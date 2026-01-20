B o l o g n a , 2 0 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " I l T r a s p o r t o P u b b l i c o L o c a l e è u n o s p a z i o d i e m a n c i p a z i o n e : p e n s o a l l ’ a u t o n o m i a d e l l e r a g a z z e c h e u t i l i z z a n o q u o t i d i a n a m e n t e i n o s t r i m e z z i p e r a n d a r e a s c u o l a e a l l e t a n t e d o n n e c h e c e r c a n o u n ’ o c c u p a z i o n e e u n ’ i n d i p e n d e n z a e c o n o m i c a , t r o v a n d o n e l t r a s p o r t o p u b b l i c o u n o s t r u m e n t o c h e l e a g e v o l a n e l l o r o p e r c o r s o " . L o h a d i c h i a r a t o G i u s e p p i n a G u a l t i e r i , v i c e p r e s i d e n t e d i A s s t r a , i n t e r v e n e n d o a l c o n v e g n o “ D o n n e e m o b i l i t à – P o l i t i c h e p e r l a p a r i t à , l e p r o f e s s i o n i e l ’ i n n o v a z i o n e ” , i n c o r s o a B o l o g n a . " I l s e t t o r e - s o t t o l i n e a - è a t t r a v e r s a t o d a p r o f o n d e t r a s f o r m a z i o n i t e c n o l o g i c h e e o r g a n i z z a t i v e e o g g i o f f r e n u o v e o p p o r t u n i t à p r o f e s s i o n a l i a n c h e a l l e d o n n e , d a l r u o l o d i a u t i s t a – c o m e d i m o s t r a i l c r e s c e n t e i n t e r e s s e f e m m i n i l e p e r q u e s t a p r o f e s s i o n e – f i n o a g l i a m b i t i p i ù a v a n z a t i l e g a t i a l l a m o b i l i t à e l e t t r i c a , a l l ’ i d r o g e n o , a l l a g u i d a a u t o n o m a e a l l a m a n u t e n z i o n e p r e d i t t i v a ” . “ L ’ a p p u n t a m e n t o d i o g g i è i m p o r t a n t e p e r c h é p o n e u n o s g u a r d o ‘ a l f e m m i n i l e ’ s u l l a m o b i l i t à p u b b l i c a , l e g a n d o i l t e m a d e l l a v o r o a q u e l l o d e l l ’ a t t e n z i o n e a l l ’ u t e n z a . L ’ a t t e n z i o n e d i g e n e r e è u n a l e v a d e c i s i v a a n c h e s u l f r o n t e d e l l a s i c u r e z z a , g r a z i e a l l a p r e s e n z a d e l p e r s o n a l e d i g u i d a , a i s i s t e m i d i v i d e o s o r v e g l i a n z a , a l c o l l e g a m e n t o c o n l e c e n t r a l i o p e r a t i v e e a l l e a z i o n i d i i n f o r m a z i o n e e s e n s i b i l i z z a z i o n e c h e r a f f o r z a n o l a f i d u c i a n e l s e r v i z i o p u b b l i c o ” m c o n c l u d e .