R o m a , 3 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " 6 0 0 m i l i o n i i n m e n o i n t r e a n n i p e r l a s c u o l a e n i e n t e p e r l a s i c u r e z z a ; l a d i c e l u n g a s u q u e s t a f i n a n z i a r i a . V o r r e i r i c o r d a r e a n c h e c h e l a s i c u r e z z a è r e s p o n s a b i l i t à d e l g o v e r n o . A b b i a m o b i s o g n o d i r i s o r s e . N o n h o p r o b l e m i a p a r l a r e d i s i c u r e z z a , q u e s t o g o v e r n o n o n s t a f a c e n d o n i e n t e . E ' s t a t o u n e r r o r e p e r l a s i n i s t r a n o n a f f r o n t a r e i l t e m a " . C o s ì l a s i n d a c a d i G e n o v a S i l v i a S a l i s a O t t o e m e z z o s u L a 7 . " N o n a m o l a d i e t r o l o g i a , m a q u e l l o c h e v e d o è n e s s u n o s t a n z i a m e n t o p e r i n o s t r i c o m u n i . " Q u a n t o a l l ' i m m i g r a z i o n e o s s e r v a : " L ' a c c o g l i e n z a d e v e e s s e r e o r g a n i z z a t a e g e s t i t a . R i s p o n d e r e i n m o d o s e m p l i c i s t i c o c o m e l a d e s t r a n o n p o r t a a n i e n t e , c o m e è s t a t o . E ' u n t e m a s o v r a n a z i o n a l e c h e v a g e s t i t o . L ' e s p e r i m e n t o A l b a n i a ? I r i s u l t a t i s o n o s o t t o g l i o c c h i d i t u t t i . N o n h a f u n z i o n a t o . "