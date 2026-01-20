D a m a s c o , 2 0 g e n . ( A d n k r o n o s / A f p ) - I l m i n i s t e r o d e l l a D i f e s a s i r i a n o h a a n n u n c i a t o u n c e s s a t e i l f u o c o d i q u a t t r o g i o r n i c o n i c u r d i n e l n o r d d e l P a e s e , d o p o l ' a n n u n c i o d i u n a c c o r d o s u l l a l o r o r o c c a f o r t e d i H a s s a k é , n e l n o r d e s t d e l P a e s e . " A n n u n c i a m o u n c e s s a t e i l f u o c o a p a r t i r e d a l l e 2 0 , p e r u n a d u r a t a d i q u a t t r o g i o r n i " , i n r i s p e t t o d e l l ' a c c o r d o t r a l o S t a t o s i r i a n o e l e F o r z e d e m o c r a t i c h e s i r i a n e " , h a c o m u n i c a t o i l m i n i s t e r o .