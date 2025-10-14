R o m a , 1 4 o t t . ( A d n k r o n o s ) - A n c o r a p o c h i g i o r n i a l v i a d e l l ’ u n d i c e s i m a e d i z i o n e d i S t a t i s t i c A l l , i l F e s t i v a l d e l l a S t a t i s t i c a e d e l l a D e m o g r a f i a , u n a p p u n t a m e n t o u n i c o n e l p a n o r a m a n a z i o n a l e p e r l ’ a p p r o c c i o m u l t i d i s c i p l i n a r e e l a c a p a c i t à d i c o n i u g a r e r i c e r c a , d i v u l g a z i o n e e p a r t e c i p a z i o n e . D a P i a z z a d e i S i g n o r i a l l a L o g g i a d e i C a v a l i e r i , d a l T e a t r o M a r i o D e l M o n a c o a l C a m p u s T r e v i s o d e l l ’ U n i v e r s i t à C a ’ F o s c a r i , f i n o a l l a B i b l i o t e c a B R a T e a l l ’ I s t i t u t o T e c n i c o E c o n o m i c o R i c c a t i - L u z z a t t i , l a c i t t à d i v e n t e r à p e r q u a t t r o g i o r n i u n l a b o r a t o r i o d i f f u s o d i c o n o s c e n z a . I l t e m a d i q u e s t ’ a n n o , “ I l f a t t o r e u m a n o . L a v o r o , s o c i e t à , i n t e l l i g e n z e a r t i f i c i a l i : l a r i v o l u z i o n e d e i d a t i ” , è p r i m a d i t u t t o u n i n v i t o a r i f l e t t e r e s u c o m e i l l a v o r o , l a s o c i e t à e l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e s t i a n o r i d e f i n e n d o l ’ e q u i l i b r i o t r a a u t o m a z i o n e e u m a n i t à . I n u n c o n t e s t o s e g n a t o d a r a p i d i m u t a m e n t i t e c n o l o g i c i , d e m o g r a f i c i e c u l t u r a l i , l a s t a t i s t i c a a s s u m e u n r u o l o c e n t r a l e n e l l e g g e r e l a r e a l t à , p r o g e t t a r e p o l i t i c h e s o s t e n i b i l i e o r i e n t a r e l e s c e l t e c o l l e t t i v e . C o n q u e s t i p r e s u p p o s t i S t a t i s t i c A l l 2 0 2 5 i n t e n d e c o s ì r e s t i t u i r e a i d a t i l a l o r o d i m e n s i o n e p i ù a u t e n t i c a : q u e l l a d i s t r u m e n t o a l s e r v i z i o d e l l e p e r s o n e . L a g i o r n a t a i n a u g u r a l e d i g i o v e d ì 1 6 o t t o b r e s a r à i n t e r a m e n t e d e d i c a t a a l l e n u o v e g e n e r a z i o n i c o n S t a t i s t i c A l l Y o u n g , u n p e r c o r s o e s p e r i e n z i a l e p e n s a t o p e r b a m b i n e , b a m b i n i , s t u d e n t i , i n s e g n a n t i e f a m i g l i e . L a b o r a t o r i , a t t i v i t à c r e a t i v e e g i o c h i i n t e r a t t i v i p e r m e t t e r a n n o d i s c o p r i r e l a s t a t i s t i c a a t t r a v e r s o l ’ e s p e r i e n z a d i r e t t a , l ’ o s s e r v a z i o n e e l a c u r i o s i t à . I n q u e s t a p r i m a g i o r n a t a , l a m i s s i o n e e d u c a t i v a e q u e l l a d i v u l g a t i v a s i i n t r e c c i a n o p e r t r a s f o r m a r e l a s t a t i s t i c a e l a d e m o g r a f i a i n l i n g u a g g i a c c e s s i b i l i , t r a s v e r s a l i e i n c l u s i v i . P r o t a g o n i s t i a s s o l u t i s o n o i g i o v a n i : n o n s o l o p u b b l i c o d e l f u t u r o , m a c o s t r u t t o r i c o n s a p e v o l i d e l p r e s e n t e , c h i a m a t i a d a r e f o r m a a u n m o n d o i n c u i d a t i , c o n o s c e n z a e r e s p o n s a b i l i t à s i i n c o n t r a n o n e l s e g n o d e l f a t t o r e u m a n o . T r a g l i a p p u n t a m e n t i p r i n c i p a l i d e l l a g i o r n a t a , l e r i c e r c a t r i c i e i r i c e r c a t o r i I s t a t l a v o r e r a n n o s u m o l t e p l i c i a t t i v i t à , i n i z i a n d o c o n “ I l m e t e o i n c o l l a n a ” ( o r e 9 . 0 0 , B R a T ) c h e t r a s f o r m e r à d a t i r e a l i s u l l e t e m p e r a t u r e i n c r e a z i o n i a r t i s t i c h e , e “ S t a t i s t i c a i n c o d i c e ” ( o r e 1 1 . 1 5 , B R a T ) u n v i a g g i o t r a c o d i c i e s e g r e t i p e r s c o p r i r e c o m e l a s t a t i s t i c a u f f i c i a l e r a c c o g l i e e r a c c o n t a i d a t i c h e d e s c r i v o n o i l P a e s e . A l l ’ I s t i t u t o T e c n i c o E c o n o m i c o R i c c a t i - L u z z a t t i , d u e a t t i v i t à d i o r i e n t a m e n t o a l l a s t a t i s t i c a : i n “ S t a t i s t i c i p e r u n g i o r n o ” , g l i s t u d e n t i d e l l e s c u o l e s e c o n d a r i e d i p r i m o g r a d o s i c i m e n t e r a n n o n e l l a r a c c o l t a d e i d a t i e n e l l a l o r o r a p p r e s e n t a z i o n e a t t r a v e r s o l ’ u t i l i z z o d i g r a f i c i a t o r t a o r i g a m i ; p a r a l l e l a m e n t e , i l l a b o r a t o r i o “ D i v e n t a d a t a j o u r n a l i s t c o n N o i I t a l i a ” p e r m e t t e r à a g l i s t u d e n t i d e l l e s c u o l e s e c o n d a r i e d i s e c o n d o g r a d o d i e s p l o r a r e e c o n o s c e r e g l i i n d i c a t o r i e c o n o m i c i , s o c i a l i e a m b i e n t a l i d i f f u s i s u l l a p i a t t a f o r m a w e b d e l l ’ I s t a t , “ N o i I t a l i a ” . N e l p o m e r i g g i o , l a B R a T a c c o g l i e r à i b a m b i n i d a i q u a t t r o a n n i i n s u e l e l o r o f a m i g l i e c o n d u e l a b o r a t o r i l u d i c o - e d u c a t i v i : “ P i z z a s t a t i s t i c a ” ( o r e 1 5 . 3 0 ) , d o v e l a v a r i a b i l i t à p r e n d e l a f o r m a d i p i z z e c o l o r a t e e g u s t o s e m e t a f o r e d e i d a t i , e “ L a s t a t i s t i c a m o s t r u o s a ” ( o r e 1 7 . 0 0 ) , u n p e r c o r s o p e r d i v e n t a r e “ m o s t r i ” d e l l a s t a t i s t i c a e i m p a r a r e i n m o d o d i v e r t e n t e . A t t i v i t à p e n s a t e p e r s t i m o l a r e l a c u r i o s i t à e c o n s o l i d a r e i l l e g a m e t r a e s p e r i e n z a e c o n o s c e n z a . A c o m p l e t a r e l a g i o r n a t a i n a u g u r a l e , u n m o m e n t o d i r i f l e s s i o n e d i a l t o p r o f i l o a c c a d e m i c o e i s t i t u z i o n a l e : l a p r e s e n t a z i o n e d e l l ’ V I I I R a p p o r t o C a ’ F o s c a r i s u i C o m u n i d a l t i t o l o “ I C o m u n i n e l t u n n e l d e l l ’ a u s t e r i t à ” ( o r e 1 5 . 3 0 , P a l a z z o S a n L e o n a r d o - A u l a H ) . C u r a t o d a l C e n t r o G o v e r n a n c e & S o c i a l I n n o v a t i o n d e l l ’ U n i v e r s i t à C a ’ F o s c a r i V e n e z i a i n c o l l a b o r a z i o n e c o n F o n d a z i o n e I f e l , i l r a p p o r t o a n a l i z z a i l r u o l o d e i C o m u n i i n u n a s t a g i o n e p e r l o r o d i f f i c i l e n e l l a g e s t i o n e d e l l e r i s o r s e p u b b l i c h e e n e l l a c o s t r u z i o n e d i p o l i t i c h e d i c o e s i o n e i n u n a f a s e s e g n a t a d a v i n c o l i f i n a n z i a r i e n u o v e s f i d e s o c i a l i . U n c o n t r i b u t o c h e i n v i t a a r i f l e t t e r e s u l f u t u r o d e l l e a u t o n o m i e l o c a l i e s u l l a p o s s i b i l i t à d i r e s t i t u i r e c e n t r a l i t à a l l e c o m u n i t à . I l f i n e s e t t i m a n a c o n t i n u e r à p o i f i n o a d o m e n i c a c o n i n c o n t r i , l a b o r a t o r i , w o r k s h o p , i n t e r v i s t e e m o m e n t i d i i n f o - e n t e r t a i n m e n t a p e r t i a t u t t i . S u l p a l c o o s p i t i d ’ e c c e z i o n e c h e i n s i e m e a l p u b b l i c o i n v e s t i g h e r a n n o i n u o v i s c e n a r i e l e n u o v e o p p o r t u n i t à o c c u p a z i o n a l i , i m u t a m e n t i d e m o g r a f i c i i n c o r s o e i l o r o r i f l e s s i s u l l a f o r z a l a v o r o , l e s f i d e l e g a t e a b e n e s s e r e , s o s t e n i b i l i t à e s a l u t e d e i l a v o r a t o r i , i l t u t t o c o n u n o s g u a r d o q u a n t i t a t i v o e q u a l i t a t i v o m a s e m p r e c o n u n l i n g u a g g i o s e m p l i c e e d i r e t t o .