R o m a , 1 4 o t t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - “ L a s o s t e n i b i l i t à n o n è q u a l c o s a c h e s t a a l a t o d i q u e l l o c h e f a c c i a m o , è u n p a i o d ’ o c c h i a l i c h e d o b b i a m o i n d o s s a r e p e r g u a r d a r e c i ò c h e f a c c i a m o , c h i e d e n d o c i s e m p r e c h e i m p a t t o h a ” . L o h a d e t t o M a s s i m o N i s s o l i , c e o d i H a r l e y & D i k k i n s o n E s g , i n t e r v e n e n d o a l c o n v e g n o ' S v i l u p p o e c o n o m i c o e s o s t e n i b i l i t à a m b i e n t a l e : t r a c a m b i o d i r o t t a e s t r a t e g i a i n e v o l u z i o n e ' , o r g a n i z z a t o a R o m a d a l C o n s i g l i o n a z i o n a l e g e o m e t r i e g e o m e t r i l a u r e a t i , d a l l a C a s s a G e o m e t r i e d a l l a F o n d a z i o n e G e o m e t r i I t a l i a n i . N i s s o l i h a r i c o r d a t o c h e “ u n o d e i f o c u s f o n d a m e n t a l i d e l g r u p p o è s t a t o c r e a r e i p r i m i p r o d o t t i f i n a n z i a r i d e d i c a t i a l l a r i q u a l i f i c a z i o n e d e i c o n d o m ì n i ” , u n t r a g u a r d o i m p o r t a n t e p e r c h é “ i l c o n d o m i n i o è u n s o g g e t t o g i u r i d i c o d i f f i c i l e d a f i n a n z i a r e , n o n e s s e n d o n é p r i v a t o n é i m p r e s a ” . “ A b b i a m o c o s t r u i t o u n c o n t e s t o b a n c a r i o c h e p o t e s s e s o s t e n e r e q u e s t i i n t e r v e n t i , e q u e s t o è s t a t o u n g r a n d e s u c c e s s o ” , h a a g g i u n t o . P a r l a n d o d e l l a n a s c i t a d i H a r l e y & D i k k i n s o n e s g , N i s s o l i h a s p i e g a t o c h e l ’ o b i e t t i v o è “ c o l l e g a r e i l m o n d o f i n a n z i a r i o , c h e p a r l a d i e u r o , c o n q u e l l o t e c n i c o , c h e p a r l a d i k i l o w a t t ” . “ S o l o q u a n d o l e c o m p e t e n z e t e c n i c h e d i v e n t a n o g a r a n z i a d e i r i s u l t a t i e c o n o m i c i – h a s o t t o l i n e a t o – l a s o s t e n i b i l i t à s i t r a s f o r m a i n v a l o r e c o n c r e t o ” . “ A b b i a m o c r e a t o E s g – h a c o n c l u s o – p e r d i v e n t a r e q u e l p u n t o d i c o l l e g a m e n t o t r a c h i m i s u r a l ’ i m p a t t o a m b i e n t a l e e c h i v a l u t a i l r i t o r n o e c o n o m i c o . P e r c h é l a s o s t e n i b i l i t à , i n f o n d o , è l a c a p a c i t à d i m i s u r a r e i r i s u l t a t i e r e n d e r l i a f f i d a b i l i p e r t u t t i ” .