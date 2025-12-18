T o r i n o , 1 8 d i c . - ( A d n k r o n o s ) - O p e r a z i o n e d i p o l i z i a o g g i n e l c e n t r o s o c i a l e t o r i n e s e A s k a t a s u n a c h e è s t a t o s g o m b e r a t o . L e f o r z e d e l l ’ o r d i n e h a n n o c o m p i u t o p e r q u i s i z i o n i a l l ’ i n t e r n o d e l l o s t a b i l e e n e l l e a b i t a z i o n i d i a l c u n i m i l i t a n t i v i c i n i a l c e n t r o s o c i a l e . “ S g o m b e r a t o i l c e n t r o s o c i a l e A s k a t a s u n a d i T o r i n o . D a l l o S t a t o u n s e g n a l e c h i a r o : n o n c i d e v e e s s e r e s p a z i o p e r l a v i o l e n z a n e l n o s t r o P a e s e ” . S u i s o c i a l , i l m i n i s t r o d e g l i I n t e r n i , M a t t e o P i a n t e d o s i . S u i s o c i a l v i c i n i a l c e n t r o s o c i a l e s i p a r l a v a d a s u b i t o d i u n p o s s i b i l e s g o m b e r o : " A c c o r r e t e ” , s c r i v e v a n o . S u l p o s t o P o l i z i a , C a r a b i n i e r i , G u a r d i a d i f i n a n z a c h e p r e s i d i a n o l ’ i n t e r a a r e a . D i v e r s i m i l i t a n t i s o n o a c c o r s i s u l p o s t o , t e n u t i a d i s t a n z a d a l l e f o r z e d e l l ’ o r d i n e : n o n s i s o n o v e r i f i c a t e t e n s i o n i " . “ C a r o s i n d a c o , t e l ’ a v e v o d e t t o , t e l ’ a v e v a m o d e t t o . Q u a n t o e m e r s o o g g i d u r a n t e l e p e r q u i s i z i o n i a l c e n t r o s o c i a l e A s k a t a s u n a d i T o r i n o c o n f e r m a c i ò c h e d e n u n c i a m o d a t e m p o : q u e l g i à a s s u r d o p a t t o d i c o l l a b o r a z i o n e s i g l a t o c o n i l C o m u n e è s t a t o u n ’ a l t r a v o l t a a p e r t a m e n t e v i o l a t o ” , h a d i c h i a r a t o i l m i n i s t r o p e r l a P u b b l i c a a m m i n i s t r a z i o n e , P a o l o Z a n g r i l l o . “ L ’ a c c o r d o p r e v e d e v a - h a c o n t i n u a t o - u n u t i l i z z o l i m i t a t o e r e g o l a m e n t a t o d e g l i s p a z i . L a p r e s e n z a d i p e r s o n e c h e v i a b i t a v a n o s t a b i l m e n t e , b e n o l t r e q u a n t o c o n s e n t i t o , d i m o s t r a c h e n o n c ’ è m a i s t a t a l a v o l o n t à d i r i s p e t t a r e l e r e g o l e . Q u a n d o u n p a t t o v i e n e t r a d i t o , q u e l p a t t o c e s s a d i a v e r e v a l o r e . N o n e s i s t o n o z o n e f r a n c h e n é s c o r c i a t o i e i d e o l o g i c h e c h e g i u s t i f i c h i n o l ’ i l l e g a l i t à . C h i o c c u p a s p a z i p u b b l i c i e n o n r i s p e t t a g l i a c c o r d i p r e s i c o n l e i s t i t u z i o n i n o n p u ò p r e t e n d e r e i n d u l g e n z a o c o p e r t u r e p o l i t i c h e . A s k a t a s u n a d e v e e s s e r e s g o m b e r a t o : l o S t a t o n o n t r a t t a c o n c h i c o n s i d e r a l e r e g o l e u n o p t i o n a l ” . “ L ’ i m b a r a z z a n t e g e s t i o n e d e l l a q u e s t i o n e d a p a r t e d e l C o m u n e e d e l s i n d a c o h a , c o m ’ e r a o v v i o , p o r t a t o s o l t a n t o a u n a p e r d i t a d i t e m p o . P a r l a r e d i p a t t o s c i o l t o , o r a , n o n b a s t a p i ù . S i a m o n e l b e l m e z z o d i u n o s c e n a r i o c h e r i c h i e d e r e s p o n s a b i l i t à e a z i o n i p o l i t i c h e , u n l e s s i c o e u n i m m a g i n a r i o d a L i b r o C u o r e n o n r i s o l v e r a n n o l a s i t u a z i o n e . I l s i n d a c o d i T o r i n o p r e n d a a t t o c o n c r e t a m e n t e d e l l a v i o l a z i o n e e a g i s c a d i c o n s e g u e n z a : - c o n c l u d e i l m i n i s t r o - g o v e r n a r e u n a c i t t à s i g n i f i c a f a r r i s p e t t a r e l e r e g o l e , n o n v o l t a r s i d a l l ’ a l t r a p a r t e ” . S t o p a l p a t t o d i c o l l a b o r a z i o n e s i g l a t o d a l C o m u n e d i T o r i n o p e r t r a s f o r m a r e i l c e n t r o s o c i a l e A s k a t a s u n a i n b e n e c o m u n e v e s t i t o d a u n g r u p p o s p o n t a n e o . A c o m u n i c a r l o e r a s t a t o i l s i n d a c o d i T o r i n o , S t e f a n o L o R u s s o , c h e s o t t o l i n e a v a : “ L ’ A u t o r i t à d i P u b b l i c a s i c u r e z z a s t a s v o l g e n d o q u e s t a m a t t i n a a t t i v i t à p r e s s o l ’ i m m o b i l e d i c o r s o R e g i n a M a r g h e r i t a 4 7 . I n q u e s t o c o n t e s t o l a P r e f e t t u r a d i T o r i n o h a c o m u n i c a t o a l l a C i t t à l ’ a c c e r t a m e n t o d e l l a v i o l a z i o n e d e l l e p r e s c r i z i o n i r e l a t i v e a l l ’ i n t e r d i z i o n e a l l ’ a c c e s s o a i l o c a l i d i c o r s o R e g i n a M a r g h e r i t a 4 7 . T a l e s i t u a z i o n e c o n f i g u r a u n m a n c a t o r i s p e t t o d e l l e c o n d i z i o n i d e l p a t t o d i c o l l a b o r a z i o n e c h e p e r t a n t o è c e s s a t o , c o m e c o m u n i c a t o a i p r o p o n e n t i ” . " C i s e m b r a u n a c h i a r a i n d i c a z i o n e d e l g o v e r n o M e l o n i p e r f e r m a r e q u e l l e c h e s o n o s t a t e l e l o t t e p e r l a P a l e s t i n a d i q u e s t i m e s i c o n c o r t e i o c e a n i c i i n t u t t a I t a l i a ” . C o s ì S t e f a n o , t r a i p o r t a v o c e d e l c e n t r o s o c i a l e A s k a t a s u n a , h a c o m m e n t a t o l ’ o p e r a z i o n e d i p o l i z i a . “ D a q u e l l o c h e s i a m o r i u s c i t i a d a p p r e n d e r e q u e s t a m a t t i n a c i s o n o s t a t e p e r q u i s i z i o n i a c a s a d i d i v e r s i s t u d e n t i e g i o v a n i c h e h a n n o f r e q u e n t a t o l e p i a z z e i n q u e s t i m e s i e a n c h e q u i a d A s k a t a s u n a . Q u e l l o c h e v e d i a m o è u n a t t e g g i a m e n t o m u s c o l a r e d a p a r t e d e l l e f o r z e d e l l ' o r d i n e e c i s e m b r a c h i a r o c h e a n c h e i l s i n d a c o L o R u s s o s t i a c e d e n d o d i f r o n t e a d e l l e v o l o n t à f a s c i s t e d e l g o v e r n o d i c h i u d e r e e s p e r i e n z e c o m e q u e l l e d e l c e n t r o s o c i a l e A s k a t a s u n a , u n a p r e s e n z a o r m a i q u a s i t r e n t e n n a l e d e l q u a r t i e r e V a n c h i g l i a e d i T o r i n o i n g e n e r a l e . Q u i n d i q u e l l o c h e v e d i a m o - p r o s e g u e - c i s e m b r a u n a t t a c c o o v v i a m e n t e a l l e l o t t e e a d e l l e e s p e r i e n z e d i q u a r t i e r e c h e c o s t r u i s c o n o i n i z i a t i v e d a l b a s s o d a p i ù d i 3 0 a n n i ” . I n t e r p e l l a t o s u l l a d e c i s i o n e d e l s i n d a c o d i T o r i n o d i f a r c e s s a r e i l p a t t o d i c o l l a b o r a z i o n e , i l p o r t a v o c e h a p r o s e g u i t o : “ A n o i s e m b r a c h e L o R u s s o s t i a f a c e n d o i l g i o c o d e l l a M e l o n i e c h e f a r s a l t a r e i l p a t t o s i g n i f i c h i p o r s i c o n t r o q u e l l o c h e n o i a b b i a m o c o s t r u i t o i n q u e s t i a n n i ” .