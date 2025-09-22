R o m a , 2 2 s e t . ( A d n k r o n o s ) - I l p a r t i t o d i N o i m o d e r a t i - s i l e g g e i n u n a n o t a - s i s t r i n g e a l d o l o r e d e l p r e s i d e n t e d e l l a R e g i o n e S i c i l i a n a R e n a t o S c h i f a n i p e r l a p e r d i t a d e l f r a t e l l o R o s a r i o , s t i m a t o p r o f e s s o r e u n i v e r s i t a r i o . A l g o v e r n a t o r e S c h i f a n i e a i s u o i c a r i l e p i ù s e n t i t e c o n d o g l i a n z e d a p a r t e d e l l ’ o n o r e v o l e S a v e r i o R o m a n o , d e l l ’ o n o r e v o l e M a r i a n n a C a r o n i a e d e l c o o r d i n a t o r e r e g i o n a l e M a s s i m o D e l l ’ U t r i , u n i t a m e n t e a q u e l l e d i t u t t a l a d i r i g e n z a d e l p a r t i t o e d e g l i a m m i n i s t r a t o r i l o c a l i .