R o m a , 2 0 g e n . ( A d n k r o n o s ) - S i è t e n u t o o g g i a l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i u n i n c o n t r o p r o m o s s o d a i c a p i g r u p p o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a a l l a C a m e r a e a l S e n a t o , G a l e a z z o B i g n a m i e L u c i o M a l a n , c o n l e s i g l e s i n d a c a l i m a g g i o r m e n t e r a p p r e s e n t a t i v e d e l s e t t o r e t r a s p o r t i ( F I T - C I S L , U I L T r a s p o r t i , F I T - C G I L , U G L F e r r o v i e r i , F A S T C o n f s a l e O R S A F e r r o v i e ) , p e r d i s c u t e r e d e l t e m a d e l l a s i c u r e z z a d i p e r s o n a l e e v i a g g i a t o r i n e l l e s t a z i o n i f e r r o v i a r i e . L ’ i n c o n t r o - c h e f a s e g u i t o a l l ’ a p p e l l o l a n c i a t o d a i p a r t e c i p a n t i a l l a m a n i f e s t a z i o n e p r o m o s s a d a i s i n d a c a t i a B o l o g n a l o s c o r s o 7 g e n n a i o d o p o i l t r a g i c o o m i c i d i o d e l c a p o t r e n o A l e s s a n d r o A m b r o s i - h a c o m e o b i e t t i v o q u e l l o d i r a c c o g l i e r e i n t e m p i b r e v i c o n t r i b u t i u n i t a r i d a p a r t e d e i s i n d a c a t i c h e , c o n d i v i s i c o n F d I , p o s s a n o e s s e r e r e c e p i t i e i n s e r i t i n e l p r o s s i m o p r o v v e d i m e n t o l e g i s l a t i v o u t i l e . D a p a r t e d e i r a p p r e s e n t a n t i d e l l e s i g l e s i n d a c a l i è e m e r s a f o r t e l a r i c h i e s t a d i i n t e r v e n i r e c o n o g n i s t r u m e n t o p e r r a f f o r z a r e l a s i c u r e z z a n e l l e s t a z i o n i . T r a l e m i s u r e r i c h i e s t e : i l d a s p o ; l ’ a u m e n t o d e g l i a p p a r a t i d i v i d e o s o r v e g l i a n z a ; l a p r e s e n z a a n c h e n e l l e s t a z i o n i p i ù p i c c o l e e d e s e r t i f i c a t e d e l l a P o l i z i a f e r r o v i a r i a . F r a t e l l i d ’ I t a l i a - c h e d a s e m p r e p o n e i l t e m a d e l l a s i c u r e z z a a l c e n t r o d e l l a s u a a z i o n e p o l i t i c a - h a m a n i f e s t a t o p i e n a d i s p o n i b i l i t à a r e c e p i r e l e r i c h i e s t e d i i n t e r v e n t o n o r m a t i v o - v a l o r i z z a n d o l e c o m p e t e n z e e l e c o n o s c e n z e c h e i s i n d a c a t i h a n n o d e l s e t t o r e e c h e p o s s o n o e s s e r e t e n u t e i n d e b i t a c o n s i d e r a z i o n e a l f i n e d i p r e d i s p o r r e i n t e r v e n t i n o r m a t i v i d a v v e r o e f f i c a c i . G i à l a p r o s s i m a s e t t i m a n a s i t e r r à u n n u o v o i n c o n t r o o p e r a t i v o . A l l a r i u n i o n e d i o g g i h a n n o p a r t e c i p a t o , o l t r e a i c a p o g r u p p o d i C a m e r a e S e n a t o , B i g n a m i e M a l a n , i l p r e s i d e n t e e i l c a p o g r u p p o d e l l a C o m m i s s i o n e T r a s p o r t i d e l l a C a m e r a , S a l v a t o r e D e i d d a e F a b i o R a i m o n d o ; i l p r e s i d e n t e e i l c a p o g r u p p o d e l l a C o m m i s s i o n e L a v o r o d e l l a C a m e r a , W a l t e r R i z z e t t o e M a r t a S c h i f o n e ; i l p r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e L a v o r o d e l S e n a t o , F r a n c e s c o Z a f f i n i ; i l c a p o g r u p p o i n C o m m i s s i o n e L a v o r i P u b b l i c i a l S e n a t o , E t e l w a r d o S i g i s m o n d i e i l v i c e p r e s i d e n t e v i c a r i o d e l g r u p p o d e i s e n a t o r i R a f f a e l e S p e r a n z o n .