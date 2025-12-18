P e c h i n o , 1 8 d i c . ( A d n k r o n o s / A f p ) - L a C i n a h a i n t i m a t o a g l i S t a t i U n i t i d i " c e s s a r e i m m e d i a t a m e n t e " d i a r m a r e T a i w a n , d o p o c h e T a i p e i h a d i c h i a r a t o c h e W a s h i n g t o n h a a p p r o v a t o l a v e n d i t a d i a r m i a l l ' i s o l a p e r 1 1 m i l i a r d i d i d o l l a r i . " L a C i n a e s o r t a g l i S t a t i U n i t i a r i s p e t t a r e i l p r i n c i p i o d i u n a s o l a C i n a . . . e a i n t e r r o m p e r e i m m e d i a t a m e n t e l e p e r i c o l o s e a z i o n i d i a r m a m e n t o d i T a i w a n " , h a d i c h i a r a t o i l p o r t a v o c e d e l m i n i s t e r o d e g l i E s t e r i G u o J i a k u n i n u n a c o n f e r e n z a s t a m p a .