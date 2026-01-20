W a s h i n g t o n , 2 0 g e n . ( A d n k r o n o s ) - D o n a l d T r u m p h a d i c h i a r a t o d i s o s t e n e r e i l p r e s i d e n t e s i r i a n o A h m a d a l - S h a r a a , c h e s t a c o n d u c e n d o u n ' o f f e n s i v a c o n t r o l e f o r z e c u r d e , u n t e m p o a l l e a t e d e g l i S t a t i U n i t i n e l l a l o t t a c o n t r o i j i h a d i s t i d e l l ' o r g a n i z z a z i o n e S t a t o I s l a m i c o . " I l p r e s i d e n t e d e l l a S i r i a s t a l a v o r a n d o m o l t o d u r a m e n t e - h a d e t t o i l p r e s i d e n t e U s a i n c o n f e r e n z a s t a m p a a l l a C a s a B i a n c a - S t a l a v o r a n d o m o l t o , m o l t o d u r a m e n t e . È u n u o m o f o r t e , u n d u r o c o n u n c u r r i c u l u m p i u t t o s t o b r u t a l e . M a n o n p u o i m e t t e r e u n c h i e r i c h e t t o a f a r e q u e l l a v o r o " .