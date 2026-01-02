B e r n a , 2 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " I l v e r o d r a m m a è l a m a n c a n z a d i i n f o r m a z i o n i d i r e t t e . E q u e s t e d i p e n d o n o d a l l e a u t o r i t à s v i z z e r e . N o i s i a m o a l l a v o r o f i n o d a l p r i m o g i o r n o , h o p a r l a t o c o n i f a m i l i a r i , h o f a t t o u n a l u n g a r i u n i o n e c o n l e a u t o r i t à s v i z z e r e p e r a f f r o n t a r e t u t t i g l i a s p e t t i d e l l a v i c e n d a , c o m p r e s i g l i a s p e t t i g i u d i z i a r i , m i è s t a t o a s s i c u r a t o u n i m p e g n o f o r t e c o n u n ' a z i o n e r a p i d a e d e t e r m i n a t a p e r i n d i v i d u a r e e v e n t u a l i r e s p o n s a b i l i t à p e n a l i p e r q u a n t o r i g u a r d a q u e s t a t r a g e d i a " . L o h a d e t t o a ' 4 d i S e r a N e w s ' i l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i A n t o n i o T a j a n i , s o t t o l i n e a n d o c h e l ' I t a l i a s t a f a c e n d o i l m a s s i m o p e r a i u t a r e l a s v i z z e r a c o n l a p r o t e z i o n e c i v i l e ( c ' è u n e l i c o t t e r o d e l l a p r o t e z i o n e c i v i l e d e l l a V a l d ' A o s t a c h e è o p e r a t i v o s u l t e r r i t o r i o s v i z z e r o ) " . " C i s o n o p s i c o l o g i - h a a g g i u n t o T a j a n i - C e l i h a n n o c h i e s t i i f a m i l i a r i , c i s o n o m e d i c i e n a t u r a l m e n t e è o p e r a t i v a u n a t a s k f o r c e n e l c e n t r o d i C r a n s - M o n t a n a p e r s o s t e n e r e i n o s t r i i t a l i a n i 2 4 s u 2 4 , c ' è i l n o s t r o a m b a s c i a t o r e , i l n o s t r o c o n s o l e g e n e r a l e a G i n e v r a . H o i n c o n t r a t o u n a t r e n t i n a d i f a m i l i a r i e m i s o n o i n t r a t t e n u t o a l u n g o c o n l o r o , h o g a r a n t i t o t u t t o i l s o s t e g n o p o s s i b i l e s i a p e r i l t r a s p o r t o c h e p e r l ' i n d i v i d u a z i o n e d e l l e e v e n t u a l i v i t t i m e . T u t t o i l s i s t e m a i t a l i a n o s i è d i m o s t r a t o e f f i c i e n t e p e r c h é n e s s u n o h a f a t t o q u e l l o c h e a b b i a m o f a t t o n o i . I e r i d u r a n t e u n a c a l l c h e h o a v u t o c o n i f a m i l i a r i c ' è s t a t a r i c h i e s t a l a p r e s e n z a d i p s i c o l o g i e s t a m a n e c i s o n o p s i c o l o g i c h e v e n g o n o d a P i e m o n t e d a l l a V a l d ' A o s t a , d a l l a L i g u r i a , d a l T r e n t i n o p e r a s s i s t e r e i f a m i l i a r i c h e s o n o i n a t t e s a d i a v e r e n o t i z i e " . " P u r t r o p p o i l v e r o d r a m m a è l a m a n c a n z a d i i n f o r m a z i o n i d i r e t t e . M a a q u e s t o n o n p o s s i a m o o v v i a r e p e r c h é s o n o l e a u t o r i t à s v i z z e r e c h e h a n n o l a c o m p e t e n z a p e r d a r c i n o t i z i e . C o m u n q u e a b b i a m o d e t t o a i f a m i l i a r i c h e s a r a n n o i n f o r m a t i o g n i q u a l v o l t a c i d o v e s s e e s s e r e u n d e c e s s o , s a r a n n o i n f o r m a t i d i r e t t a m e n t e , q u a l o r a d o v e s s e r o e s s e r c i a l t r e n o t i z i e e a c c o m p a g n a t i d e l l e n o s t r e a u t o r i t à c o n s o l a r i e d i p l o m a t i c h e . A n c h e i l n o s t r o c o n s o l a t o a Z u r i g o è i m p e g n a t o n e i d i v e r s i o s p e d a l i d o v e s o n o r i c o v e r a t i n o s t r i c o n n a z i o n a l i . E ' u n ' o p e r a z i o n e c h e s t i a m o f a c e n d o a 3 6 0 g r a d i . T u t t e l e i s t i t u z i o n i d e l l o S t a t o s o n o i m p e g n a t e : d a l P r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o , a l m i n i s t r o M u s u m e c i , a l s i s t e m a s a n i t a r i o " .