P e r u g i a - 1 6 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - L a c o o p e r a t i v a s o c i a l e P e p i t a E T S è s t a t a s c e l t a n e l l ’ a m b i t o d e l b a n d o " C o n n e s s i o n i a l F e m m i n i l e p e r i l C a m b i a m e n t o " , p r o m o s s o d a N e s t l é c o n B a c i P e r u g i n a , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n R e t e d e l D o n o e C e s v o l . L ’ a n n u n c i o u f f i c i a l e è s t a t o d a t o d u r a n t e l a c o n f e r e n z a s t a m p a t e n u t a s i o g g i p r e s s o l o s t a b i l i m e n t o P e r u g i n a d i S a n S i s t o ( P e r u g i a ) , a l l a p r e s e n z a d e l l e i s t i t u z i o n i d e l t e r r i t o r i o e d e i r a p p r e s e n t a n t i d e l l e r e a l t à p a r t n e r . P e p i t a , c h e o p e r a n e l c o m u n e u m b r o d i M a s s a M a r t a n a , v a l o r i z z a l ’ i n d i v i d u o p r o m u o v e n d o e d u c a z i o n e , i n c l u s i o n e e p a r t e c i p a z i o n e a t t i v a , p e r p r e v e n i r e i l d i s a g i o e l ’ i s o l a m e n t o s o c i a l e . I l p r o g e t t o s e l e z i o n a t o é c o s t i t u i t o d a u n l u o g o , u n a c a s a d o v e d o n n e a n z i a n e , s t u d e n t e s s e e n e o m a m m e ( 3 0 d o n n e o v e r 7 0 , 4 0 s t u d e n t e s s e i n q u a l i t à d i t u t o r d i g i t a l i , e 2 0 n e o m a m m e ) s i i n c o n t r a n o , s i a s c o l t a n o , s i a i u t a n o . D o v e l e c o m p e t e n z e , t r a d i z i o n i e i l s a p e r e m a n u a l e s i i n t r e c c i a n o c o n q u e l l e d i g i t a l i e d o v e i l m e n t o r i n g d i v e n t a s t r u m e n t o d i e m p o w e r m e n t . D o m a n i 1 7 o t t o b r e P e p i t a l a n c e r à l a p r o p r i a c a m p a g n a d i c r o w d f u n d i n g s u R e t e d e l D o n o , c o n l ’ o b i e t t i v o d i c o i n v o l g e r e a t t i v a m e n t e l a c i t t a d i n a n z a . L a c a m p a g n a d u r e r à f i n o a l 1 7 g e n n a i o 2 0 2 6 . N e s t l é c o n t r i b u i r à a r a f f o r z a r e l ’ i m p a t t o d e l l a r a c c o l t a f o n d i , s o s t e n e n d o c o n c r e t a m e n t e l a r e a l i z z a z i o n e d e l p r o g e t t o s e l e z i o n a t o . C o m e h a s o t t o l i n e a t o I v a n o Z o p p i , P r e s i d e n t e P e p i t a " s i a m o p r o f o n d a m e n t e g r a t i p e r q u e s t a o p p o r t u n i t à : p e r n o i e s s e r e s t a t i s c e l t i s i g n i f i c a r i c o n o s c e r e i l v a l o r e d i u n l a v o r o q u o t i d i a n o f a t t o d i a s c o l t o , r e t e e p r e s e n z a . C o n q u e s t o p r o g e t t o v o g l i a m o c o s t r u i r e s p a z i c o n c r e t i d i r e l a z i o n e e i n c l u s i o n e t r a d o n n e d i g e n e r a z i o n i d i v e r s e . R i n g r a z i a m o N e s t l é , B a c i P e r u g i n a , R e t e d e l D o n o e C e s v o l p e r a v e r c r e d u t o n e l n o s t r o a p p r o c c i o e n e l l a p o s s i b i l i t à d i g e n e r a r e i n s i e m e u n c a m b i a m e n t o p o s i t i v o . U n ’ o p p o r t u n i t à c h e , g r a z i e a q u e s t a i n i z i a t i v a , f i n a l m e n t e s i a p r e a i c o n t e s t i r u r a l i , p i ù d i f f i c i l i d a c o i n v o l g e r e n e i p e r c o r s i d ’ i n c l u s i o n e s o c i a l e a l i v e l l o n a z i o n a l e o m a c r o t e r r i t o r i a l e ” . L a C a l l 4 I d e a s , l a n c i a t a a m a r z o c o n R e t e d e l D o n o d e d i c a t a a l l ' e m p o w e r m e n t f e m m i n i l e e r i v o l t a a g l i E n t i d e l T e r z o S e t t o r e a t t i v i s u l t e r r i t o r i o u m b r o , h a s e l e z i o n a t o t r e p r o g e t t i t r a l e n u m e r o s e p r o p o s t e a r r i v a t e . D o p o l a f a s e d i s e l e z i o n e i n i z i a l e , l a s c e l t a d e l l ’ a s s o c i a z i o n e é s t a t a a f f i d a t a a i l a v o r a t o r i e a l l e l a v o r a t r i c i d e l l o s t a b i l i m e n t o P e r u g i n a , a r a p p r e s e n t a n t i d i N e s t l é , C e s v o l e R e t e d e l D o n o . L a p r o p o s t a d i P e p i t a O n l u s è r i s u l t a t a l a p i ù c o n v i n c e n t e , g r a z i e a u n a p p r o c c i o f o r t e m e n t e i n n o v a t i v o e c e n t r a t o s u l s u p p o r t o a l l e d o n n e e a l l e c o m u n i t à . " C o n n e s s i o n i a l F e m m i n i l e " - s i s o t t o l i n e a i n u n a n o t a - r a p p r e s e n t a p e r N e s t l é n o n s o l o u n i m p e g n o c o n c r e t o v e r s o i l t e r r i t o r i o u m b r o , s e d e s t o r i c a d e l l o s t a b i l i m e n t o P e r u g i n a a S a n S i s t o , m a a n c h e l a c o n t i n u i t à d i u n p e r c o r s o d i r e s p o n s a b i l i t à s o c i a l e c h e h a v i s t o i l m a r c h i o B a c i p o r t a v o c e d e l G r u p p o N e s t l é i n o c c a s i o n e d i i m p o r t a n t i m o m e n t i p u b b l i c i , c o m e l a G i o r n a t a i n t e r n a z i o n a l e c o n t r o l a v i o l e n z a s u l l e d o n n e , c e l e b r a t a a M i l a n o c o n u n m e s s a g g i o d i r i s p e t t o e s o l i d a r i e t à . U n ' i n i z i a t i v a c h e r i n n o v a i l s o s t e g n o a l c a m b i a m e n t o s o c i a l e a t t r a v e r s o l e d o n n e e p e r l e d o n n e . D u r a n t e l ’ e v e n t o d i o g g i è s t a t a i n a u g u r a t a u n ’ i n s t a l l a z i o n e p e r m a n e n t e r e a l i z z a t a c o n f i l i i n t r e c c i a t i d a i p a r t e c i p a n t i : u n g e s t o c o l l e t t i v o p e r r a c c o n t a r e i l e g a m i a u t e n t i c i , l a c u r a e l a r e s i s t e n z a d e l l e r e l a z i o n i f e m m i n i l i . L ’ o p e r a r e s t e r à e s p o s t a a l l ’ i n t e r n o d e l M u s e o d e l C i o c c o l a t o . " C o n ‘ C o n n e s s i o n i a l F e m m i n i l e ’ — s p i e g a V a l e r i a N o r r e r i , H e a d o f C o r p o r a t e B r a n d & C o n t e n t S t r a t e g y , N e s t l é I t a l i a - a b b i a m o r i n n o v a t o u n i m p e g n o c h e p e r n o i è p r i m a d i t u t t o c u l t u r a l e e s o c i a l e : s o s t e n e r e i l r u o l o d e l l e d o n n e c o m e m o t o r e d i c a m b i a m e n t o e i n n o v a z i o n e n e l l e c o m u n i t à . A t t r a v e r s o B a c i P e r u g i n a , b r a n d p r o f o n d a m e n t e l e g a t o a l t e r r i t o r i o u m b r o , a b b i a m o v o l u t o c o n t i n u a r e a p r o m u o v e r e p r o g e t t i c o n c r e t i , c a p a c i d i g e n e r a r e u n i m p a t t o r e a l e . C r e d i a m o f o r t e m e n t e n e l p o t e r e d e l l a c o l l a b o r a z i o n e t r a i m p r e s e , e n t i e c i t t a d i n i p e r c o s t r u i r e i n s i e m e u n f u t u r o p i ù e q u o e i n c l u s i v o . ”