R o m a , 1 4 o t t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - “ T r a s f o r m i a m o i l c a p i t a l e c h e c i v i e n e a f f i d a t o - a d e s e m p i o q u e l l o d e i l a v o r a t o r i d e l l a c a s s a G e o m e t r i c h e p o i d i v e n t e r a n n o p e n s i o n a t i - i n e c o n o m i a r e a l e ” . L o h a d e t t o R e n a t o R a v a n e l l i , c e o F 2 i S G R , t r a i p r i n c i p a l i g e s t o r i i n d i p e n d e n t i d i f o n d i i n f r a s t r u t t u r a l i i n E u r o p a , i n t e r v e n e n d o a l c o n v e g n o ‘ S v i l u p p o e c o n o m i c o e s o s t e n i b i l i t à a m b i e n t a l e : t r a c a m b i o d i r o t t a e s t r a t e g i a i n e v o l u z i o n e ’ , o r g a n i z z a t o d a l C o n s i g l i o n a z i o n a l e g e o m e t r i e g e o m e t r i l a u r e a t i , d a l l a C a s s a G e o m e t r i e d a l l a F o n d a z i o n e G e o m e t r i I t a l i a n i a R o m a . R a v a n e l l i h a i l l u s t r a t o a l l a p l a t e a p r e s e n t e a l c o n v e g n o c o m e c o n l e a t t i v i t à d i F 2 i “ l a f i n a n z a d i v e n t a i n d u s t r i a c h e p r o t e g g e i p a t r i m o n i c h e c i v e n g o n o a f f i d a t i ” . “ F 2 i è u n g e s t o r e d i f o n d i c h e i n v e s t e i n i n f r a s t r u t t u r e i n I t a l i a m a a n c h e a l l ' e s t e r o - s p i e g a - A b b i a m o r a c c o l t o a d o g g i d a g l i i n v e s t i t o r i i t a l i a n i e i n t e r n a z i o n a l i c i r c a 8 , 5 m i l i a r d i i n v e s t i t i i n u n p a t r i m o n i o i n f r a s t r u t t u r a l e p r e v a l e n t e m e n t e i t a l i a n o . L a C a s s a G e o m e t r i r i s p e t t o a q u e s t i 8 , 5 m i l i a r d i h a i n v e s t i t o c i r c a i l 3 % . U n i m p o r t o r i l e v a n t e c h e c r e d o s t i a d a n d o d e i b u o n i f r u t t i . Q u e s t o è i n t e r e s s a n t e p e r c h é f a n o t a r e c o m e l ' a s s e t c l a s s i n f r a s t r u t t u r a è u n a s s e t c l a s s i m p o r t a n t e ” , d i c e . F 2 i i n c r o c i a “ l a d o m a n d a d i f i n a n z i a m e n t o d e l s e t t o r e i n f r a s t r u t t u r a l e i n I t a l i a p e r s v i l u p p a r e e m i g l i o r a r e l e i n f r a s t r u t t u r e - i l l u s t r a - c o n l a d o m a n d a c h e h a n n o , a d e s e m p i o , l e c a s s e d i p r e v i d e n z a p e r m e t t e r e i n p r o t e z i o n e i l l o r o c a p i t a l e e f a r l o r e n d e r e a b e n e f i c i o d e i f u t u r i p e n s i o n a t i . L o s t i a m o f a c e n d o i n t a n t i s e t t o r i i n f r a s t r u t t u r a l i , i l s e t t o r e d e l l e e n e r g i e è u n o d i q u e s t i e d e v o d i r e c h e a b b i a m o f a t t o m o l t o . O g g i i n I t a l i a s i a m o i l p r i n c i p a l e o p e r a t o r e n a z i o n a l e c o n o l t r e 1 0 0 0 M W i n s t a l l a t i - r i c o r d a - A b b i a m o a c q u i s i t o S o r g e n i a e u n a p a r t e m o l t o i m p o r t a n t e d e l l o s v i l u p p o i n f r a s t r u t t u r a l e n e l s e t t o r e d e l l ' e n e r g i a n e l f o t o v o l t a i c o è s t a t o f a t t o d a F 2 i i n I t a l i a c h e o g g i è i l p r i m o o p e r a t o r e . A b b i a m o p o i s v i l u p p a t o u n a p i a t t a f o r m a n e l l ' e o l i c o d o v e a b b i a m o c i r c a 3 0 0 M W ” , r a c c o n t a . “ I p a t r i m o n i c h e c i v e n g o n o a f f i d a t i , a d e s e m p i o a n c h e d a C a s s a G e o m e t r i , s v i l u p p a n o a t t i v i t à i n d u s t r i a l e , c r e a n o l a v o r o i n I t a l i a , s v i l u p p a n o l e n o s t r e i m p r e s e . A b b i a m o p o r t a t o l e n o s t r e i m p r e s e a l l ' e s t e r o . N e l s e t t o r e d e l l ' e n e r g i a s i a m o d i v e n t a t i u n o p e r a t o r e i m p o r t a n t e i n S p a g n a . N e l s e t t o r e d e l l ’ i n f r a s t r u t t u r a n o n p u o i e s s e r e p i c c o l o - c o n c l u d e - è u n s e t t o r e i n s c a l a ” .