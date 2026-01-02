B e r n a , 2 g e n . ( A d n k r o n o s ) - N o n c ' è a l c u n a n o t i z i a u f f i c i a l e e d u n q u e n e s s u n a c e r t e z z a c h e E m a n u e l e G a l l e p p i n i , i l r a g a z z o 1 7 e n n e d i G e n o v a , c a m p i o n e d i g o l f , c h e m o l t i s i t i d i i n f o r m a z i o n e h a n n o d a t o p e r m o r t o , s i a e f f e t t i v a m e n t e d e c e d u t o n e l r o g o d e l b a r d i C r a n s - M o n t a n a . I l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i A n t o n i T a j a n i , i n c o l l e g a m e n t o c o n ' 4 d i S e r a N e w s ' , r i b a d i s c e " l a l i n e a d e l l a p r u d e n z a , p e r c h é f i n c h é n o n c ' è l a c e r t e z z a d e l l a i d e n t i f i c a z i o n e d i t u t t i i f e r i t i , è d i f f i c i l e p o t e r d i r e s e u n a p e r s o n a è d e c e d u t a o p p u r e n o . A n c h e l e a u t o r i t à c i h a n n o p r e g a t o d i n o n d a r e n o t i z i e c h e p o s s a n o d a u n l a t o c r e a r e e n t u s i a s m o e d a l l ' a l t r o c r e a r e d i s p e r a z i o n e , p e r c h é f i n c h é n o n c i s o n o n o t i z i e c e r t e , è b e n e n o n f a r e n o m i . P o s s i a m o f a r e i n o m i s o l t a n t o d e l l e p e r s o n e d i c u i s i a m o c e r t i " .