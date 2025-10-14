R o m a , 1 4 o t t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - “ L ’ a s p e t t o f o n d a m e n t a l e , q u a n d o s i p a r l a d i e f f i c i e n t a m e n t o e n e r g e t i c o e d i s v i l u p p o s o s t e n i b i l e , è l a c a p a c i t à d i f a r e r e t e . Q u e s t a c a p a c i t à è f o n d a m e n t a l e s i a p e r l o s v i l u p p o e c o n o m i c o s i a p e r l a s o s t e n i b i l i t à a m b i e n t a l e . F a r e r e t e è a n c h e l ’ o b i e t t i v o c h e s i è d a t a l ’ A g e n z i a d e l D e m a n i o ” . C o s ì A l e s s a n d r a D a l V e r m e , d i r e t t r i c e d e l l ’ A g e n z i a d e l D e m a n i o , i n t e r v e n e n d o a l c o n v e g n o ' S v i l u p p o e c o n o m i c o e s o s t e n i b i l i t à a m b i e n t a l e : t r a c a m b i o d i r o t t a e s t r a t e g i a i n e v o l u z i o n e ' , o r g a n i z z a t o d a l C o n s i g l i o n a z i o n a l e g e o m e t r i e g e o m e t r i l a u r e a t i , d a l l a C a s s a g e o m e t r i e d a l l a F o n d a z i o n e g e o m e t r i i t a l i a n i . D a l V e r m e h a s p i e g a t o : “ L ’ A g e n z i a h a p o s t o l a c o s t r u z i o n e d i u n a r e t e c o n g l i e n t i t e r r i t o r i a l i a l c e n t r o d e l l a p r o p r i a s t r a t e g i a e l a r i q u a l i f i c a z i o n e d e g l i i m m o b i l i p u b b l i c i d e v e c o n c o r r e r e a g l i o b i e t t i v i d i s o s t e n i b i l i t à d e i t e r r i t o r i ” . “ L a r e t e – h a a g g i u n t o – c o n s e n t e c o n o s c e n z a , c o l l a b o r a z i o n e e c o n d i v i s i o n e d e l l e s c e l t e , e l e m e n t i i n d i s p e n s a b i l i p e r u n a p r o g r a m m a z i o n e c o e r e n t e d e g l i i n v e s t i m e n t i ” . L a d i r e t t r i c e h a p o i e v i d e n z i a t o l ’ i m p o r t a n z a d i p u n t a r e s u l l a q u a l i t à p r o g e t t u a l e e s u l l a d i g i t a l i z z a z i o n e d e i c a n t i e r i , r i c o r d a n d o c h e “ t u t t i i p r o g e t t i d e l D e m a n i o a d o t t a n o s t a n d a r d e l e v a t i d i e f f i c i e n z a e a u t o n o m i a e n e r g e t i c a ” . D a l V e r m e h a i n f i n e c i t a t o c o m e e s e m p i o i l p r o g e t t o d i r i q u a l i f i c a z i o n e e n e r g e t i c a d e l l a B a s i l i c a d i S a n t a M a r i a d e g l i A n g e l i e d e i M a r t i r i a R o m a , f i n a n z i a t o d a l P n r r , c h e “ e n t r o i l 2 0 2 6 s a r à c o m p l e t a m e n t e i l l u m i n a t a e a u t o s u f f i c i e n t e d a l p u n t o d i v i s t a e n e r g e t i c o , f o r n e n d o e n e r g i a a n c h e a l v i c i n o M u s e o d e l l e T e r m e d i D i o c l e z i a n o ” .