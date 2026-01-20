Bologna, 20 gen. (Adnkronos) - "Il Trasporto Pubblico Locale è uno spazio di emancipazione: penso allautonomia delle ragazze che utilizzano quotidianamente i nostri mezzi per andare a scuola e alle tante donne che cercano unoccupazione e unindipendenza economica, trovando nel trasporto pubblico uno strumento che le agevola nel loro percorso". Lo ha dichiarato Giuseppina Gualtieri, vicepresidente di Asstra, intervenendo al convegno Donne e mobilità Politiche per la parità, le professioni e linnovazione, in corso a Bologna. "Il settore - sottolinea - è attraversato da profonde trasformazioni tecnologiche e organizzative e oggi offre nuove opportunità professionali anche alle donne, dal ruolo di autista come dimostra il crescente interesse femminile per questa professione fino agli ambiti più avanzati legati alla mobilità elettrica, allidrogeno, alla guida autonoma e alla manutenzione predittiva. Lappuntamento di oggi è importante perché pone uno sguardo al femminile sulla mobilità pubblica, legando il tema del lavoro a quello dellattenzione allutenza. Lattenzione di genere è una leva decisiva anche sul fronte della sicurezza, grazie alla presenza del personale di guida, ai sistemi di videosorveglianza, al collegamento con le centrali operative e alle azioni di informazione e sensibilizzazione che rafforzano la fiducia nel servizio pubblicom conclude.