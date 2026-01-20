D a m a s c o , 2 0 g e n . ( A d n k r o n o s / A f p ) - L a p r e s i d e n z a s i r i a n a h a a n n u n c i a t o u n " a c c o r d o " c o n i c u r d i r i g u a r d o l a r o c c a f o r t e d i H a s s a k é ( n o r d - e s t ) , a s s i c u r a n d o c h e l ' e s e r c i t o n o n e n t r e r à n e l l e l o c a l i t à c u r d e d i q u e s t a r e g i o n e . I n u n c o m u n i c a t o , l a p r e s i d e n z a p r e c i s a c h e i c u r d i h a n n o " q u a t t r o g i o r n i , a p a r t i r e d a s t a s e r a " , p e r p r o p o r r e u n p i a n o p e r l a " p a c i f i c a i n t e g r a z i o n e " d e l l a p r o v i n c i a d i H a s s a k é n e l l o S t a t o s i r i a n o .