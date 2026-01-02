B e r n a , 2 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " C i s o n o s e i i t a l i a n i d i s p e r s i e 1 3 r i c o v e r a t i i n o s p e d a l i s v i z z e r i e a l N i g u a r d a d i M i l a n o . Q u a n t o a i d i s p e r s i , p o t r e b b e r o e s s e r e f r a i 6 f e r i t i n o n a n c o r a i d e n t i f i c a t i " . L o h a d e t t o a ' 4 d i S e r a N e w s ' i l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i A n t o n i o T a j a n i , a g g i u n g e n d o c h e " l e a u t o r i t à h a n n o p r o m e s s o u n a r i s p o s t a r a p i d a p e r i n d i v i d u a r e l e r e s p o n s a b i l i t à . A b b i a m o i n v i a t o u n e l i c o t t e r o , p s i c o l o g i e m e d i c i , o l t r e a u n a t a s k f o r c e p e r s o s t e n e r e i n o s t r i c o n n a z i o n a l i . A C r a n s - M o n t a n a è r i m a s t a i n s u p p o r t o a n c h e u n a f u n z i o n a r i a d e l l ' U n i t à d i c r i s i d e l l a F a r n e s i n a " .