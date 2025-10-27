R o m a , 2 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L a r i c h i e s t a d i c o m m i s s a r i a m e n t o d e l l a r e g i o n e S i c i l i a n a s i i n s e r i s c e n e l f i l o n e c u l t u r a l e c h e c o l l e g a l i b e r a l i c o m e B e n e d e t t o C r o c e e L u i g i E i n a u d i , G i o v a n n i M a l a g o d i e A l d o B o z z i , s o l o p e r c i t a r e i p i ù n o t i . S t a t i s t i c h e h a n n o d a s e m p r e d e n u n c i a t o , c o n g r a n d e a n t i c i p o s u l d i b a t t i t o p o l i t i c o e c u l t u r a l e i t a l i a n o , i l r i s c h i o , p u n t u a l m e n t e a v v e r a t o s i , d e l l a m o l t i p l i c a z i o n e i n g i u s t i f i c a t a d e l l a s p e s a p u b b l i c a . D a q u a r a n t ’ a n n i l e r e g i o n i d i v o r a n o d e c i n e d i m i l i a r d i d i e u r o e , a f r o n t e d e l l a q u a n t i t à d i d e n a r o p u b b l i c o s p e s o , i s e r v i z i r e s t i t u i t i a l l a c o l l e t t i v i t à s o n o p e r s i n o p i ù s c a r s i d i q u a n t o n o n f o s s e r o i n p r e c e d e n z a . I n q u e s t o q u a d r o , l a R e g i o n e S i c i l i a n a è l ’ e m b l e m a d e g l i s p r e c h i e d e l l ’ i n e f f i c i e n z a d e l r e g i o n a l i s m o i t a l i a n o " . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e l l a F o n d a z i o n e E i n a u d i , G i u s e p p e B e n e d e t t o , i n t e r v e n e n d o d u r a n t e l a c o n f e r e n z a s t a m p a ' C o m m i s s a r i a m o l a S i c i l i a ' , p r o m o s s a i n s i e m e a d A z i o n e d i C a r l o C a l e n d a . " O g g i l e r e g i o n i , c o s ì c o m e s o n o c o n c e p i t e , n o n h a n n o p i ù m o t i v o d ’ e s s e r e e l a p a r t e c i p a z i o n e a l v o t o i r r i s o r i a d i q u e s t e u l t i m e t o r n a t e e l e t t o r a l i n e è l a p i ù e c l a t a n t e d i m o s t r a z i o n e " , c o n c l u d e .