R o m a , 2 0 g e n . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - S o n o s t a t e p u b b l i c a t e l e n u o v e l i n e e g u i d a i t a l i a n e s u l l ' u t i l i z z o d e l l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e p e r l o s c r e e n i n g e l a d i a g n o s i d e l t u m o r e d e l l a m a m m e l l a . P e r l a p r i m a v o l t a i n E u r o p a g l i s p e c i a l i s t i s u g g e r i s c o n o i l r i c o r s o a l l ' I a , i n p r i m a b a t t u t a , p e r s e l e z i o n a r e q u a l i e s a m i d o v r a n n o a v e r e u n a d o p p i a l e t t u r a e q u a l i i n v e c e u n a l e t t u r a s i n g o l a d a p a r t e d e i r a d i o l o g i . S i t r a t t a d i u n ' i m p o r t a n t e i n n o v a z i o n e - s p i e g a n o g l i e s p e r t i - c h e , g r a z i e a l l e t e c n o l o g i e i n f o r m a t i c h e i n n o v a t i v e , p o t r à g a r a n t i r e u n a m a g g i o r e q u a l i t à d e l l ' a n a l i s i d e g l i e s a m i . S a r à a n c h e p o s s i b i l e r i s p a r m i a r e r i s o r s e u m a n e c h e p o t r a n n o e s s e r e d i r o t t a t e a d a l t r e m a n s i o n i . L o a n n u n c i a i n u n a n o t a i l G i s m a - G r u p p o i t a l i a n o s c r e e n i n g m a m m o g r a f i c o , c h e h a p a r t e c i p a t o i n s i e m e a d a l t r e 9 s o c i e t à s c i e n t i f i c h e - c o n i l s u p p o r t o m e t o d o l o g i c o d e l C e r g a s e d e l C e n t r o F . D o n d e n a d e l l ' u n i v e r s i t à B o c c o n i d i M i l a n o - a l l a s t e s u r a d e l n u o v o d o c u m e n t o c h e è s t a t o c o o r d i n a t o d a l l ' O s s e r v a t o r i o n a z i o n a l e s c r e e n i n g , l a c u i s e d e o p e r a t i v a è l ' I s t i t u t o p e r l o s t u d i o , l a p r e v e n z i o n e e l a r e t e o n c o l o g i c a d i F i r e n z e . " F i n o r a l e r a c c o m a n d a z i o n i e u r o p e e p r e v e d e v a n o u n r u o l o d i a f f i a n c a m e n t o d e l l ' I a a l l ' a t t u a l e p r o t o c o l l o d i s c r e e n i n g - s p i e g a S i l v i a D e a n d r e a , p r e s i d e n t e n a z i o n a l e G i s m a - Q u e s t o c o n s i s t e v a i n u n a d o p p i a l e t t u r a d e l l a m a m m o g r a f i a , e f f e t t u a t a d a 2 r a d i o l o g i c h e f o r n i v a n o c i a s c u n o i l p r o p r i o p a r e r e i n m a n i e r a i n d i p e n d e n t e . D a o g g i l ' I t a l i a f a u n p a s s o a v a n t i , a d e r i s c e a l l e i n d i c a z i o n i e u r o p e e e n e p r o p o n e u n a n u o v a c h e s u g g e r i s c e c h e n o n t u t t e l e m a m m o g r a f i e d i s c r e e n i n g d e b b a n o s e m p r e e s s e r e a n a l i z z a t e d a 2 d i v e r s i r a d i o l o g i . S i è c o m p r e s o c h e l ' I a , s e l e z i o n a n d o l e i m m a g i n i m a m m o g r a f i c h e , p u ò s u p p o r t a r e m a g g i o r m e n t e i r a d i o l o g i n e l r i d u r r e l ' a f f a t i c a m e n t o e l a d i a g n o s i s o g g e t t i v a " . Q u e s t a m e t o d o l o g i a , s o t t o l i n e a l ' e s p e r t a , " p u ò a n c h e m i g l i o r a r e c o m p l e s s i v a m e n t e i c a r i c h i d i l a v o r o e i t e m p i d i a t t e s a . P a s s a r e q u i n d i d a l l ' i m p i e g o d i 2 r a d i o l o g i a s o l o u n o c o m p o r t a i n d u b b i v a n t a g g i v i s t o a n c h e l a s c a r s i t à d i p e r s o n a l e m e d i c o - s a n i t a r i o c h e l a v o r a n e l l e n o s t r e s t r u t t u r e . I n u n c o n t e s t o , c o m e q u e l l o i t a l i a n o , d o v e s i r e g i s t r a u n a m a n c a n z a c r o n i c a d i s p e c i a l i s t i r a d i o l o g i , è u n ' o t t i m a n o t i z i a . I n p a r t i c o l a r e , m o l t e R e g i o n i n o n r i e s c o n o a n c o r a a d e s t e n d e r e l o s c r e e n i n g m a m m o g r a f i c o a t u t t e l e d o n n e t r a i 4 5 a i 4 9 a n n i e d a i 7 0 a i 7 4 a n n i a n c h e p e r m a n c a n z a d i r i s o r s e u m a n e . G r a z i e a l l ' I a s a r à q u i n d i p o s s i b i l e a l l a g a r e l ' o f f e r t a d i u n p e r c o r s o d i s c r e e n i n g g r a t u i t o a t u t t e l e p e r s o n e a v e n t i d i r i t t o , c o s ì c o m e r a c c o m a n d a t o a l i v e l l o i t a l i a n o e d e u r o p e o " . N e l n u o v o d o c u m e n t o i t a l i a n o s o n o c o n t e n u t e a l t r e 2 r a c c o m a n d a z i o n i c h e r e c e p i s c o n o l e n o v i t à g i à i n t r o d o t t e n e l l e u l t i m e l i n e e g u i d a e u r o p e e s u l l o s c r e e n i n g m a m m o g r a f i c o . L a p r i m a s u g g e r i s c e d i a g g i u n g e r e , d o p o u n p r i m o d o p p i o p a r a r e p o s i t i v o u m a n o , l ' u s o d e l l ' I a p e r a u m e n t a r e l e p o s s i b i l i t à d i t r o v a r e l e s i o n i . V i s o n o c o s ì m a g g i o r i p r o b a b i l i t à d i s c o p r i r e n e o p l a s i e i n s t a d i o p r e c o c e . L a s e c o n d a i n v e c e p r o p o n e d i n o n s o s t i t u i r e i l s e c o n d o l e t t o r e r a d i o l o g o c o n l ' I a . Q u e s t e t e c n o l o g i e , p e r q u a n t o s i c u r e e d e f f i c a c i , n o n s o n o a n c o r a i n g r a d o d i g a r a n t i r e u n u t i l i z z o c o s ì e s t e s o . " S o n o r a c c o m a n d a z i o n i n o n v i n c o l a n t i , m a c h e c o n t e n g o n o d e i s u g g e r i m e n t i q u a l i f i c a t i p e r i l p e r s o n a l e m e d i c o - s a n i t a r i o e p e r l e i s t i t u z i o n i r e g i o n a l i - o s s e r v a D e a n d r e a - L ' I a r a p p r e s e n t a u n a g r a n d e r i s o r s a p e r l ' i n t e r o S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e e c o m e t a l e d e v e e s s e r e s f r u t t a t a i l p i ù p o s s i b i l e . C o n i l n o s t r o n u o v o d o c u m e n t o c i p o n i a m o q u i n d i l ' o b i e t t i v o d i m i g l i o r a r e l a q u a l i t à d e g l i s c r e e n i n g o r g a n i z z a t i i n I t a l i a i n a c c o r d o a l l e u l t i m e e v i d e n z e s c i e n t i f i c h e " . " L e u l t i m e l i n e e g u i d a r a p p r e s e n t a n o u n a f o n d a m e n t a l e n o v i t à n e l c o n t r a s t o a l t u m o r e p i ù d i f f u s o e f r e q u e n t e n e l n o s t r o P a e s e - a f f e r m a P a o l a M a n t e l l i n i , c o o r d i n a t r i c e d e l l ' O s s e r v a t o r i o n a z i o n a l e s c r e e n i n g - O g n i a n n o i l n u m e r o d i n u o v i c a s i a m m o n t a a o l t r e 5 3 m i l a e p i ù d i 4 m i l i o n i d i d o n n e s o n o i n v i t a t e a p a r t e c i p a r e a i p r o g r a m m i g r a t u i t i o r g a n i z z a t i d a l l e v a r i e R e g i o n i . T u t t a v i a , p o c o p i ù d e l 5 0 % s i s o t t o p o n e a u n p e r c o r s o c h e p u ò e s s e r e i n m o l t i c a s i s a l v a v i t a . I n c r e m e n t a r e l a q u a n t i t à d e l l e p a r t e c i p a n t i è u n a d e l l e n o s t r e p r i o r i t à e d è u n o b i e t t i v o c h e v a r a g g i u n t o a n c h e g r a z i e a l r i c o r s o a l l a t e c n o l o g i a . M i g l i o r a r e l a q u a l i t à d e g l i e s a m i e r o g a t i , c o m e b e n s a n n o t u t t e l e s o c i e t à s c i e n t i f i c h e c h e h a n n o c o n t r i b u t o a q u e s t a r a c c o m a n d a z i o n e , è p o i i n d i s p e n s a b i l e s e v o g l i a m o i n c e n t i v a r e s e m p r e p i ù d o n n e a p a r t e c i p a r e . A t a l f i n e è m o l t o i m p o r t a n t e c h e i p r o f e s s i o n i s t i s a n i t a r i a t t i v i n o u n a t t e n t o m o n i t o r a g g i o u t i l e a m i s u r a r e l ' a c c u r a t e z z a d i a g n o s t i c a d i q u e s t i n u o v i s i s t e m i d i I a n e l p r o p r i o c o n t e s t o l o c a l e " . L e s o c i e t à s c i e n t i f i c h e c o i n v o l t e n e l l a m e s s a a p u n t o d e l l e l i n e e g u i d a s o n o s t a t e : A i e , A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a d i e p i d e m i o l o g i a ; A i f m , A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a d i f i s i c a m e d i c a ; A i o m , A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a d i o n c o l o g i a m e d i c a ; A i r o , A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a d i r a d i o t e r a p i a e o n c o l o g i a c l i n i c a ; F a s t e r / A i t e r s , F e d e r a z i o n e d e l l e a s s o c i a z i o n i s c i e n t i f i c h e d e i t e c n i c i d i r a d i o l o g i a ; G i s m a ; S i a p e c - I a p , S o c i e t à i t a l i a n a d i a n a t o m i a p a t o l o g i c a e c i t o l o g i a d i a g n o s t i c a ( D i v i s i o n e i t a l i a n a d e l l a I n t e r n a t i o n a l A c a d e m y o f P a t h o l o g y ) ; S i c p r e , S o c i e t à i t a l i a n a d i c h i r u r g i a p l a s t i c a r i c o s t r u t t i v a e d e s t e t i c a ; S i r m S o c i e t à i t a l i a n a d i r a d i o l o g i a m e d i c a e i n t e r v e n t i s t i c a ; S i t i , S o c i e t à i t a l i a n a d ’ i g i e n e , m e d i c i n a p r e v e n t i v a e s a n i t à p u b b l i c a .