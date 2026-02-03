R o m a , 3 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " N o i l a v i o l e n z a p o l i t i c a l a c o n d a n n i a m o s e m p r e , s e n z a s e e s e n z a m a , d a q u a l u n q u e p a r t e p r o v e n g a , a d i f f e r e n z a c h i d i c h i n e l l e s e t t i m a n e s c o r s e h a s t r u m e n t a l i z z a t o , c o l p e n d o i g i u d i c i , l a v i c e n d a d e i b a m b i n i n e l b o s c o , m a n o n h a d e t t o u n a p a r o l a s u u n b a m b i n o d i 5 a n n i a r r e s t a t o e u t i l i z z a t o i n M i n n e s o t a p e r f a r a r r e s t a r e l a m a d r e . E s e i l t e m a è i l c o l o r e d e l l a p e l l e , q u e l l o s i c h i a m a r a z z i s m o , è u n ' a l t r a c o s a " . L o d i c e E l l y S c h l e i n a D i M a r t e d ì s u L a 7 . " A b b i a m o a s s i s t i t o a u n a d i m o s t r a z i o n e d e l l ' i r r e s p o n s a b i l i t à d i c h i f a p a s s a r e a p p u n t o m i g l i a i a d i m a n i f e s t a n t i t u t t i c o m e v i o l e n t i , l a s i n i s t r a c o m e v i o l e n t a . G u a r d i , n o i a b b i a m o i m m e d i a t a m e n t e c o n d a n n a t o , m a a b b i a m o a n c h e c h i e s t o — i o h o c h i a m a t o l a P r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o p e r q u e s t o — d i n o n s t r u m e n t a l i z z a r e , p e r c h é d a v a n t i a f a t t i g r a v i c o m e q u e s t i , a l l a v i o l e n z a p o l i t i c a , l e i s t i t u z i o n i d e v o n o u n i r e , n o n d e v o n o d i v i d e r e c o m e s t a n n o f a c e n d o " .