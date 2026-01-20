M i l a n o , 2 0 g e n . ( A d n k r o n o s ) - “ I s i s t e m i d i t r a t t a m e n t o d e l l ' a c q u a p o s s o n o r i s o l v e r e t u t t i i p r o b l e m i l e g a t i a l l ' e v e n t u a l e i n q u i n a m e n t o . I s i s t e m i d i t r a t t a m e n t o a l p u n t o d ' u s o , c i o è q u e l l i i n s t a l l a t i a l r u b i n e t t o , v e n g o n o u t i l i z z a t i p r i n c i p a l m e n t e p e r m i g l i o r a r e l e c a r a t t e r i s t i c h e o r g a n o l e t t i c h e d e l l ' a c q u a . T u t t a v i a , g r a z i e a l l ' a d o z i o n e d i p a r t i c o l a r i e l e m e n t i f i l t r a n t i , c o m e i c a r b o n i a t t i v i , m e m b r a n e o m i c r o f i l t r i , p o s s o n o a n c h e r i m u o v e r e e v e n t u a l i s o s t a n z e i n d e s i d e r a b i l i . L ' i m p o r t a n t e , i n q u e s t i c a s i , è l a m a n u t e n z i o n e p e r i o d i c a c h e d e v e e s s e r e e f f e t t u a t a e a f f i d a r s i p e r l ' a c q u i s t o e l a m a n u t e n z i o n e a d a z i e n d e q u a l i f i c a t e e a p e r s o n a l e a d e g u a t a m e n t e f o r m a t o ” . S o n o l e p a r o l e d i G i o r g i o T e m p o r e l l i , e s p e r t o i n n o r m a t i v a e t e c n o l o g i e p e r i l t r a t t a m e n t o d e l l e a c q u e , a l t a l k o r g a n i z z a t o o g g i a M i l a n o d a C u l l i g a n , ‘ L ’ a c q u a d e l f u t u r o è s m a r t ’ . “ V a s f a t a t o i l m i t o c h e l ' a c q u a c a l c a r e a , c i o è l ' a c q u a d u r a , f a c c i a v e n i r e i c a l c o l i r e n a l i , c h e è i l p e n s i e r o p i ù d i f f u s o . I c a l c o l i r e n a l i s o n o f o r m a t i e s s e n z i a l m e n t e d a o s s a l a t o d i c a l c i o , c h e è p r o d o t t o d a l m e t a b o l i s m o d e l l a p e r s o n a , p i u t t o s t o c h e i n g e r i t o a t t r a v e r s o c i b i e v e g e t a l i , m e n t r e i l c a l c a r e p r e s e n t e n e l l ' a c q u a è c a r b o n a t o d i c a l c i o e n o n c ' e n t r a n u l l a . C a l c i o e m a g n e s i o f a n n o b e n e a l l a s a l u t e u m a n a - s p i e g a l ’ e s p e r t o T e m p o r e l l i - D i v e r s o è , i n v e c e , l ’ i m p a t t o d e l c a l c a r e s u l l a t e c n o l o g i a . S a p p i a m o , i n f a t t i , c h e g l i i m p i a n t i s o f f r o n o p e r l a p r e s e n z a d i c a l c a r e . Q u e s t a p r o b l e m a t i c a l p u ò e s s e r e r i d o t t a c o n l ’ a d o z i o n e d i o p p o r t u n e t e c n o l o g i e , c o m e g l i a d d o l c i t o r i ” . “ I P f a s s o n o c o n s i d e r a t i i n q u i n a n t i e t e r n i e d a a l m e n o d i e c i a n n i s e n e p a r l a i n m o d o a p p r o f o n d i t o . S o n o s o s t a n z e m o l t o p e r i c o l o s e p o i c h é e s t r e m a m e n t e p e r s i s t e n t i n e l l ' a m b i e n t e , g r a z i e a l l a l o r o c o m p o s i z i o n e , i l l e g a m e f l u o r o - c a r b o n i o , c h e l e r e n d e p r a t i c a m e n t e i n d i s t r u t t i b i l i . E s s i p e r m a n g o n o n e l l ' a m b i e n t e e s o n o p r e s e n t i o v u n q u e , a n c h e n e l l e f o n t i d i a l i m e n t a z i o n e c o m e c i b i e a c q u a - i l l u s t r a - U n d a t o c h e d e s t a p a r t i c o l a r e p r e o c c u p a z i o n e . L a n u o v a n o r m a t i v a l i a t t e n z i o n a i n f a t t i c o n t r e p a r a m e t r i . I P f a s s i p o s s o n o r i m u o v e r e e f f i c i e n t e m e n t e - e q u e s t o è s t a t o v i s t o d a i g e s t o r i d i a c q u e d o t t o - c o n i c a r b o n i a t t i v i o , p e r q u e l l i c o n l a c a t e n a u l t r a c o r t a , c o n t e c n o l o g i e p i ù s p i n t e , c o m e l ' o s m o s i i n v e r s a ” . “ S i m i l m e n t e a i P f a s , a n c h e l e m i c r o p l a s t i c h e s o n o c o n s i d e r a t e i n q u i n a n t i e t e r n i e s i a c c u m u l a n o n e l l ' a m b i e n t e - s o t t o l i n e a T e m p o r e l l i - L a l o r o p r e s e n z a n e l l ' a c q u a è a c c e r t a t a e c i s o n o m o l t i s t u d i c h e a t t e s t a n o c h e l ' i n g e s t i o n e d i m i c r o p a r t i c e l l e d i p l a s t i c a s i a g g i r a n e l l ' o r d i n e d e l l e d e c i n e d i m i g l i a i a a l l ' a n n o . P e r r i m u o v e r l e d a l l ’ a c q u a s e r v o n o s i s t e m i d i m i c r o f i l t r a z i o n e o u l t r a f i l t r a z i o n e , d a t o c h e s i t r a t t a d i p a r t i c e l l e s o l i d e c o n d i m e n s i o n i m i c r o m e t r i c h e ” , c o n c l u d e .