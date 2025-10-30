R o m a , 3 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - L ’ i m p e g n o d i E n i n e l l a r i c o s t r u z i o n e d e l l a B a s i l i c a d i S a n B e n e d e t t o a N o r c i a n a s c e d a l d e s i d e r i o d i c o n t r i b u i r e , c o n c o m p e t e n z e , r i s o r s e e v i s i o n e , a l l a r i n a s c i t a d i u n l u o g o s i m b o l i c o p e r l a s t o r i a e l a s p i r i t u a l i t à i t a l i a n a e d e u r o p e a . I l 1 8 g e n n a i o 2 0 2 1 , i n p i e n a i n t e s a t r a t u t t e l e i s t i t u z i o n i c o i n v o l t e , è s t a t o s i g l a t o u n a c c o r d o d i s p o n s o r i z z a z i o n e t e c n i c a c o n l ’ o b i e t t i v o d i s o s t e n e r e l a r i c o s t r u z i o n e d e l l a B a s i l i c a a t t r a v e r s o l ’ i m p i e g o d i r i s o r s e e c o n o m i c h e e c o n t r i b u t i d i a l t o p r o f i l o p r o f e s s i o n a l e e o r g a n i z z a t i v o , a c c a n t o a l C o m m i s s a r i o S t r a o r d i n a r i o p e r l a R i c o s t r u z i o n e e a l M i n i s t e r o d e l l a C u l t u r a - l ’ A r c i d i o c e s i d i S p o l e t o e N o r c i a , l a R e g i o n e U m b r i a e i l C o m u n e d i N o r c i a , t r a m i t e u n ’ a l l e a n z a c h e h a c o n d o t t o e n t i p u b b l i c i e p r i v a t i i n u n a v i s i o n e s t r a t e g i c a c o n d i v i s a . I n b a s e a t a l e a c c o r d o E n i – a t t r a v e r s o l a p r o p r i a c o n t r o l l a t a E n i s e r v i z i - h a a s s u n t o i l r u o l o d i s p o n s o r t e c n i c o , a f f i a n c a n d o i l M i n i s t e r o n e l l e a t t i v i t à d i c o o r d i n a m e n t o e d i p r o j e c t m a n a g e m e n t d u r a n t e l e f a s i d i r i c o s t r u z i o n e d e l l a B a s i l i c a d i S a n B e n e d e t t o . U n m o m e n t o d i g r a n d e v a l o r e t e c n i c o e s i m b o l i c o è s t a t o i l r e c u p e r o e l a c a t a l o g a z i o n e d e l l e “ p i e t r e ” d e l l a B a s i l i c a , c o n s e r v a t e n e l d e p o s i t o d i S a n t a S c o l a s t i c a , d o v e E n i s e r v i z i h a s u p p o r t a t o l a S o p r i n t e n d e n z a n e l l a l o g i s t i c a e n e l l a o r g a n i z z a z i o n e d e i f r a m m e n t i . U n l a v o r o m i n u z i o s o c h e h a t r a s f o r m a t o o g n i p i e t r a i n u n t a s s e l l o d i m e m o r i a , r e s t i t u e n d o l e u n r u o l o a t t i v o n e l p r o c e s s o d i r i n a s c i t a . I l c o i n v o l g i m e n t o p i ù d i r e t t o e a m p i o d i E n i s e r v i z i s i è p o i c o n c r e t i z z a t o c o n l ’ e s e c u z i o n e d e i l a v o r i d i r e s t a u r o e r i p r e s e n t a z i o n e a r t i s t i c o - a r c h i t e t t o n i c a d e g l i e l e m e n t i d e c o r a t i v i e r e l i g i o s i d e l l a B a s i l i c a . Q u e s t o l a v o r o m e t i c o l o s o , e a t t e n t o a l r i s p e t t o d e i p r i n c i p i g u i d a p e r l a r i c o s t r u z i o n e d e l l a B a s i l i c a , è s t a t o p o s s i b i l e g r a z i e a l l a s u p e r v i s i o n e e g u i d a d e l l a S o p r i n t e n d e n z a e d e l M i n i s t e r o d e l l a C u l t u r a , s u p p o r t a t i d a u n t e a m d i p r o f e s s i o n i s t i s p e c i a l i s t i n e i d i v e r s i s e t t o r i i n t e r e s s a t i e d a l l e e c c e l l e n z e n e l c a m p o d e l l e c o s t r u z i o n i e r e s t a u r o d i b e n i a r c h i t e t t o n i c i e a r t i s t i c i . N e l l ’ a m b i t o d e l l ’ a c c o r d o , E n i s i è i m p e g n a t a a n c h e a d a s s i c u r a r e p e r t u t t a l a d u r a t a d e l p r o g e t t o u n a c o m u n i c a z i o n e c o s t a n t e e p r o g r e s s i v a n e i c o n f r o n t i d e l l a c o m u n i t à . A t t r a v e r s o i l s i t o w e b d e d i c a t o a l l a r i c o s t r u z i o n e , E n i h a c o n d i v i s o c o n l a c o m u n i t à l ’ a v a n z a m e n t o d e i l a v o r i e l e s t o r i e d e l l e “ p i e t r e v i v e ” , m e n t r e g l i e v e n t i p u b b l i c i e l e a t t i v i t à e d u c a t i v e d i E n i S c u o l a h a n n o c o i n v o l t o c i t t a d i n i e s t u d e n t i i n e s p e r i e n z e d i c o n o s c e n z a e s c o p e r t a . I n q u e s t o m o d o , l a c o m u n i c a z i o n e è d i v e n t a t a p a r t e i n t e g r a n t e d e l p r o g e t t o d i r i n a s c i t a : u n o s p a z i o d i d i a l o g o e d i m e m o r i a c o n d i v i s a , f o n d a t o s u t r a s p a r e n z a , p a r t e c i p a z i o n e e v a l o r i z z a z i o n e d e l p a t r i m o n i o c u l t u r a l e c o m e b e n e v i v o . U n e l e m e n t o c e n t r a l e e p a r t i c o l a r m e n t e c a r o è s t a t o i l c o i n v o l g i m e n t o d e i b a m b i n i d i N o r c i a , i n q u a n t o n u o v e g e n e r a z i o n i , c u s t o d i p i ù a u t e n t i c i d i q u e s t o p a t r i m o n i o e n a r r a t o r i d e l l a r i n a s c i t a . E n i h a i n f a t t i c o i n v o l t o i p i ù g i o v a n i n e l l a d e c o r a z i o n e d e l l e p a n n e l l a t u r e d e l c a n t i e r e , o g g i d i v e n u t e u n a f f r e s c o c o r a l e d e l l a c i t t à e d e l l a s u a v i s i o n e d i f u t u r o . I n c o l l a b o r a z i o n e c o n E n i S c u o l a , g l i s t u d e n t i s o n o s t a t i i n o l t r e p r o t a g o n i s t i d e l l a r e a l i z z a z i o n e d i t r e d o c u m e n t a r i d e d i c a t i a l l a s t o r i a , a l l a m e m o r i a e a l f u t u r o d e l l a B a s i l i c a , c h e v e r r a n n o p r o i e t t a t i i n p i a z z a i l p r i m o n o v e m b r e , n e l l ’ a m b i t o d e l l e i n i z i a t i v e p r e v i s t e p e r c e l e b r a r e l a r i a p e r t u r a d e l l a B a s i l i c a . L ’ i m p e g n o d i E n i a N o r c i a s i i n s e r i s c e i n u n p e r c o r s o p i ù a m p i o c h e v e d e l ’ a z i e n d a d a a n n i p r o t a g o n i s t a n e l l a t u t e l a e v a l o r i z z a z i o n e d e l p a t r i m o n i o c u l t u r a l e i t a l i a n o , a t t r a v e r s o p r o g e t t i d i r e s t a u r o e s o s t e g n o t e c n i c o . T r a q u e s t i , g l i i n t e r v e n t i a f a v o r e d e l D u o m o d i M i l a n o , d e l l a B a s i l i c a d i C o l l e m a g g i o a l l ’ A q u i l a e d i a l t r i s i t i d i a l t o v a l o r e a r t i s t i c o e s i m b o l i c o , d o v e l a s i n e r g i a t r a i n n o v a z i o n e , r e s p o n s a b i l i t à e c u l t u r a h a r e s o p o s s i b i l e l a r i n a s c i t a d i l u o g h i i d e n t i t a r i d e l P a e s e . N o r c i a r a p p r e s e n t a o g g i l a c o n t i n u i t à d i q u e s t o i m p e g n o : u n e s e m p i o v i r t u o s o d i c o m e c o m p e t e n z e i n d u s t r i a l i e s e n s i b i l i t à c u l t u r a l e p o s s a n o c o n v e r g e r e i n u n p r o g e t t o c o m u n e . P e r E n i , p a r t e c i p a r e a l l a r i c o s t r u z i o n e d e l l a B a s i l i c a d i S a n B e n e d e t t o h a s i g n i f i c a t o e s i g n i f i c a u n i r e l a f o r z a d e l f a r e a l l a f o r z a d e l r a c c o n t a r e , t r a s f o r m a n d o l a t e c n i c a i n u n g e s t o d i c u r a e l a c o m u n i c a z i o n e i n u n o s t r u m e n t o d i m e m o r i a e s p e r a n z a c o n d i v i s a .