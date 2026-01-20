( A d n k r o n o s ) - I l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i D o n a l d T r u m p h a p u b b l i c a t o g l i s c r e e n s h o t d i m e s s a g g i p r i v a t i r i c e v u t i d a l p r e s i d e n t e f r a n c e s e E m m a n u e l M a c r o n e d a l s e g r e t a r i o g e n e r a l e d e l l a N a t o M a r k R u t t e . L e c o n v e r s a z i o n i , c o n f e r m a t e d a l l ' E l i s e o , r i g u a r d a n o q u e s t i o n i d i p l o m a t i c h e d e l i c a t e c o m e l a G r o e n l a n d i a , l a S i r i a e p r o p o s t e p e r i n c o n t r i d e l G 7 a P a r i g i . M a c o s a a c c a d r e b b e s e u n c i t t a d i n o i t a l i a n o f a c e s s e l o s t e s s o s u i p r o p r i s o c i a l n e t w o r k ? S c r e e n s h o t d i c h a t p r i v a t e , m e s s a g g i W h a t s A p p i n o l t r a t i a g r u p p i , S m s p u b b l i c a t i s u i s o c i a l p e r “ d i m o s t r a r e q u a l c o s a ” o p e r m e t t e r e i n c a t t i v a l u c e u n ’ a l t r a p e r s o n a . È u n a p r a t i c a s e m p r e p i ù d i f f u s a , m a s e n e g l i S t a t i U n i t i i l P r i m o E m e n d a m e n t o d à u n a c e r t a l i b e r t à d i m o v i m e n t o a c h i p u b b l i c a c o n t e n u t i a n c h e p r i v a t i , i n I t a l i a p u ò e s p o r r e c h i p u b b l i c a a c o n s e g u e n z e p e n a l i , c i v i l i e a s a n z i o n i p e r v i o l a z i o n e d e l l a p r i v a c y . I l p u n t o d i p a r t e n z a è c h e i m e s s a g g i e p i ù i n g e n e r a l e l e c o m u n i c a z i o n i d i g i t a l i s o n o c o n s i d e r a t i a t u t t i g l i e f f e t t i c o r r i s p o n d e n z a p r i v a t a . L a C o s t i t u z i o n e , a l l ’ a r t i c o l o 1 5 , t u t e l a l a s e g r e t e z z a d e l l a c o r r i s p o n d e n z a e d i o g n i a l t r a f o r m a d i c o m u n i c a z i o n e , e l a g i u r i s p r u d e n z a h a c h i a r i t o c h e q u e s t o p r i n c i p i o v a l e p i e n a m e n t e a n c h e p e r l e c h a t o n l i n e . I l f a t t o c h e u n m e s s a g g i o p o s s a e s s e r e f a c i l m e n t e c o p i a t o o i n o l t r a t o n o n l o t r a s f o r m a i n u n c o n t e n u t o p u b b l i c o . L a p u b b l i c a z i o n e d i u n a c h a t p r i v a t a n o n c o s t i t u i s c e a u t o m a t i c a m e n t e u n r e a t o . I n I t a l i a n o n e s i s t e u n a n o r m a c h e p u n i s c a i n m o d o m e c c a n i c o l a d i f f u s i o n e d i m e s s a g g i p r i v a t i . L a v a l u t a z i o n e a v v i e n e c a s o p e r c a s o e d i p e n d e d a c o m e i m e s s a g g i s o n o s t a t i o t t e n u t i , d a c o m e v e n g o n o d i f f u s i e s o p r a t t u t t o d a l l a f i n a l i t à d e l l a p u b b l i c a z i o n e . I l p r o f i l o p e n a l e c h e e m e r g e p i ù s p e s s o è q u e l l o d e l l a d i f f a m a z i o n e . S e i m e s s a g g i v e n g o n o r e s i p u b b l i c i a t t r a v e r s o s o c i a l n e t w o r k , b l o g o g r u p p i n u m e r o s i c o n l ’ o b i e t t i v o d i s c r e d i t a r e , u m i l i a r e o e s p o r r e u n a p e r s o n a a l g i u d i z i o a l t r u i , p u ò c o n f i g u r a r s i i l r e a t o p r e v i s t o d a l l ’ a r t i c o l o 5 9 5 d e l C o d i c e P e n a l e , s p e s s o a g g r a v a t o d a l l ’ u s o d i u n m e z z o d i p u b b l i c i t à . N o n è n e c e s s a r i o c h e i c o n t e n u t i s i a n o f a l s i : a n c h e l a d i f f u s i o n e d i m e s s a g g i a u t e n t i c i p u ò r i s u l t a r e d i f f a m a t o r i a s e n o n e s i s t e u n i n t e r e s s e p u b b l i c o e s e l ’ e f f e t t o è l e s i v o d e l l a r e p u t a z i o n e . U n u l t e r i o r e p r o f i l o p e n a l e e m e r g e q u a n d o i m e s s a g g i n o n s o n o s t a t i o t t e n u t i l e g i t t i m a m e n t e . S e q u a l c u n o a c c e d e s e n z a a u t o r i z z a z i o n e a l l o s m a r t p h o n e a l t r u i , a u n a c c o u n t W h a t s A p p o a u n b a c k u p d i g i t a l e p e r r e c u p e r a r e l e c o n v e r s a z i o n i , p u ò c o n f i g u r a r s i i l r e a t o d i a c c e s s o a b u s i v o a s i s t e m a i n f o r m a t i c o . I n q u e s t i c a s i i l p r o b l e m a g i u r i d i c o n a s c e p r i m a a n c o r a d e l l a p u b b l i c a z i o n e , n e l m o d o i n c u i s i è e n t r a t i i n p o s s e s s o d e i c o n t e n u t i . E s s e r e u n o d e i p a r t e c i p a n t i a l l a c o n v e r s a z i o n e n o n d à a u t o m a t i c a m e n t e i l d i r i t t o d i p u b b l i c a r n e i l c o n t e n u t o . A n c h e c h i h a r i c e v u t o d i r e t t a m e n t e i m e s s a g g i n o n è l i b e r o d i d i f f o n d e r l i s e n z a l i m i t i . L a p u b b l i c a z i o n e p u ò c o m u n q u e i n t e g r a r e u n a d i f f a m a z i o n e , v i o l a r e i l d i r i t t o a l l a r i s e r v a t e z z a e g e n e r a r e r e s p o n s a b i l i t à c i v i l e , s o p r a t t u t t o q u a n d o a v v i e n e s u p i a t t a f o r m e a p e r t e o v e r s o u n a p l a t e a a m p i a . S u l p i a n o c i v i l i s t i c o , l a p e r s o n a c h e s u b i s c e l a d i f f u s i o n e n o n a u t o r i z z a t a d i m e s s a g g i p r i v a t i p u ò c h i e d e r e i l r i s a r c i m e n t o d e l d a n n o a i s e n s i d e l l ’ a r t i c o l o 2 0 4 3 d e l C o d i c e C i v i l e . I l d a n n o p u ò e s s e r e p a t r i m o n i a l e , s e v i s o n o c o n s e g u e n z e e c o n o m i c h e , m a p i ù s p e s s o è n o n p a t r i m o n i a l e e r i g u a r d a l a l e s i o n e d e l l a r e p u t a z i o n e , d e l l ’ i m m a g i n e o d e l l a v i t a p r i v a t a . I g i u d i c i p o s s o n o i n o l t r e o r d i n a r e l a r i m o z i o n e d e i c o n t e n u t i e l a c e s s a z i o n e d e l l a c o n d o t t a . A l l a d i m e n s i o n e p e n a l e e c i v i l e s i a g g i u n g e q u e l l a d e l l a p r i v a c y . L a p u b b l i c a z i o n e d i c h a t p r i v a t e c o s t i t u i s c e q u a s i s e m p r e u n t r a t t a m e n t o d i d a t i p e r s o n a l i . Q u a n d o a v v i e n e s e n z a u n a b a s e g i u r i d i c a v a l i d a , v i o l a i l R e g o l a m e n t o e u r o p e o s u l l a p r o t e z i o n e d e i d a t i ( i l G d p r ) e i l C o d i c e P r i v a c y i t a l i a n o . I l G a r a n t e h a p i ù v o l t e c h i a r i t o c h e l a d i f f u s i o n e s u i s o c i a l n e t w o r k o i n g r u p p i n u m e r o s i n o n p u ò e s s e r e c o n s i d e r a t a u n u s o p e r s o n a l e o d o m e s t i c o e d e v e r i s p e t t a r e i p r i n c i p i d i l i c e i t à , p r o p o r z i o n a l i t à e m i n i m i z z a z i o n e . E s i s t o n o c i r c o s t a n z e i n c u i l a p u b b l i c a z i o n e d i m e s s a g g i p r i v a t i p u ò e s s e r e l e g i t t i m a . Q u a n d o c ’ è i l c o n s e n s o e s p l i c i t o d i t u t t e l e p e r s o n e c o i n v o l t e , q u a n d o i m e s s a g g i v e n g o n o u t i l i z z a t i i n g i u d i z i o p e r e s e r c i t a r e i l d i r i t t o d i d i f e s a o q u a n d o l a d i f f u s i o n e r i s p o n d e a u n i n t e r e s s e p u b b l i c o p r e v a l e n t e . A n c h e i n q u e s t i c a s i , p e r ò , l a g i u r i s p r u d e n z a r i c h i e d e g r a n d e c a u t e l a e u n a v a l u t a z i o n e r i g o r o s a d e i c o n t e n u t i e f f e t t i v a m e n t e n e c e s s a r i a i n f o r m a r e . U n a s p e t t o s p e s s o s o t t o v a l u t a t o r i g u a r d a l ’ i n o l t r o d e l l e c h a t . A n c h e i l s e m p l i c e i n v i o d i u n a c o n v e r s a z i o n e p r i v a t a a u n g r u p p o W h a t s A p p o T e l e g r a m p u ò a s s u m e r e r i l i e v o g i u r i d i c o s e c o m p o r t a u n a d i f f u s i o n e a m p i a e n o n c o n t r o l l a t a , c o n e f f e t t i s u l l a r e p u t a z i o n e o s u l l a r i s e r v a t e z z a d e l l e p e r s o n e c o i n v o l t e . P u b b l i c a r e m e s s a g g i p r i v a t i s e n z a c o n s e n s o n o n è m a i u n a s c e l t a i n n o c u a . I n I t a l i a p u ò a p r i r e u n f r o n t e p e n a l e , g e n e r a r e r i c h i e s t e d i r i s a r c i m e n t o e a t t i r a r e l ’ a t t e n z i o n e d e l G a r a n t e P r i v a c y . P r i m a d i c o n d i v i d e r e u n a c h a t , i l v e r o d i s c r i m i n e n o n è s o l o c h i e d e r s i s e s i p o s s a f a r l o , m a p e r c h é l o s i s t a f a c e n d o . È s p e s s o p r o p r i o l o s c o p o d e l l a p u b b l i c a z i o n e a d e t e r m i n a r e s e s i è d i f r o n t e a u n d i r i t t o l e g i t t i m o o a u n a c o n d o t t a d e s t i n a t a a t r a s f o r m a r s i i n u n p r o b l e m a l e g a l e .