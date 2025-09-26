R o m a , 2 6 s e t ( A d n k r o n o s ) - " P a s q u a l e P i s t o r i o è s t a t o u n g r a n d e m a n a g e r e f i l a n t r o p o m a s o p r a t t u t t o u n g r a n d e u o m o . S o s t e n e v a c h e i l r a p p o r t o t r a l a r e t r i b u z i o n e d i u n C e o e d i u n o p e r a i o n o n d o v e s s e m a i s u p e r a r e u n t e t t o c h e l u i p e r p r i m o h a s e m p r e r i s p e t t a t o . H a f a t t o u n g r a n b e n e a l l a s u a t e r r a e d è s t a t o c o n t e m p o r a n e a m e n t e u n c i t t a d i n o d e l m o n d o . R i c o r d o l e m i s s i o n i c o m m e r c i a l i f a t t e i n s i e m e p i ù d i v e n t ’ a n n i f a i n I n d i a e d i n C i n a p e r a p r i r e q u e i m e r c a t i a l l e p m i i t a l i a n e . R i p o s i i n p a c e " . L o d i c e C a r l o C a l e n d a .