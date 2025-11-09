R o m a , 9 n o v . - ( A d n k r o n o s ) - N e i n u o v i L i v e l l i e s s e n z i a l i d i a s s i s t e n z a ( L e a ) v a i n c l u s o l o s c r e e n i n g p e r l a d i a g n o s i p r e c o c e d e l t u m o r e d e l p o l m o n e n e i f o r t i f u m a t o r i , c i o è l a T a c s p i r a l e a b a s s o d o s a g g i o o g n i a n n o . D e v e e s s e r e a g g i u n t o a i t r e p r o g r a m m i d i p r e v e n z i o n e s e c o n d a r i a g i à p r e v i s t i n e l l e p r e s t a z i o n i g a r a n t i t e d a l S s n : p e r l a n e o p l a s i a m a m m a r i a , c o l o n - r e t t a l e e d e l l a c e r v i c e u t e r i n a . E ’ l a r i c h i e s t a d e l l ’ A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a d i o n c o l o g i a m e d i c a ( A i o m ) , d o p o l a r e c e n t e d e c i s i o n e d e l l a C o n f e r e n z a S t a t o - R e g i o n i d i a p p r o v a r e l ’ a g g i o r n a m e n t o d e i L e a . “ E ’ u n p r o v v e d i m e n t o c h e a t t e n d i a m o d a l 2 0 1 7 e c h e p u ò a n c h e m i g l i o r a r e e p o t e n z i a r e l ’ a s s i s t e n z a s a n i t a r i a d e g l i o l t r e 3 , 7 m i l i o n i d i p a z i e n t i o n c o l o g i c i c h e v i v o n o i n I t a l i a - s o s t i e n e M a s s i m o D i M a i o , p r e s i d e n t e A i o m n e l l a c o n f e r e n z a s t a m p a f i n a l e d e l 2 7 e s i m o C o n g r e s s o n a z i o n a l e d e l l a S o c i e t à s c i e n t i f i c a i n c o r s o a R o m a - . P e r ò v a i n t e g r a t o , p r e v e d e n d o i l p r o g r a m m a d i s c r e e n i n g p e r i l c a r c i n o m a p o l m o n a r e . N e l d i s e g n o d i l e g g e d i b i l a n c i o 2 0 2 6 s o n o p r e v i s t e r i s o r s e p e r i n c r e m e n t a r e i l n u m e r o d i p a r t e c i p a n t i a l l a R e t e i t a l i a n a s c r e e n i n g p o l m o n a r e , i l P r o g r a m m a R i s p ” . I l p r o g e t t o , a t t r a v e r s o l a t o m o g r a f i a c o m p u t e r i z z a t a a b a s s o d o s a g g i o , i n t e n d e f a v o r i r e l a d i a g n o s i p r e c o c e d e l c a r c i n o m a a l p o l m o n e . È i n d i c a t o p e r l e p e r s o n e c o n s i d e r a t e a r i s c h i o : e t à 5 5 - 7 5 a n n i , f o r t i f u m a t o r i ( c o n s u m o m e d i o d i 1 5 s i g a r e t t e a l g i o r n o p e r p i ù d i 2 5 a n n i o p p u r e a l m e n o 1 0 s i g a r e t t e a l g i o r n o p e r p i ù d i 3 0 a n n i ) o e x - f o r t i f u m a t o r i ( a b i t u d i n e i n t e r r o t t a d a m e n o d i u n d e c e n n i o ) . “ I l p r o g r a m m a d i m o n i t o r a g g i o a t t r a v e r s o l a T a c h a d i m o s t r a t o i n d u b b i b e n e f i c i - p r o s e g u e D i M a i o - . E ’ u n e s a m e a p p r o f o n d i t o e , r i s p e t t o a l l a r a d i o g r a f i a s t a n d a r d d e l t o r a c e , r i d u c e d e l 2 0 % l a m o r t a l i t à p e r c a r c i n o m a p o l m o n a r e . È s t a t o d i m o s t r a t o c h e , i n 3 0 a n n i , p u ò p r e v e n i r e o l t r e 3 6 m i l a d e c e s s i . I n o l t r e , è i n g r a d o d i r i d u r r e d e l 5 % i c o s t i s a n i t a r i i n d i r e t t i l e g a t i a l l a m a l a t t i a e d e l 5 , 9 % l e s p e s e p e r l ’ a c q u i s t o d i f a r m a c i a n t i - t u m o r a l i ” . “ C o m e r a c c o m a n d a t o n e l l e L i n e e g u i d a A i o m u n o s c r e e n i n g a n n u a l e , m e d i a n t e T a c t o r a c e , d o v r e b b e e s s e r e p r e s o i n c o n s i d e r a z i o n e c o m e o p z i o n e d i p r i m a s c e l t a p e r t u t t i i f o r t i f u m a t o r i o e x f o r t i f u m a t o r i - p r o s e g u e M a s s i m i l i a n o C a n i , s p e c i a l i z z a n d o i n O n c o l o g i a m e d i c a e P h D s t u d e n t i n T r a n s l a t i o n a l O n c o l o g y p r e s s o l ’ A o u S a n L u i g i G o n z a g a d i O r b a s s a n o - U n i v e r s i t à d i T o r i n o - . Q u e s t o e s a m e a n n u a l e n o n è a n c o r a a p p r o v a t o o r i m b o r s a t o d a l S s n . B e n v e n g a q u i n d i l ’ i m p l e m e n t a z i o n e d e l p r o g r a m m a R i s p , m a s u g g e r i a m o a l l e I s t i t u z i o n i d i p r e v e d e r e , i n t u t t i e 2 1 i S i s t e m i s a n i t a r i l o c a l i i t a l i a n i , l ’ e s a m e p e r i o d i c o p e r l e p e r s o n e c o n s i d e r a t e a r i s c h i o . S i p u ò c o s ì c o n t e n e r e l ’ i m p a t t o d e l l e n e o p l a s i e p o l m o n a r i c h e o g n i a n n o i n I t a l i a f a n n o r e g i s t r a r e o l t r e 4 4 m i l a n u o v e d i a g n o s i e p i ù d i 3 5 m i l a d e c e s s i . L o s c r e e n i n g p e r i l t u m o r e p o l m o n a r e r i s u l t a e f f i c a c e , e c o n o m i c a m e n t e s o s t e n i b i l e e p u ò p o r t a r e v a n t a g g i a l l ’ i n t e r o s i s t e m a ” . I l t u m o r e p i ù f r e q u e n t e i n I t a l i a è q u e l l o d e l l a m a m m e l l a c h e f a r e g i s t r a r e o g n i a n n o 5 3 m i l a n u o v e d i a g n o s i . P e r l a p r e v e n z i o n e d e l l a n e o p l a s i a g i à e s i s t e i l p r o g r a m m a d i s c r e e n i n g a t t r a v e r s o l a m a m m o g r a f i a b i e n n a l e . S i c a l c o l a c h e i n I t a l i a i n c i n q u e a n n i s o n o s t a t e s a l v a t e 1 3 . 6 6 0 v i t e g r a z i e a l l a d i a g n o s i p r e c o c e g a r a n t i t a d a g l i s c r e e n i n g . “ M e r i t o d i q u e s t o s u c c e s s o è d a r i c e r c a r e p e r ò a n c h e n e l l ’ i n n o v a z i o n e t e r a p e u t i c a i n c u i l ’ o n c o l o g i a d i p r e c i s i o n e g i o c a u n r u o l o d e c i s i v o - a g g i u n g e A l e s s a n d r a F a b i , C o n s i g l i e r e n a z i o n a l e A i o m - . U n o d e i p a s s i a v a n t i i m p o r t a n t i d e g l i u l t i m i 2 0 a n n i è r a p p r e s e n t a t o d a i t e s t g e n o m i c i c h e c o n s e n t o n o u n a r e a l e p e r s o n a l i z z a z i o n e d e l l e c u r e e d e v i t a n o l a s o m m i n i s t r a z i o n e d i n t e r a p i e i n u t i l i . S o n o e s a m i f o n d a m e n t a l i , i n f a t t i , s o n o s t a t i i n s e r i t i n e l l ’ a g g i o r n a m e n t o d e i L e a . V e n g o n o u t i l i z z a t i n e l c a r c i n o m a m a m m a r i o o r m o n o r e s p o n s i v o p e r s t a b i l i r e , d o p o l ’ i n t e r v e n t o c h i r u r g i c o , l a n e c e s s i t à o m e n o d i r i c o r r e r e s o l o a l l ’ o r m o n o t e r a p i a e d e v i t a r e c o s ì l ’ a g g i u n t a d i a l t r e c u r e p i ù i n v a s i v e p e r p r e v e n i r e l a r e c i d i v a d i m a l a t t i a . U n o d e i t e s t d i s p o n i b i l i i n I t a l i a h a d i m o s t r a t o d i r i d u r r e d e l 4 8 % i l r i c o r s o a l l a c h e m i o t e r a p i a . A l i v e l l o n a z i o n a l e è s t a t o c r e a t o n e l 2 0 2 0 u n f o n d o d i 2 0 m i l i o n i d i e u r o p e r l ’ a c q u i s t o d e i t e s t g e n o m i c i p e r 1 0 m i l a p a z i e n t i l ’ a n n o . O r a q u e s t e r i s o r s e s o n o q u a s i t e r m i n a t e e s e c o n d o p i ù r e c e n t i s t u d i s c i e n t i f i c i l e d o n n e c h e i n I t a l i a n e c e s s i t a n o d e l l ’ e s a m e a m m o n t a n o a 1 3 m i l a l ’ a n n o . I l f o n d o v a p e r c i ò i n c r e m e n t a t o d i u l t e r i o r i 5 m i l i o n i p e r a s s i c u r a r e e s a m i c h e d e v o n o r i e n t r a r e s t a b i l m e n t e n e l l a p r a t i c a c l i n i c a . I t e s t g e n o m i c i s o n o i n g r a d o d i m i g l i o r a r e l a q u a l i t à d i v i t a d e l l e p a z i e n t i s o p r a t t u t t o p e r c h é l i m i t a n o l ’ u s o d i f a r m a c i c o n e f f e t t i c o l l a t e r a l i i m p o r t a n t i , a n c h e a l u n g o t e r m i n e . H a n n o d i m o s t r a t o u n ’ e v i d e n t e c a p a c i t à d i o r i e n t a r e i n p o s i t i v o l e s c e l t e t e r a p e u t i c h e d e g l i o n c o l o g i e d i p e r s o n a l i z z a r e i t r a t t a m e n t i a n t i - t u m o r a l i . A l t e m p o s t e s s o f a v o r i s c o n o l a s o s t e n i b i l i t à d e l s e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e ” . “ S i a m o p r o n t i a c o l l a b o r a r e c o n i l m i n i s t e r o d e l l a S a l u t e a l l a s t e s u r a d e i n u o v i L e a - c o n c l u d e D i M a i o - . A i o m è g i à r e s p o n s a b i l e d e l l ’ a g g i o r n a m e n t o d e l l e L i n e e g u i d a d e i d i v e r s i t u m o r i , c o m e p r e v i s t o d a l S i s t e m a n a z i o n a l e L i n e e g u i d a . P o s s i a m o q u i n d i c o i n v o l g e r e i g r u p p i d i l a v o r o e f o r n i r e e v e n t u a l i a g g i o r n a m e n t i a l l a l u c e d e l l e u l t i m e i n n o v a z i o n i e r a c c o m a n d a z i o n i . A u s p i c h i a m o i n f i n e , d a p a r t e d i t u t t e l e I s t i t u z i o n i , u n ’ a c c e l e r a z i o n e d e l l ’ i t e r a p p r o v a t i v o d e i L e a . I l t e s t o d e v e e s s e r e q u a n t o p r i m a a p p r o v a t o d a l l e C o m m i s s i o n i p a r l a m e n t a r i c o m p e t e n t i e p o i p u b b l i c a t o s u l l a G a z z e t t a U f f i c i a l e . I L e a d o v r a n n o p o i e s s e r e r e a l m e n t e g a r a n t i t i s u l l ’ i n t e r o t e r r i t o r i o n a z i o n a l e . S o n o 2 1 i s i s t e m i s a n i t a r i l o c a l i a t t u a l m e n t e a t t i v i i n I t a l i a e g i à s u s s i s t o n o t r o p p e d i f f e r e n z e . P u ò e s s e r e q u e s t a l a g i u s t a o c c a s i o n e p e r u n i f o r m a r e l ’ a s s i s t e n z a e g a r a n t i r e a t u t t i i p a z i e n t i i m e d e s i m i p e r c o r s i d i c u r a ” .