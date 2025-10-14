R o m a , 1 4 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " I n T o s c a n a , i l n u o v o c e n t r o s i n i s t r a ( e s t e s o a l M 5 S ) p a r t i v a i n l a r g o v a n t a g g i o . I n t u t t a l a s t o r i a r e p u b b l i c a n a , s o l o n e l 2 0 2 0 , l a r e g i o n e e r a s e m b r a t a c o n t e n d i b i l e . M a l e r e g i o n a l i d e l 2 0 2 0 , l e p o l i t i c h e d e l 2 0 2 2 e l e e u r o p e e d e l 2 0 2 4 h a n n o r e g i s t r a t o , t u t t e e t r e , u n d i s t a c c o d i a l m e n o s e t t e p u n t i p e r c e n t u a l i t r a c e n t r o s i n i s t r a e c e n t r o d e s t r a , a n c h e s e n z a c o n t a r e i l p o s s i b i l e a p p o r t o d e l M 5 S . I n t u t t e e t r e l e t o r n a t e e l e t t o r a l i i l c e n t r o d e s t r a a v e v a o t t e n u t o c i r c a i l 4 0 % d e i v o t i , l ’ a g g r e g a t o d e l ' c a m p o l a r g o ' ( c e n t r o s i n i s t r a + M 5 S ) s e m p r e c i r c a i l 5 5 % . I r i s u l t a t i d e l l e r e g i o n a l i d e l 2 0 2 5 s i s o n o r i v e l a t i i n p e r f e t t a c o n t i n u i t à c o n q u e s t o e q u i l i b r i o " . E ' q u a n t o s i l e g g e n e l l ' a n a l i s i d e l l ' I s t i t u t o C a t t a n e o s u l l e r e g i o n a l i i n T o s c a n a . A n c h e i l v o t o a i p a r t i t i " è r i m a s t o s o s t a n z i a l m e n t e s t a b i l e , c o n p o c h e v a r i a z i o n i . F d I o t t i e n e p e r c e n t u a l i s u p e r i o r i a l l e r e g i o n a l i d e l 2 0 2 0 , q u a n d o i l r i e q u i l i b r i o i n t e r n o a l c e n t r o d e s t r a , a d a n n o d e l l a L e g a , e r a a n c o r a i n c o r s o . M a o t t i e n e p e r c e n t u a l i p r e s s o c h é i d e n t i c h e a l l e p o l i t i c h e 2 0 2 2 e a l l e e u r o p e e 2 0 2 4 . C o m e e r a g i à a c c a d u t o i n q u a s i t u t t e l e p r e c e d e n t i e l e z i o n i r e g i o n a l i , l a L e g a p e r d e v o t i a v a n t a g g i o d e l l ’ a r e a m o d e r a t a d e l c e n t r o d e s t r a , a d i s p e t t o d e l l ’ i m p e g n o p r o f u s o d a l g e n e r a l e V a n n a c c i . I l P d o t t i e n e d u e p u n t i p e r c e n t u a l i i n p i ù r i s p e t t o a l l e e u r o p e e m a l a s t e s s a p e r c e n t u a l e d e l l e r e g i o n a l i 2 0 2 0 " . N e l l e e l e z i o n i d i i e r i , r i l e v a i n o l t r e i l C a t t a n e o , " s i è r e g i s t r a t o u n d r a s t i c o c a l o d e l l a p a r t e c i p a z i o n e , r i s p e t t o a l l e r e g i o n a l i d e l 2 0 2 0 e a l l e s u c c e s s i v e e l e z i o n i p o l i t i c h e e d e u r o p e e " c o n " u n c a l o d i 1 5 p u n t i . T u t t a v i a , " t a l e t a s s o d i p a r t e c i p a z i o n e è i d e n t i c o a q u e l l o r e g i s t r a t o n e l l a s t e s s a T o s c a n a a l l e r e g i o n a l i d e l 2 0 1 5 , c o s ì c o m e a q u e l l o r e g i s t r a t o i n a l t r e r e g i o n i d e l C e n t r o - N o r d n e g l i u l t i m i a n n i , s o p r a t t u t t o i n p r e s e n z a d i u n e s i t o s c o n t a t o " . T r a g l i e l e t t o r i " c h e a l l e e u r o p e e a v e v a n o v o t a t o p e r i l M 5 S s i r e g i s t r a u n t a s s o d i a s t e n s i o n e s u p e r i o r e a l l a m e d i a " .