R o m a , 2 0 g e n . ( A d n k r o n o s ) - L e o p p o s i z i o n i d i c o n o c h e i l d e c r e t o S i c u r e z z a è s o l o p r o p a g a n d a e r e p r e s s i o n e ? " P e r c h é p r o p a g a n d a ? S e u n o b l o c c a g l i s b a r c h i e i c l a n d e s t i n i , d i m i n u i s c o n o i m o r t i , d i m i n u i s c o n o i r e a t i . S e t u p r o t e g g i l e f o r z e d e l l ' o r d i n e , a d e s e m p i o i m p e d e n d o l ' i s c r i z i o n e a u t o m a t i c a n e l r e g i s t r o d e g l i i n d a g a t i p e r u n p o l i z i o t t o o p e r u n c a r a b i n i e r e c h e u s a u n ' a r m a n e l c o r s o d e l s u o l a v o r o p e r d i f e n d e r s i , r i t e n g o c h e s i a u t i l e " . L o d i c e M a t t e o S a l v i n i a 4 d i S e r a s u R e t e 4 .