R o m a , 2 g e n . ( A d n k r o n o s ) - I l P r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i , L o r e n z o F o n t a n a , h a t e l e f o n a t o a l l ' a m b a s c i a t o r e i t a l i a n o i n S v i z z e r a p e r u n a g g i o r n a m e n t o s u i n o s t r i c o n n a z i o n a l i , p e r m a n i f e s t a r e v i c i n a n z a e s o l i d a r i e t à a l l e f a m i g l i e e p e r o f f r i r e l a p i e n a d i s p o n i b i l i t à a l s u p p o r t o i s t i t u z i o n a l e , a s e g u i t o d e l l a s t r a g e d i C r a n s - M o n t a n a . " L a C a m e r a d e i d e p u t a t i s i s t r i n g e a l l e f a m i g l i e c o i n v o l t e e a i f e r i t i - d i c h i a r a F o n t a n a - . R i n g r a z i o g l i o p e r a t o r i , i l p e r s o n a l e d i p l o m a t i c o e i l p e r s o n a l e m e d i c o s a n i t a r i o c h e , a n c h e i n I t a l i a , s t a n n o l a v o r a n d o s e n z a s o s t a p e r p r e s t a r e s o c c o r s o , c u r e e a i u t i . S e g u o c o n m a s s i m a a t t e n z i o n e g l i s v i l u p p i d i q u e s t o d r a m m a c h e c i h a c o l p i t o p r o f o n d a m e n t e " .