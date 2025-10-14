R o m a , 1 4 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " Q u e s t e e l e z i o n i i n T o s c a n a c o n f e r m a n o a n c o r a u n a v o l t a l ' i m p o r t a n z a c h e h a i l t e r r i t o r i o p e r l a L e g a . P e r c h é v a b e n e i l c o n t r i b u t o d i c h i p u ò d a r e u n v a l o r e a g g i u n t o , m a s e s i p e r d e l ' i d e n t i t à , i l t e r r i t o r i o e l a m i l i t a n z a n o n c i s i p u ò m e r a v i g l i a r e d e l c a l o d i f i d u c i a " . C o s ì i l c a p o g r u p p o d e l l a L e g a a l S e n a t o M a s s i m i l i a n o R o m e o , i n t e r c e t t a t o d a i c r o n i s t i a m a r g i n e d e l c o n v e g n o ' G i o v a n i l e a d e r , l ' I t a l i a d e l d o m a n i ' a M o n t e c i t o r i o .