W a s h i n g t o n , 2 0 g e n . ( A d n k r o n o s / A f p ) - D o n a l d T r u m p h a d i c h i a r a t o d i a v e r c o n t r i b u i t o a i m p e d i r e l a f u g a d e i j i h a d i s t i e u r o p e i i n S i r i a , d o v e i l g o v e r n o c e n t r a l e h a l a n c i a t o u n ' o f f e n s i v a c o n t r o i c o m b a t t e n t i c u r d i i n c a r i c a t i d i s o r v e g l i a r e i c a m p i e l e p r i g i o n i c h e o s p i t a n o i d e t e n u t i d e l g r u p p o S t a t o I s l a m i c o ( I S ) . " I t e r r o r i s t i e u r o p e i e r a n o i n p r i g i o n e . S o n o e v a s i . I n c o l l a b o r a z i o n e c o n i l g o v e r n o s i r i a n o e i l n u o v o l e a d e r s i r i a n o , h a n n o c a t t u r a t o t u t t i i p r i g i o n i e r i e l i h a n n o r i p o r t a t i i n p r i g i o n e " , h a d i c h i a r a t o i l p r e s i d e n t e a m e r i c a n o i n u n ' i n t e r v i s t a c o n c e s s a a l N e w Y o r k P o s t .