e n z a d i u n a d i a g n o s i d i t u m o r e a l s e n o , i n f a t t i , n o n r i g u a r d a s o l t a n t o c h i l a r i c e v e , m a c o i n v o l g e a n c h e l a f a m i g l i a , g l i a m i c i , i c o l l e g h i , l ’ i n t e r a c o m u n i t à c h e r u o t a a t t o r n o a l l a p a z i e n t e ” . C o s ì a l l ’ A d n k r o n o s S a l u t e A l e s s a n d r a F a b i , c o n s i g l i e r a n a z i o n a l e d e l l ’ A s s o c i a z i o n e n a z i o n a l e o n c o l o g i a m e d i c a d u r a n t e l a c o n f e r e n z a f i n a l e d e l 2 7 e s i m o c o n g r e s s o n a z i o n a l e A i o m c h e s i c h i u d e o g g i . C o n 5 3 m i l a n u o v e d i a g n o s i o g n i a n n o i l c a n c r o a l l a m a m m e l l a è t u m o r e p i ù f r e q u e n t e i n I t a l i a . P e r l a p r e v e n z i o n e d e l l a n e o p l a s i a g i à e s i s t e i l p r o g r a m m a d i s c r e e n i n g a t t r a v e r s o l a m a m m o g r a f i a b i e n n a l e . S i c a l c o l a c h e i n I t a l i a i n c i n q u e a n n i s o n o s t a t e s a l v a t e 1 3 . 6 6 0 v i t e g r a z i e a l l e t e r a p i e i n n o v a t i v e e a l l a d i a g n o s i p r e c o c e g a r a n t i t a d a g l i s c r e e n i n g . “ O g n i d o n n a c h e a f f r o n t a l a m a l a t t i a p o r t a c o n s é u n m o n d o d i r e l a z i o n i c h e n e v i e n e i n e v i t a b i l m e n t e t o c c a t o – s p i e g a l ’ o n c o l o g a - . E c c o p e r c h é o g g i l ’ o n c o l o g i a n o n s i o c c u p a p i ù s o l t a n t o d e g l i a s p e t t i c l i n i c i d e l l a c u r a , m a a f f r o n t a a n c h e l e d i m e n s i o n i s o c i a l i e p s i c o l o g i c h e d e l l a m a l a t t i a . P e n s i a m o , a d e s e m p i o , a l r u o l o s e m p r e p i ù c e n t r a l e d e i c a r e g i v e r , a l l ’ i m p o r t a n z a d e l l ’ u m a n i z z a z i o n e d e l l e c u r e , a l l a q u a l i t à d i v i t a d e l l e p a z i e n t i . O g g i s i p u n t a n o n s o l o a m i s u r a r e o g g e t t i v a m e n t e g l i e f f e t t i c o l l a t e r a l i d e l l e t e r a p i e , m a a n c h e a r a c c o g l i e r e — a t t r a v e r s o q u e s t i o n a r i e s t r u m e n t i d i g i t a l i — l e p e r c e z i o n i s o g g e t t i v e d e l l e d o n n e , c o s ì c h e i l m e d i c o p o s s a c o m p r e n d e r l e e i n t e r v e n i r e t e m p e s t i v a m e n t e , a n c h e p r i m a d e l l a v i s i t a s u c c e s s i v a . È q u e s t o i l n u o v o p a s s o a v a n t i d e l l ’ o n c o l o g i a : s v i l u p p a r e u n a p o l i t i c a d i c u r a s o c i a l e d e l t u m o r e a l s e n o , i n c u i i l b e n e s s e r e p s i c o l o g i c o e l a q u a l i t à d e l l a v i t a s i a n o p a r t e i n t e g r a n t e d e l p e r c o r s o t e r a p e u t i c o . L e d o n n e s t e s s e s t a n n o c o n t r i b u e n d o a q u e s t o c a m b i a m e n t o . S e m p r e p i ù s p e s s o s i r i u n i s c o n o i n g r u p p i d i s o s t e g n o , a n c h e o n l i n e , d o v e c o n d i v i d o n o e s p e r i e n z e , e m o z i o n i , s t r a t e g i e p e r a f f r o n t a r e l a m a l a t t i a . P r o p r i o d a q u e s t e c o m u n i t à a b b i a m o i m p a r a t o q u a n t o s i a i m p o r t a n t e d a r e s p a z i o a l v i s s u t o , n o n s o l o a l l a c u r a ” . A n c h e a l l ’ i n t e r n o d e l l ’ A i o m “ l ’ a t t e n z i o n e v e r s o q u e s t i t e m i è c r e s c i u t a i n m o d o s i g n i f i c a t i v o – s o t t o l i n e a F a b i - N e l c o n g r e s s o n a z i o n a l e d i q u e s t ’ a n n o , d i v e r s e s e s s i o n i s o n o s t a t e d e d i c a t e n o n s o l o a i p r o g r e s s i t e r a p e u t i c i , m a a n c h e a l l ’ u m a n i z z a z i o n e d e l l e c u r e e a l r u o l o d e l l a p s i c o n c o l o g i a c o m e p a r t e i n t e g r a n t e d e l t r a t t a m e n t o ” . T u t t a v i a , n o n o s t a n t e i g r a n d i p r o g r e s s i s c i e n t i f i c i , “ l a c h e m i o t e r a p i a r i m a n e u n p i l a s t r o f o n d a m e n t a l e n e l l a c u r a d e i t u m o r i m a m m a r i — n e i s o t t o t i p i l u m i n a l i , H e r 2 - p o s i t i v i e t r i p l i n e g a t i v i – o s s e r v a F a b i - . S a p p i a m o o g g i g e s t i r e e f f i c a c e m e n t e m o l t e t o s s i c i t à , c o m e l a n e u t r o p e n i a o l a n a u s e a , m a r e s t a u n e f f e t t o c o l l a t e r a l e c h e c o n t i n u a a d a v e r e u n f o r t e i m p a t t o s o c i a l e : l a a l o p e c i a , l a p e r d i t a d e i c a p e l l i ” . L a c a d u t a d e i c a p e l l i “ n o n è s o l o u n s e g n o v i s i b i l e d e l l a m a l a t t i a , m a t o c c a p r o f o n d a m e n t e l ’ i m m a g i n e c o r p o r e a e l a p e r c e z i o n e d i s é . G u a r d a r s i a l l o s p e c c h i o e n o n r i c o n o s c e r s i p u ò e s s e r e d o l o r o s o , c o s ì c o m e s e n t i r s i o s s e r v a t e d a g l i a l t r i – s p i e g a F a b i - È p e r q u e s t o c h e l a d i m e n s i o n e p s i c o l o g i c a d i v e n t a c r u c i a l e : l a p s i c o n c o l o g i a a i u t a l a p a z i e n t e e l ’ o n c o l o g o a g e s t i r e i n s i e m e q u e s t a t r a s f o r m a z i o n e t e m p o r a n e a , a r i t r o v a r e f i d u c i a e i d e n t i t à a n c h e d u r a n t e l a c u r a ” . “ L ’ a l o p e c i a h a u n i n i z i o e u n a f i n e , m a i l s u o s i g n i f i c a t o s i m b o l i c o p u ò l a s c i a r e u n s e g n o p r o f o n d o . I m p a r a r e a c o n v i v e r e c o n q u e s t a f a s e , a e l a b o r a r l a e s u p e r a r l a , è p a r t e e s s e n z i a l e d e l p e r c o r s o d i g u a r i g i o n e — n o n s o l o d e l c o r p o , m a a n c h e d e l l ’ a n i m a ” c o n c l u d e .