B o l o g n a , 2 0 g e n . ( A d n k r o n o s ) - S i è t e n u t o o g g i a B o l o g n a i l c o n v e g n o d e d i c a t o a l t e m a ' D o n n e e M o b i l i t à : P o l i t i c h e p e r l a p a r i t à , l e p r o f e s s i o n i e l ’ i n n o v a z i o n e ' . D u r a n t e l ’ e v e n t o p r o m o s s o d a R o m a S e r v i z i p e r l a M o b i l i t à , I s f o r t , T r t , A s s o c i a z i o n e S i p o t r a , A s s o c i a z i o n e F e d e r M o b i l i t à , A s s t r a , T p e r S p a è s t a t o p r e s e n t a t o i l P o s i t i o n P a p e r “ E l e m e n t i p e r u n a C a r t a d e l l a M o b i l i t à d e l l e D o n n e ” p r o p e d e u t i c o a l c o n f r o n t o p e r d i s e g n a r e u n s i s t e m a d i t r a s p o r t o p i ù i n c l u s i v o , f l e s s i b i l e e s i c u r o e p e r v a l o r i z z a r e l e p r o f e s s i o n i d e l l e d o n n e n e l l a m o b i l i t à . N a t o d a l l e e s p e r i e n z e i n c o r s o e d a i p e r c o r s i p e r l a c e r t i f i c a z i o n e P a r i t à d i G e n e r e U n i P d R 1 2 5 / 2 0 2 2 , h a n n o a s s i c u r a t o l a p r o p r i a a d e s i o n e a l l ’ e v e n t o a n c h e u n a v e n t i n a d i a z i e n d e , a s s o c i a z i o n i e r e a l t à c h e l a v o r a n o q u o t i d i a n a m e n t e s u l l a m o b i l i t à e l e p r o f e s s i o n i d e l l e d o n n e . L e r e l a t r i c i e d i r e l a t o r i h a n n o p r e s o p a r t e a l l e s e s s i o n i d i d i b a t t i t o s u i t e m i p r o p o s t i d a l p o s i t i o n p a p e r , a n a l i z z a n d o i d a t i r e l a t i v i a l g e n d e r g a p , c h e c a r a t t e r i z z a l a d o m a n d a d i m o b i l i t à , l a p e r c e z i o n e d e l l a s i c u r e z z a e i l m e r c a t o d e l l a v o r o n e l s e t t o r e d e i t r a s p o r t i . L o s t u d i o e v i d e n z i a c o m e l a d o m a n d a d i m o b i l i t à f e m m i n i l e i n I t a l i a s i a c a r a t t e r i z z a t a d a u n a m a g g i o r e e r r a t i c i t à e f l e s s i b i l i t à r i s p e t t o a q u e l l a m a s c h i l e , c h e s e g u e m o d e l l i d i " p e n d o l a r i s m o " p i ù r i g i d i l e g a t i a l l a m a g g i o r e p r e s e n z a d e g l i u o m i n i n e l m e r c a t o d e l l a v o r o n a z i o n a l e . I d a t i d e l l ’ O s s e r v a t o r i o “ A u d i m o b ” d i I s f o r t r i v e l a n o c h e i l 3 4 , 4 % d e g l i s p o s t a m e n t i d e l l e d o n n e è l e g a t o a l l a g e s t i o n e f a m i l i a r e , c o n t r o i l 2 7 , 1 % d i q u e l l i d e g l i u o m i n i ; l e d o n n e m o s t r a n o u n a m a g g i o r e p r o p e n s i o n e a l l a m o b i l i t à s o s t e n i b i l e ( 3 4 , 5 % ) , r i c o r r e n d o p i ù s p e s s o a l t r a s p o r t o p u b b l i c o ( 8 , 5 % ) e a g l i s p o s t a m e n t i a p i e d i ( 2 3 % ) r i s p e t t o a g l i u o m i n i ; r e s t a p e r ò m a r c a t o i l d i v a r i o n e l l ’ a c c e s s o a l l a v o r o : s o l o i l 2 3 , 1 % d e g l i s p o s t a m e n t i f e m m i n i l i è m o t i v a t o d a r a g i o n i p r o f e s s i o n a l i , c o n t r o i l 3 1 % d i q u e l l i m a s c h i l i . S e c o n d o i d a t i I s t a t 2 0 2 4 s u l l a i n c i d e n t a l i t à s u l l e s t r a d e i t a l i a n e , s o n o m o r t i 3 . 0 3 0 p e r s o n e d i c u i 8 0 , 1 % s o n o u o m i n i e d i l 1 9 , 9 % s o n o d o n n e . S i c u r e z z a e s p a z i o p u b b l i c o : s u p e r a r e i l ' G e n d e r D a t a G a p ' . U n o d e i t e m i c e n t r a l i d e l d o c u m e n t o è l a s i c u r e z z a p e r c e p i t a . S e c o n d o i d a t i I s t a t , l e d o n n e h a n n o u n a p r o b a b i l i t à d o p p i a r i s p e t t o a g l i u o m i n i d i s e n t i r s i i n s i c u r e q u a n d o e s c o n o d a s o l e l a s e r a ( 1 6 , 4 % c o n t r o 7 , 4 % ) . Q u e s t a p e r c e z i o n e i n c i d e p r o f o n d a m e n t e s u l l e s c e l t e d i m o b i l i t à , s p i n g e n d o m o l t e d o n n e a d a b b a n d o n a r e i l t r a s p o r t o p u b b l i c o n e l l e o r e n o t t u r n e a f a v o r e d e l l ’ a u t o p r i v a t a , s p e s s o r i t e n u t a — a t o r t o — l ’ u n i c a a l t e r n a t i v a s i c u r a . I l P o s i t i o n P a p e r e v i d e n z i a c o m e , p e r d e c e n n i , l a p i a n i f i c a z i o n e u r b a n a s i a s t a t a i m p r o n t a t a a u n a p r e s u n t a “ n e u t r a l i t à a l m a s c h i l e ” , t r a s c u r a n d o e s i g e n z e f o n d a m e n t a l i p e r l e d o n n e i n t e r m i n i d i i l l u m i n a z i o n e , v i s i b i l i t à e a c c e s s i b i l i t à . I l m e r c a t o d e l l a v o r o : u n a s f i d a p e r l e p r o f e s s i o n i S t e m . I l s e t t o r e d e i t r a s p o r t i e d e l l a l o g i s t i c a r i m a n e f o r t e m e n t e a t r a z i o n e m a s c h i l e , c o n u n a p r e s e n z a f e m m i n i l e c h e s i a t t e s t a s o l o a l 2 2 % e c a l a d r a s t i c a m e n t e n e i r u o l i a p i c a l i e o p e r a t i v i , c o m e l a g u i d a d e i m e z z i . T u t t a v i a , e s p e r i e n z e c o m e q u e l l e d e l G r u p p o F s ( c o n i l p r o g e t t o W o m e n i n M o t i o n ) e d i T p e r ( c o n l a r e t e C a p o D ) d i m o s t r a n o c h e i n v e s t i r e i n p o l i t i c h e d i w e l f a r e , c e r t i f i c a z i o n e d i g e n e r e e o r i e n t a m e n t o v e r s o l e c a r r i e r e S t e m p u ò c o l m a r e i l d i v a r i o e f a v o r i r e l ' i n n o v a z i o n e . V e r s o u n a C a r t a d e l l a M o b i l i t à d e l l e D o n n e . I l c o n v e g n o p u n t a , p e r t a n t o , a p r o m u o v e r e u n p a c c h e t t o d i a z i o n i c o n c r e t e p e r u n a m o b i l i t à p i ù e q u a , c o n u n a s e r i e d i p r o p o s t e e d a z i o n i r i v o l t e a d i s t i t u z i o n i , a z i e n d e , p o l i t i c h e t r a c u i : R a f f o r z a r e l a d i s p o n i b i l i t à d i d a t i d i s a g g r e g a t i p e r g e n e r e , p e r c o m p r e n d e r e i n m o d o p i ù a c c u r a t o i r e a l i m o d e l l i d i s p o s t a m e n t o ; D e f i n i r e c r i t e r i g u i d a p e r l o s p a z i o p u b b l i c o i s p i r a t i a i p r i n c i p i d e l l a n a t u r a l s u r v e i l l a n c e ( v e d e r e e d e s s e r e v i s t e ) e a l l ’ e l i m i n a z i o n e d e l l e b a r r i e r e a r c h i t e t t o n i c h e , a b e n e f i c i o d i p a s s e g g i n i , p e r s o n e c o n c a r i c h i e u t e n t i f r a g i l i ; S v i l u p p a r e s e r v i z i i n n o v a t i v i , p i ù f l e s s i b i l i e t a r i f f e d i n a m i c h e , c o m e i s i s t e m i p a y a s y o u g o o l e f e r m a t e a r i c h i e s t a n e l l e o r e n o t t u r n e ; P r e v e d e r e i n c e n t i v i p e r l e a z i e n d e c h e c o n s e g u o n o l a c e r t i f i c a z i o n e p e r l a p a r i t à d i g e n e r e . p e r l a v a l o r i z z a z i o n e d e l l a v o r o d e l l e d o n n e n e l l a m o b i l i t à . L a m o b i l i t à n o n p u ò p i ù e s s e r e c o n s i d e r a t a u n s e r v i z i o n e u t r o , m a d e v e e s s e r e r i c o n o s c i u t a c o m e u n o s t r u m e n t o d i d e m o c r a z i a e d i p a r i t à . P r o g e t t a r e u n a c i t t à c h e f u n z i o n i p e r l e d o n n e s i g n i f i c a , i n f a t t i , p r o g e t t a r e u n a c i t t à p i ù s i c u r a e a c c e s s i b i l e p e r t u t t i : b a m b i n i , a n z i a n i e p e r l ’ i n t e r a c o m u n i t à .