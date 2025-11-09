R o m a , 8 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - I n I t a l i a i l 3 5 % d e l l a p o p o l a z i o n e n o n p r a t i c a m a i a l c u n a f o r m a d i s p o r t o d i a t t i v i t à f i s i c a . I n t o t a l e , i s e d e n t a r i a m m o n t a n o a o l t r e 2 0 m i l i o n i e 6 0 0 m i l a u o m i n i e d o n n e d i o g n i f a s c i a d ' e t à . U n d a t o c h e p r e o c c u p a g l i o n c o l o g i i t a l i a n i , v i s t o i l p e s o r i l e v a n t e d e l l o s c a r s o m o v i m e n t o n e i t u m o r i . F a r e r e g o l a r m e n t e a t t i v i t à f i s i c a r e g o l a r e , i n f a t t i , r i d u c e d e l 3 1 % i l r i s c h i o d i m o r t e d a c a n c r o . I n o l t r e , d i m i n u i s c e f i n o a l 2 0 % l ' i n s o r g e n z a d i u n c a r c i n o m a r i s p e t t o a c h i è p i ù s e d e n t a r i o . L e n e o p l a s i e p i ù i n f l u e n z a t e d a l l o s c a r s o m o v i m e n t o s o n o q u e l l e a s e n o , v e s c i c a , c o l o n , e n d o m e t r i o , r e n e , s t o m a c o e l ' a d e n o c a r c i n o m a e s o f a g e o . E ' q u a n t o e m e r g e n e l l a s e c o n d a g i o r n a t a d e l X X V I I C o n g r e s s o n a z i o n a l e d e l l ' A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a d i o n c o l o g i a m e d i c a ( A i o m ) , i n c o r s o a R o m a . " L o s p o r t i n t e r v i e n e p o s i t i v a m e n t e s u d i v e r s i m e c c a n i s m i d i p a t o g e n e s i d i m o l t e t r a l e p i ù d i f f u s e n e o p l a s i e - r i c o r d a M a s s i m o D i M a i o , p r e s i d e n t e e l e t t o A i o m - P e r e s e m p i o , u n r e c e n t e s t u d i o p u b b l i c a t o s u ' J a m a O n c o l o g y ' h a e v i d e n z i a t o c o m e i l m o v i m e n t o r e g o l a r e p o s s a p r o t e g g e r e c o n t r o t u m o r i m o l t o i n s i d i o s i c o m e q u e l l i d e l s i s t e m a d i g e s t i v o . S t r e t t a m e n t e c o l l e g a t o a l l a s e d e n t a r i e t à v i è a n c h e u n a l t r o f a t t o r e d i r i s c h i o o n c o l o g i c o c o n s i d e r e v o l e c o m e l ' o b e s i t à . S i t r a t t a d i u n a c o n d i z i o n e c h e r i g u a r d a o r m a i o l t r e l ' 1 1 % d e i c i t t a d i n i r e s i d e n t i n e l n o s t r o P a e s e . L a r i d u z i o n e d e l l ' i m p a t t o d e l c a n c r o p u ò a v v e n i r e a n c h e a t t r a v e r s o u n s e r i o c o n t r a s t o a c o m p o r t a m e n t i e s t r e m a m e n t e n o c i v i . L ' a t t i v i t à f i s i c a , s e s v o l t a r e g o l a r m e n t e , p o r t a e n o r m i b e n e f i c i a l l a s i n g o l a p e r s o n a m a a n c h e a l l ' i n t e r a c o l l e t t i v i t à . P e r q u e s t o v a p r o m o s s a m a g g i o r m e n t e t r a l ' i n t e r a p o p o l a z i o n e p e r c h é p u ò c o n s e n t i r e u n a d i m i n u z i o n e r i l e v a n t e d e l l ' i m p a t t o d e i t u m o r i " . E s e m p l a r e d e l l ' e f f i c a c i a d i i n i z i a t i v e d i s e n s i b i l i z z a z i o n e r i v o l t e a i c i t t a d i n i è s t a t o i l ' T o u r M e d i t e r r a n e o ' d e l l a N a v e A m e r i g o V e s p u c c i . A i o m , F o n d a z i o n e A i o m e A i r c , i n s i e m e a l l a S o c i e t à i t a l i a n a d i r a d i o l o g i a m e d i c a e i n t e r v e n t i s t i c a ( S i r m ) - è s t a t o r i c o r d a t o - h a n n o p r e s e n z i a t o a l ' V i l l a g g i o i n I t a l i a ' i n 5 t a p p e d e l l ' i n i z i a t i v a c h e h a p o r t a t o i n g i r o p e r i p o r t i d e l n o s t r o P a e s e l a N a v e S c u o l a d e l l a M a r i n a M i l i t a r e . A i v i s i t a t o r i i m e d i c i h a n n o f o r n i t o c o n s i g l i p r a t i c i , m e n t r e i v o l o n t a r i h a n n o d i s t r i b u i t o m a t e r i a l e i n f o r m a t i v o . S e c o n d o l e s t i m e f o r n i t e d a l m i n i s t e r o d e l l a D i f e s a , q u e s t a c a m p a g n a d i p r e v e n z i o n e h a g e n e r a t o u n r i t o r n o e c o n o m i c o d i 1 5 m i l i o n i d i e u r o . " S o n o s t a t i r a g g i u n t i m i g l i a i a d i c i t t a d i n i e a b b i a m o s p i e g a t o l ' i m p o r t a n z a d i s e g u i r e s t i l i d i v i t a s a n i e d i s v o l g e r e g l i s c r e e n i n g - s o t t o l i n e a S a v e r i o C i n i e r i , p r e s i d e n t e d i F o n d a z i o n e A i o m - O l t r e a i p o s i t i v i r i s u l t a t i e c o n o m i c i , s o n o s t a t i s e n s i b i l i z z a t i u o m i n i e d o n n e s u c o m e s i a p o s s i b i l e s t a r e a l l a l a r g a d a l c a n c r o s e g u e n d o p o c h e e s e m p l i c i r e g o l e . O l t r e a l l a p r a t i c a r e g o l a r e d e l l ' a t t i v i t à f i s i c a è f o n d a m e n t a l e n o n f u m a r e , l i m i t a r e i l c o n s u m o d i a l c o l , t e n e r e s o t t o c o n t r o l l o i l p e s o c o r p o r e o e s e g u i r e u n a d i e t a s a n a e d e q u i l i b r a t a . L a p r o m o z i o n e d e l l a s a l u t e p u b b l i c a è u n a d e l l e p r i o r i t à d e l l a n o s t r a s o c i e t à s c i e n t i f i c a . I n t e n d i a m o p r o s e g u i r e c o n a l t r e i n i z i a t i v e s i m i l i c e r c a n d o i l s o s t e g n o d e l l e i s t i t u z i o n i l o c a l i e n a z i o n a l i . V a n n o i n c e n t i v a t i a n c h e i p r o g r a m m i d i s c r e e n i n g p e r l a d i a g n o s i p r e c o c e d e i t u m o r i d e l l a m a m m e l l a , d e l c o l o n - r e t t o e d e l l a c e r v i c e u t e r i n a . B e n v e n g a n o q u i n d i l e n u o v e r i s o r s e e c o n o m i c h e , p r e v i s t e d a l l ' u l t i m a M a n o v r a , p e r e s t e n d e r e l a c o p e r t u r a d e g l i e s a m i d i m a m m o g r a f i a e d i r i c e r c a d i s a n g u e o c c u l t o n e l l e f e c i . D a a n n i p e r ò i t a s s i d i a d e s i o n e a g l i s c r e e n i n g s o n o s t a t i i n s u f f i c i e n t i s o p r a t t u t t o i n a l c u n e z o n e d e l P a e s e . A n c h e i n q u e s t o c a s o l a s e n s i b i l i z z a z i o n e d e i c i t t a d i n i p u ò d a v v e r o f a r e l a d i f f e r e n z a e i n c r e m e n t a r e l a p a r t e c i p a z i o n e a e s a m i s a l v a - v i t a " . L ' a t t i v i t à f i s i c a , p r e c i s a n o g l i e s p e r t i , p o r t a b e n e f i c i a n c h e a i p a z i e n t i o n c o l o g i c i e q u i n d i a n d r e b b e m a g g i o r m e n t e i n c e n t i v a t a . A t t u a l m e n t e p e r ò s o l o i l 4 % d e i m a l a t i è s u f f i c i e n t e m e n t e a t t i v o e s e g u e l e r a c c o m a n d a z i o n i d e g l i s p e c i a l i s t i . " L a r i c e r c a s c i e n t i f i c a n e g l i u l t i m i a n n i h a f a t t o e m e r g e r e q u a n t o i l m o v i m e n t o s i a i m p o r t a n t e n o n s o l o n e l l a p r e v e n z i o n e p r i m a r i a , m a a n c h e i n q u e l l a t e r z i a r i a - c o n c l u d e A n d r e a A n t o n u z z o , r e s p o n s a b i l e d e l l ' O n c o l o g i a m e d i c a 4 , c u r e e s u p p o r t o i n t e r n i s t i c o e g e r i a t r i c o a l l ' I s t i t u t o n a z i o n a l e t u m o r i d i M i l a n o - P e r i n o s t r i p a z i e n t i i b e n e f i c i v a n n o d a l p o t e n z i a m e n t o d e l s i s t e m a c a r d i o v a s c o l a r e a d u n m i g l i o r a m e n t o g e n e r a l e d e l l a f o r z a m u s c o l a r e e d e l l a d e n s i t à o s s e a . U n p o ' d i s p o r t p u ò a n c h e c o n t r a s t a r e a l c u n i d e g l i e f f e t t i c o l l a t e r a l i l e g a t i a l l e t e r a p i e a n t i t u m o r a l i e m i g l i o r a r e l a q u a l i t à d i v i t a i n t e r v e n e n d o s u l b e n e s s e r e p s i c o l o g i c o . L o c o n s i g l i a m o a i n o s t r i a s s i s t i t i e a n z i q u e s t ' a n n o a b b i a m o d e c i s o d i d a r e n o i s t e s s i i l b u o n e s e m p i o p a r t e c i p a n d o a # O n c o r u n 2 0 2 5 " , u n p r o g e t t o p r o m o s s o d a A i o m i n s i e m e a l N e t w o r k i t a l i a n o c u r e d i s u p p o r t o i n o n c o l o g i a ( N i c s o ) . " E ' u n ' i n i z i a t i v a i n c u i o n c o l o g i , m e d i c i , i n f e r m i e r i , o p e r a t o r i s a n i t a r i d e i r e p a r t i d i o n c o l o g i a s o n o s c e s i i n s t r a d a p e r c o r r e r e - c o n c l u d e A n t o n u z z o - V i d e o e f o t o d e l l ' a t t i v i t à f i s i c a a l l ' a r i a a p e r t a s o n o p o i s t a t e p o s t a t e s u i s o c i a l m e d i a p e r d i f f o n d e r e u n m e s s a g g i o d i p r o m o z i o n e d e l l a p r e v e n z i o n e p r i m a r i a e t e r z i a r i a d e l c a n c r o . O n c o r u n è p a r t i t a l o s c o r s o s e t t e m b r e e t e r m i n a p r o p r i o i n o c c a s i o n e d e l C o n g r e s s o n a z i o n a l e A i o m d i R o m a . I n t u t t a I t a l i a h a v i s t o l a p a r t e c i p a z i o n e d i c e n t i n a i a d i o p e r a t o r i s a n i t a r i " .